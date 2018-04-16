Сыр без молока

16.04.18 14:52

© РИА Новости. Александр Кряжев

Interfax-Russia.ru – Минсельхоз РФ предлагает запретить производство и продажу сыроподобной продукции в России. С полным запретом не согласны производители молока.

В октябре 2017 года Россельхознадзор провел ряд проверок так называемых сыроподобных продуктов, безопасность которых вызывает большие сомнения. В связи с массовым поступлением на рынок продукции с маркировкой "белково-жировой продукт" Россельхознадзор организовал ее лабораторный мониторинг по показателям качества, безопасности и соответствия заявленной информации на маркировке.

В результате референтный центр Россельхознадзора во всей продукции, поступившей, в частности, из Македонии и Китая, обнаружил значительное количество консервантов (натамицин). Кроме того, в ней содержался нитрат натрия, который не был заявлен на маркировочных этикетках.

Между тем, обращали внимание в службе, техническими регламентами Таможенного союза четко определены сведения, которые должны быть указаны на маркировочной этикетке, равно как и содержание тех или иных компонентов.

При этом остановить поток сыроподобных продуктов в Россию служба не может из-за отсутствия полномочий. По этой же причине Россельхознадзор не может ходатайствовать об отмене гарантий производителя, то есть деклараций о соответствии продукции.

По данным Россельхознадзора, только с 3 по 10 октября 2017 года через ППУ "Красная Горка" на границе с Белоруссией было ввезено 37 партий белково-жирового (растительно-жирового) продукта весом 749 тонн. Больше всего - 445 тонн - из Македонии.

Россельхознадзор также предупреждает, что под видом сырного продукта в РФ может ввозиться "низкокачественный сыр, возможно, украинского или европейского происхождения".

"Это создает высокий уровень риска нанесения вреда здоровью человека и животных. Отсутствие контроля ветеринарных служб Евразийского экономического союза за такой продукцией может повлечь за собой вспышки особо опасных и карантинных болезней", - подчеркивает служба.

В Россельхознадзоре считают, что продукты сыроподобного типа должны быть включены в список поднадзорной ему продукции - это позволит проверять качество продукта, установит прослеживаемость сыроподобной продукции от производителя к потребителю, что значительно затруднит ввоз контрафактных и фальсифицированных товаров в страну.

В марте на Всероссийском съезде производителей и переработчиков молока исполнительный директор Молочного союза Людмила Маницкая привела данные, согласно которым в прошлом году в РФ было ввезено 150 тыс. тонн сыроподобной продукции. Это эквивалентно 1 млн тонн молока, которое не было закуплено у отечественных производителей, подсчитали специалисты.

Причем, как не раз сообщал Россельхознадзор, эти сыроподобные продукты на территории РФ зачастую перемаркируют и "превращают" в сыры.

Как считает руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, ведомство может за месяц навести порядок на этом рынке при условии включения сыроподобных продуктов в перечень продуктов, подлежащих ветконтролю, поскольку в них, помимо растительного, содержится молочный жир.

По его словам, за это высказались четыре страны ЕАЭС за исключением России, хотя именно Россельхознадзор выступил с такой инициативой.

"Мы недавно были в министерстве экономического развития и три часа обсуждали, почему замминистра Савва Витальевич Шипов два года не подписывает документ, чтобы сыроподобный продукт сертифицировали ветеринары. Если бы это не влияло на рынок - одно дело, но если имеете другую точку зрения, то предложите меры, чтобы быстро навести порядок", - добавил он.

По его словам, решение о включении таких продуктов в перечень подлежащих ветконтролю не принято, а это значит, что "за два года наши предприятия не произвели 3 млн тонн молока, а производители недополучили 70 млрд рублей".

На то, что резко возросшие поставки в РФ сыроподобной продукции серьезно осложнили положение отечественных производителей молока и молочной продукции, обратил внимание и президент РФ Владимир Путин. Глава государства по итогам рабочей поездки в Краснодарский край поручил правительству принять меры по контролю за оборотом в стране продукции сыроподобного типа.

Со своей стороны Роспотребнадзор пообещал ужесточить контроль в крупных торговых сетях за сыром и сырной продукцией (в первую очередь низших ценовых категорий).

Руководитель надзорного ведомства, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова в начале апреля на встрече с членами правления Национального союза производителей молока ("Союзмолоко") обсудили актуальное состояние молочной отрасли, в том числе - вопросы противодействия ввозу и обороту "сыроподобной продукции" на территории РФ.

По результатам обсуждения Роспотребнадзор дал поручение своим территориальным органам усилить контроль с лабораторным сопровождением за сыром и сырной продукцией в крупных торговых сетях, прежде всего в нижнем ценовом сегменте.

По итогам встречи стороны договорились об оперативном обмене информацией о фальсификации молочной продукции для оперативного принятия мер со стороны надзорного органа.

В свою очередь в Минсельхозе предлагают вовсе запретить использование растительных жиров для производства молочной продукции, а сухого молока - для изготовления сыров.

"Считаем необходимым запретить использование сухого молока при производстве сыра, а также запретить использование растительных жиров при производстве всей молочной продукции", - заявил на днях министр сельского хозяйства Александр Ткачев на заседании коллегии Минсельхоза.

По его словам, соответствующие изменения будут внесены в техрегламенты, регулирующие производство молочной продукции.

Он напомнил, что в прошлом году в Россию было ввезено более 150 тыс. тонн "сыроподобной продукции", которая произведена из растительных жиров и молочной сыворотки.

"Если пересчитать эти объемы на молоко, то получится почти 1,5 млн тонн сырого молока, которое не было закуплено у наших производителей. Мы не намерены мириться с этим", - подчеркнул министр.

Министерство также разработало дополнительный комплекс мер для защиты интересов российского молочного рынка.

"Прежде всего, мы предлагаем включить "сыроподобную продукцию" в Единый перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю. Это позволит контролировать ее ввоз при пересечении государственной границы России", - пояснил Ткачев.

Он также подчеркнул, что наведение порядка в сфере контроля за качеством выпускаемой продукции становится стратегической задачей для защиты интересов отечественных производителей на внутреннем и внешнем рынках. Также глава Минсельхоза напомнил, что с 1 июля начнет действовать электронная ветсертификация, с 16 июля - маркировка молочной продукции.

Эти меры позволят проследить весь путь молока - от фермы и до прилавка магазина и получать полную информацию о содержании в продуктах заменителей молочного жира, изготовленного на основе растительных масел.

Как выяснили "Известия", сейчас поправки в технический регламент "О безопасности молока и молочной продукции" проходят этап межведомственного согласования. На данный момент техрегламент предусматривает определения сыра и сырной продукции – последняя содержит не более 50% растительных жиров. Если же в товаре от 50 до 100% заменителей молочного жира, то речь идет о сыроподобной продукции - такое понятие сейчас используют в Минсельхозе.

Между тем самого понятия "сыроподобная продукция" пока нет ни в техрегламенте, ни в федеральных законах, регулирования оборота также нет. Минсельхоз намерен запретить производство и продажу такой продукции.

Впрочем, с запретом сыроподобной продукции согласны не все. По сути, это уже не молочная продукция, отмечает исполнительный директор Национального союза производителей молока Артем Белов.

"Это безопасные продукты, но не молочные. Но это не причина для их запрета", - заявил "Известиям" Белов. По его мнению, сыроподобную продукцию следует описать в отдельном техрегламенте, а также уточнить в нем, каким образом такие товары должны маркироваться.

Обозреватель Анастасия Николаева

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