Мишень для санкций

13.04.18 16:34

© РИА Новости. Виталий Подвицкий

Interfax-Russia.ru – В РФ могут запретить ввоз лекарств, табака, алкоголя и ПО из США. При этом РФ в некоторых случаях сможет сама производить товары без разрешения правообладателей.

Несколько депутатов Госдумы РФ в ответ на санкции США разработали законопроект "о мерах воздействия или противодействия на недружественные действия США и иных иностранных государств". Авторы законопроекта предлагают ввести ряд запретов на поставку продукции из США, вывоз в штаты российской продукции и оказание американскими компаниями ряда услуг.

Так, в документе предлагается запретить ввозить в страну сельхозпродукцию, алкоголь, табак, продовольствие и лекарства из США или иных государств, сотрудничающих со штатами. Перечень товаров в итоге должно составить правительство, однако известно, что запрет не будет распространен, например, на медпрепараты, аналогов которых нет в РФ.

Как пояснил журналистам руководитель отраслевого агентства "Русский табак" Максим Королев, запрет на импорт американской табачной продукции не сильно затронет российский табачный рынок, поскольку сигареты и оборудование из США в Россию не импортируются. Однако существует риск дефицита табачного сырья.

"Еще при грубом запрете могут возникнуть проблемы с сырьем. Крупнейшие агрегаторы табачного листа Alliance One и Universal Tobacco имеют американские корни. Но при этом выращенный в США табак к нам почти не попадает на практике - он очень дорогой на фоне альтернатив из Африки, Южной Америки, Индии. Но формально могут пострадать указанные операторы сырья, а на рынке - возникнуть дефицит", - сказал Королев, отметив, что импортная продукция из США есть в секторе OTP (other tabacco products), включая сигариллы Captain Black.

Запрет на импорт алкоголя может сильно ударить по некоторым странам-импортерам, но на внутреннем рынке это не отразится.

"Если ограничения коснутся и США, и стран, которые присоединились к санкциям Соединенных Штатов, то они могут затронуть большой объем поставок алкоголя", - сказал журналистам статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

По его словам, если законопроект будет принят, под запрет может попасть большой объем импортного крепкого алкоголя.

"Но, думаю, мы и на российском алкоголе сможем выжить. В России есть очень хорошее вино. Конечно, не весь крепкий алкоголь у нас в стране производится, у нас виски нет. Но обычный крепкий алкоголь у нас, мне кажется, очень высокого качества, мы закроем рынок без проблем. Ещё и большие акцизы будут платиться в бюджет", - заявил политик.

Россия, согласно законопроекту, также сможет самостоятельно производить товары без разрешения правообладателей в США и поддерживающих их стран.

По словам первого заместителя председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаила Емельянова, это значит, что "мы сможем сами производить ту продукцию, если мы обладаем технологией, без разрешения правообладателя".

"То есть мы бьем под дых американцам, поскольку все успехи и, прежде всего, доминирование англо-саксонского, западного мира обеспечивается именно правом интеллектуальной собственности, и мы наносим удар по этому праву", - пояснил он "Интерфаксу".

Документ предполагает и повышение сборов за аэронавигационное обслуживание воздушных грузовых судов США и государств, "принявших решение о присоединении к действиям США и введении экономических санкций в отношении отдельных отраслей экономики РФ, российских юридических и физических лиц, или поддержавших такие решения".

Учитывая недавнее выдворение ряда российских дипломатов из более 20 стран мира, можно предположить, что "присоединившимися к США странами" считают именно их.

Кроме того, российские власти могут ограничить или запретить американским и иностранным компаниям выполнять отдельные виды услуг, в том числе консалтинговые, аудиторские и юридические. Речь идет об услугах для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также нужд отдельных видов юрлиц.

Значительную долю российского рынка аудиторских и консалтинговых услуг занимают компании из так называемой "большой четверки": Ernst & Young (США), PricewaterhouseCoopers (Великобритания), Deloitte (Великобритания) и KPMG (Нидерланды).

Также российские власти могут запретить американским и другим иностранным банкам участвовать в организации приватизации активов. Сейчас в список юрлиц, которые могут организовывать в РФ приватизационные сделки, входят Goldman Sachs, JP Morgan, Credit Suisse, Morgan Stanley, BNP Paribas, UBS, Citi и ряд других иностранных банков. Последней приватизационной сделкой, в которой активное участие принимали иностранные инвесторы, была продажа пакета алмазодобывающей компании "АЛРОСА" летом 2016 года. Тогда иностранцы обеспечили более 60% спроса на акции компании, в том числе 35% пришлось на европейских инвесторов, 5% - на инвесторов из США.

Законопроект предусматривает также возможность создания списка иностранных граждан, которым запретят въезд в страну и возможность работать в РФ. Гражданам США, американским компаниям и организациям, в капитале которых "прямо или косвенно, в том числе, через третьих лиц (преобладающее участие более 25% в капитале) участвуют организации, находящиеся под юрисдикцией США и иных иностранных государств" также запрещается вывозить с территории РФ продукцию и оборудование из редкоземельных металлов. Например, под запрет могут попасть поставки титановых деталей концернам Boeing и Airbus.

По словам первого заместителя председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимира Гутенева, под запрет также попадают поставки ракетных двигателей из РФ в США. Эксперт поддерживает это решение, поскольку продукция "очень желанна для американцев, от которой они на протяжении многих лет отказаться не могут".

В то же время, он считает запрет на поставку продукции и оборудования из редкоземельных металлов преждевременным, поскольку российские предприятия выпускают готовые детали конструкции самолетов. И некоторые российские компании (например, ВСМПО-АВИСМА) после принятия контрсанкций могут столкнуться с трудностями.

"Это высокотехнологичное производство, и мы должны исходить из принципа "не навреди". Если бы это был титановый прокат или непосредственно сам титан, здесь можно было бы, наверное, предпринять и более существенные меры", - сказал "Интерфаксу" Гутенев.

Он также считает, что запрет на определенные виды сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров нужно увязать с программами по стимулированию импортозамещения.

По данным "Ведомостей", указанные меры будут вводиться президентом страны по мере необходимости. В документе также отмечается, что правительство должно работать над привлечением в экономику инвестиций из стран, не поддерживающих антироссийскую политику США.

По словам инициаторов законопроекта (спикер Госдумы Вячеслав Володин, Сергей Неверов ("Единая Россия"), Геннадий Зюганов (КПРФ), Сергей Миронов ("Справедливая Россия") и Владимир Жириновский (ЛДПР)), он станет стимулом "для развития и совершенствования собственного отраслевого рынка и укрепления политических позиций страны на мировой арене". В записке к законопроекту отмечается, что мера поможет укрепить экономические отношения РФ "с зарубежными партнерами, не поддерживающими санкционную политику США".

Уже известно, что Совет Федерации поддержит принятие законопроекта. Однако, как отметила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, меры должны быть "зеркальными, но не в ущерб Российской Федерации".

Документ 13 апреля внесли на рассмотрение Госдумы, а 16 апреля должно пройти внеочередное заседание совета нижней палаты парламента для рассмотрения этого документа и его вынесения на пленарное заседание палаты.

В Кремле пока не ознакомились с документом, но пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков убежден, что "любые меры, которые будут предприниматься, они не будут в ущерб российским национальным интересам".

Обозреватель Татьяна Кочеткова

Присоединяйтесь к Interfax-Russia в "Twitter‘е", "Вконтакте" и на "Facebook