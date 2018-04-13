Дело "Зимней вишни"

13.04.18 13:04

© РИА Новости. Александр Патрин

Interfax-Russia.ru – Суд арестовал начальника пожарного караула, тушившего пожар в кемеровской "Зимней вишне". По свидетельству очевидцев, пожарные искали очаг возгорания, а не людей.

Следствие по уголовному делу о пожаре в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" 11 апреля возбудило уголовное дело против командира пожарного звена, тушившего пожар, Сергея Генина по ст.293 УК РФ (халатность).

Как считают следователи, "сотрудниками противопожарной службы было утрачено время, которое могло быть использовано для спасения и эвакуации людей в безопасное место" и именно в результате халатных действий начальника караула погибли не менее 37 человек, находившихся в момент ЧП на четвертом этаже ТРЦ в кинозале N2.

По версии следствия, при тушении пожара Генин, являясь командиром звена газодымозащитной службы, совместно с командиром отделения Антоном Бридовым, пожарным пожарно-спасательной части N2 Александром Малышенко и очевидцем происходящего Александром Ананьевым зашли в горящее здание через западный вход.

Ананьев сообщил о нахождении на 4 этаже в кинозале большого количества людей, в том числе детей, и указал на расположенный непосредственно у данного входа лестничный марш, как кратчайший путь к указанному кинозалу. Однако Генин, полагает следствие, проигнорировал эти сведения и не сверил с имеющимися планами-схемами кратчайшие пути к месту спасения людей, направив свое звено к дальнему от своего местонахождения лестничному маршу в юго-восточной части торгового центра.

При этом Бридов и Малышенко в соответствии с действующими нормативными актами беспрекословно проследовали за своим командиром. Дойдя до четвертого этажа, они обнаружили запертую дверь. После этого Генин и его подчиненные вернулись к лестнице, находящейся в непосредственной близости от западного входа, и беспрепятственно проследовали на 4 этаж.

В СКР считают, что таким образом было утрачено время для спасения и эвакуации людей.

В конце марта пресс-служба главного управления МЧС по Кемеровской области опубликовала видеозапись о работе спасателей на пожаре в "Зимней вишне", в которой сообщается, что звено Генина прибыло на место через семь минут после получения сигнала о пожаре.

На видео Генин говорит, что его звено было вынуждено вернуться, так как им помешала пройти в горящее помещение запертая дверь.

"Мы время терять не стали, поняли, что сломать двери не сможем. Вернулись назад и с другой стороны со звеном пошли на четвертый этаж. Двигались ползком, было очень жарко. Услышали хрип, поползли на него и обнаружили человека", - рассказал командир пожарного звена, который работает спасателем более 20 лет.

По месту жительства Генина были проведены обыски. 11 апреля ему было предъявлено обвинение в халатности. Статья 293 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Сам Генин виновным себя не считает.

"Виновным себя не считаю - у меня два уха, кричали человек 20. (К дальней лестнице - ИФ) нас повел сотрудник здания", - рассказал пожарный журналистам.

По его словам, сотрудники ТРЦ не помогали пожарным.

"Оттуда (из кинозала - ИФ) мы спасли одного человека. Если бы не вышли, я там сдох бы, так как воздух кончился. Зайдите в ванну и выключите свет - через 30 секунд вы не будете знать, где выход", - пояснил Генин.

13 апреля Центральный районный суд Кемерово удовлетворил ходатайство следствия об аресте начальника пожарного караула, тушившего пожар в кемеровском ТРЦ.

"Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить, избрать Генину меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца - до 11 июня", - сказал судья Александр Вялов.

Представитель прокуратуры, зачитывая материалы дела на судебном заседании, посвященном избранию меры пресечения пожарному, отметил, что после получения сигнала о пожаре Генин получил план "Зимней вишни", имел схемы каждого этажа.

"Согласно уставу, спасение людей на пожаре осуществляется в кратчайшие сроки, но Генин проигнорировал сведения очевидца о нахождении в кинозале людей", - сказал прокурор.

По данным следствия, начальник пожарного караула, получив от охранника ТРЦ информацию об очаге пожара, направил туда звено газодымозащитной службы, несмотря на то, что таких задач перед ним не ставилось - средств пожаротушения у них при себе не было.

