Ключ к общению

13.04.18 14:46

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

Interfax-Russia.ru – Суд постановил немедленно заблокировать Telegram в России. Юристы мессенджера считают это решение незаконным и намерены его обжаловать.

Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке доступа к мессенджеру Telegram на территории России. Это решение подлежит немедленному исполнению.

"Суд решил: ограничить доступ к информационным системам и программам для электронных вычислительных машин, которые предназначены и используются для приема, передачи, доставки и обработки электронных сообщений пользователей сети интернет и функционирование которых обеспечивается Telegram Messenger Limited Liability Partnership", - огласила решение судья Юлия Смолина в пятницу.

Тем не менее, ограничение может быть снято, если Telegram предоставит ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей.

В конце марта Верховный суд РФ рассмотрел иск мессенджера Telegram о признании недействующим приказа ФСБ РФ о предоставлении ведомству ключей для расшифровки электронных сообщений пользователей сервиса. Адвокаты мессенджера считают, что приказ нарушает тайну частной переписки. Однако ВС РФ отклонил иск мессенджера к ФСБ и признал законным требование предоставить ключи для расшифровки переписки пользователей.

Заседание суда, рассматривавшего возможность блокировки мессенджера, продлилось не больше часа. Представители мессенджера на суд не пришли, поскольку основатель Telegram Павел Дуров запретил им участвовать в рассмотрении иска.

По словам адвоката Павла Чикова – руководителя международной правозащитной группы "Агора", представляющей интересы мессенджера, – такое решение создатель компании принял, "дабы не легитимировать откровенный фарс своим присутствием". Однако юристы направили в суд ходатайство об отложении судебного заседания, но оно было отклонено.

В итоге заседание прошло без представителей Telegram. Представитель Роскомнадзора заявила, что информация, распространяемая через мессенджер, может использоваться террористами.

"Мы понимаем, что та информация, которая распространяется через Telegram, может содержать в себе сведения, используемые террористическими организациями, экстремистскими организациями. И ФСБ не имеет в настоящее время ключей, для дешифровки этой информации", - сказала представитель Роскомнадзора в суде.

По ее словам, такие действия представляют угрозу интересам Российской Федерации, жизни и здоровью граждан. При этом представитель ведомства подчеркнула, что при обращении в суд Роскомнадзор руководствовался, прежде всего, вопросами безопасности.

Представитель ФСБ, в свою очередь, заявила, что ведомство поддерживает иск в полном объеме.

"Telegram не представил не только истребуемую информацию о предоставлении ключей для дешифровки сообщений, но и не предоставил сведения о невозможности исполнить указанное требование", - уточнила она.

Рассмотрение дела продлилось около 20 минут, а на вынесение решения судье понадобилось еще около получаса.

Юристы мессенджера заявили, что будут обжаловать решение суда.

"Адвокаты не могли сегодня участвовать в этом фарсе. После изучения решения мы будем его обжаловать в Мосгорсуде и добиваться отмены", - сообщил "Интерфаксу" представитель международной группы "Агора" Дмитрий Колбасин.

Адвокат Павел Чиков отметил, что юристы считают решение суда незаконным и необоснованным.

"Суд открыто противопоставил себя общественным интересам. Ни на какие договоренности и уступки при таких раскладах идти невозможно", - написал Чиков в своем Telegram-канале.

Решение суда о блокировке уже передано Роскомнадзору.

"Ограничение доступа будет осуществляться в рамках действующего законодательства. Дополнительная информация по данному вопросу будет своевременно опубликована на сайте ведомства", - сообщается на сайте регулятора.

По мнению замглавы Минкомсвязи Алексея Волина, блокировка мессенджера не приведет к негативным последствиям для пользователей.

"Часть аудитории спокойно перекочует в другие сервисы, тем более, что многие пользователи Telegram и так применяли другие мессенджеры, а те, кто захотят остаться в данном продукте, знают большое количество способов, каким образом обойти блокировку и продолжать пользоваться тем сервисом, к которому они привыкли", - сказал Волин журналистам.

По его словам, никаких чрезвычайных потрясений в этой связи Минкомсвязи не предвидит.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сожалеет о том, что не удалось достичь консенсуса между российскими властями и администрацией Telegram.

"Есть положения законодательства, которые требуют предоставления определенного набора данных в определенные службы Российской Федерации. Собственно, выполнение этого условия было способно позволить выйти на консенсус. К сожалению, такого консенсуса не удалось достичь ", - сказал Песков журналистам.

В то же время он отметил, что в Кремле после блокировки выберут другой мессенджер для работы, но пока решение не принято.

Член Совета при президенте РФ по правам человека Иван Засурский назвал решение суда результатом "длительного процесса запретительного законотворчества".

"Связь между шифрованием в мессенджерах и неспособностью спецслужб предотвращать теракты так и осталась недоказанной. Нам остается только надеяться на то, что последовательная реализация ошибочных подходов рано или поздно приведет к их пересмотру, и государство научится находить правильный баланс между конституционно гарантированными правами и свободами граждан и задачами в сфере национальной безопасности", - говорится в комментарии Засурского, опубликованного на сайте СПЧ.

По его словам, Тelegram ценен также и тем, что он является альтернативной платформой с множеством анонимных каналов, и, возможно, его заблокировали именно поэтому.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой считает, что конфронтационная линия руководства Telegram против российских органов власти является попыткой проверить, смогут ли они заставить мессенджер исполнять российские законы.

"Пример ситуации с Тelegram, который является мессенджером, - это пример для соцсетей, которые мессенджерами не являются, которые не соблюдают законы РФ, думая, что, будучи резидентами США, им эти законы не указ. Это не так", - сказал Толстой журналистам.

Он подчеркнул, что для любых мессенджеров и соцсетей исполнение законов России обязательно, поскольку они работают на территории и для граждан РФ, а кроме того, они получают прибыль, в том числе от рекламодателей из России.

"Работают все здесь не из альтруистических соображений и не ради котиков, а ради денег, и этот момент им стоило бы учитывать в принятии решений о взаимоотношениях с властями РФ, потому что у нас законы одни для всех независимо от того, где зарегистрирован тот или иной распространитель информации, например, социальная сеть", - сказал Толстой.

Кстати, одним из требований российского законодательства является хранение персональных данных россиян на территории РФ (это требование прописано в поправках к закону "О персональных данных"). За его соблюдением также следит Роскомнадзор, которому разрешено блокировать сайты компаний-нарушителей. В частности, именно по этой причине в 2016 году была заблокирована социальная сеть для поиска и установления деловых контактов LinkedIn. А в сентябре 2017 года возможность блокировки "нависла" над Facebook. Соцсеть, кстати, так и не перевела свои базы данных в РФ, но во второй половине 2018 года Роскомнадзор планирует провести в Facebook комплексную проверку.

Обозреватель Ксения Новикова

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