"Звеном было утрачено время, которое могло быть потрачено на спасение людей. При этом Генин знал о нахождении в зале детей", - отметил представитель прокуратуры.

Также в суде показали запись с камер наблюдения, где видно, как Генин с коллегами прибывают на служебном автомобиле к ТРЦ, к ним подбегает очевидец, берет пожарного за руку и спешно ведет его в здание.

Там он руками показывает направление к лестнице, ведущей к кинозалу с заблокированными людьми. В это время к пожарным подходит охранник, сообщает о местонахождении очага и уводит их за собой, оставив очевидца в одиночестве.

Прокурор также сообщил в суде, что Генин имел шесть выговоров за нарушение порядка организации тушения пожаров, в том числе правил эвакуации людей.

Свидетели происшествия также настаивают на том, что прибывшие на тушение огня пожарные искали источник возгорания, а не людей.

"При мне на четвертый этаж заходили два звена, они были связаны веревками. При этом нас никто не выгонял какое-то время. Спасатели при этом сами говорили, что ищут очаг возгорания, а не людей", - заявил в суде один из свидетелей.

По его словам, работавшие на четвертом этаже ТРЦ два звена пожарных вышли оттуда без людей.

В свою очередь потерпевший Александр Ананьев сообщил в суде, что перед входом в здание пожарные надели маски, после чего пошли не за ним, а за охранником.

"Я трижды пробивался к детям, я звал пожарных за собой, а Генин от меня просто убежал. Потом он кутался в балаклаву, так как знал, что виноват, и хотел, чтобы его потом не опознали", - рассказал Ананьев.

Потерпевшая по делу Надежда Вострикова со своей стороны сообщила в суде, что во время пожара она находилась на четвертом этаже, а пожарные пытались ее вытолкнуть оттуда.

"Я включила громкую связь на телефоне, спасатели стояли рядом, и было слышно, как кричат дети, как прощалась со мной моя дочь. Пожарные мне сказали, что ничего не могут сделать, а потом сказали, что детей выводят с другой стороны здания, и увели меня", - рассказала Вострикова.

Между тем адвокат Генина, выступая в суде, попросил не арестовывать пожарного, так как его подзащитный воевал в Чечне, что стало причиной нарушений в психике, плохого сна и нервозности.

"МЧС также просит не брать Генина под стражу в связи с его положительной характеристикой и психическим состоянием", - сказал адвокат, добавив, что ко времени прибытия Генина в ТРЦ уже работали два пожарных расчета.

"Если так, то давайте привлекать (к ответственности - ИФ) всех 45 спасателей", - сказал адвокат, на что родственники погибших, находящиеся в зале суда, заявили "мы согласны, давайте судить всех".

По его словам, Генин в процессе работы в ТРЦ пять раз менял кислородные баллоны на последнем дыхании.

"Никто так не делает, так как высокий риск умереть, а если бы погиб он, то вместе с ним и все звено, которое могло спасти только трех человек, никак не больше 30", - подчеркнул адвокат.

Сам Генин, выступая в суде, сообщил, что план здания он получил перед выездом на пожар, а по прибытию, спустя семь минут, бумаги у него забрали.

"Мы изучали план здания ТРЦ в 2016 году, но таких объектов у нас 80. Я сожалею, что у людей столько горя, но не думаю, что стоит всех "топить", чтобы вам полегчало", - сказал пожарный, добавив, что будет обжаловать это решение.

Следственный комитет намерен установить и привлечь к уголовной ответственности всех лиц, причастных к трагедии в Кемерово. На данный момент помимо Генина фигурантами уголовного дела являются еще 7 человек: технический директор компании-собственника здания; арендатор помещения, в котором, предположительно, находился эпицентр возгорания; сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации; сотрудник ЧОПа, который при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения.

Кроме того, среди фигурантов уголовного дела: генеральный директор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Юлия Богданова, которая, будучи ответственной за соблюдение пожарной безопасности, неоднократно уведомлялась своими подчиненными о недостатках системы противопожарной безопасности здания; и начальник инспекции Государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилия Комкова, которая, по версии следствия, не приняла мер по пресечению эксплуатации самовольно возведенного здания торгово-развлекательного комплекса "Зимняя вишня" без разрешения на строительство.

Обозреватель Анастасия Николаева

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