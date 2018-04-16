Бесконечные санкции

16.04.18 15:44

© РИА Новости. Максим Блинов

Interfax-Russia.ru – Минфин США готовит новые санкции против России из-за химатаки в Сирии. Россия обдумывает ответные меры.

Постпред США при ООН Никки Хейли заявила о готовности Вашингтона объявить о новых санкциях против России из-за предполагаемой химической атаки в Сирии. Это может произойти 16 апреля 2018 года.

"Санкции против России на подходе. Министр (финансов Стивен - ИФ) Мнучин объявит о них в понедельник, если он еще этого не сделал, и они будут направлены на все компании, которые работали с техническим оснащением, имевшим отношение к Асаду и применению химического оружия", - заявила она в эфире канала CBS News.

Она добавила, что США направили мощный сигнал и надеются, что их услышат.

Американский постпред при ООН также возложила на Россию ответственность за создание напряженности в отношениях с Соединенными Штатами. Она также отметила, что администрация США отвечала на это рядом агрессивных действий, таких как "санкции, которые продолжают применяться, и которые вы увидите вновь в понедельник".

"Это даст им понять, что такое поведение не является хорошим", - заявила она каналу Fox News.

Ранее в эфире этого же канала Никки Хейли заявила, что в Сирии могла бы произойти еще одна химатака, если бы не удары США и союзников.

Напомним, что в ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по ряду целей в Сирии. США и их союзники считают удары по Сирии пропорциональным ответом на химатаку в сирийской Думе, в которой они обвиняют Дамаск. Дамаск обвинения отвергает.

На возможность введения новых санкций реагируют международные финансовые рынки: например, акции "РусАла" упали в Гонконге более чем на 20% в ожидании новых санкций. Согласно данным сайта Гонконгской фондовой биржи, к утру 16 апреля 2018 года акции компании упали на 22,5% - до 1,580 гонконгского доллара. Неделю назад, когда "РусАл" был внесен в "черный список" американского Минфина, акции компании торговались на уровне около 4,65 гонконгского доллара.

В то же время, свои позиции не сдает алюминий, который подорожал на прошлой неделе на 12% из-за опасений по поводу снижения предложения металла на рынке из-за антироссийских санкций. Фьючерсы на алюминий торгуются на Лондонской бирже металлов на уровне $2 тыс. 285 за тонну, сообщает агентство Bloomberg.

Также подешевели акции "Россетей", "Мечела", ПАО "Полюс", "Распадской", "ФСК ЕЭС", "Аэрофлота".

Между тем, официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт предупредила американские и зарубежные компании, которые работают с российским энергетическим сектором, о том, что они рискуют столкнуться с негативным эффектом санкций против РФ.

"Очевидно, что компании, которые работают... с энергетическим экспортом России - они занимаются той сферой, которая может стать объектом санкций. Мы много раз здесь говорили об этом", - сказала она на брифинге.

По ее словам, компании, которые связаны с этим бизнесом, уже предупреждены. США и ФРГ выразили озабоченность в связи с тем, что Россия может использовать проект "Северный поток-2" в качестве средства давления на европейские страны.

В свою очередь государственный министр в МИД ФРГ Михаэль Рот считает, что Евросоюз должен сохранить в силе ограничительные миры против Москвы, но не делать из них карательных мер, говорится в статье министра, опубликованной в немецкой газете Welt. В статье отмечается, что санкции сами по себе не являются целью.

"Они должны помогать вернуть (Россию - ИФ) за стол переговоров и обсуждать возможные решения", - уверен германский министр.

При этом он выразил свои опасения по поводу последствий антироссийских реакций.

"Антироссийская рефлексия настолько же опасна, как и наивное преуменьшение склонной к национализму политики российского руководства", - подчеркнул Михаэль Рот.

Между тем, специальный представитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что санкции против России необходимо сохранять и, возможно, усиливать. Кроме того, он предостерег Италию от одностороннего снятия ограничительных мер в отношении Москвы, сообщает итальянская газета la Stampa.

В качестве причины для санкций он назвал несоблюдение Россией "обязательств по применению минских договоренностей".

Также он высказался за приостановку проекта газопровода "Северный поток - 2", отметив, что он "укрепляет зависимость Европы от российского газа". И призвал обеспечить разнообразие в закупках газа для Европы.

Не забыл Волкер и об ударах по Сирии, заявив, что их цель "не нанести ущерб Сирии или спровоцировать конфликт с Россией, а остановить использование химического оружия и заложить основы для окончания конфликта".

Российская сторона пока не торопится обсуждать предполагаемые новые санкции со стоны США.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что говорить об ответе США, пока санкции не приняты, рано, а ответ России будет зависеть от масштабов и объектов этих санкций.

"Давайте дождемся вначале, когда эти санкции введут. Я не знаю сегодня - не сегодня, это вопрос отдельный. И пока этого нет в реальности, говорить об этом было бы странно, надо посмотреть, что будет объявлено, в каком масштабе, кто или что станут объектом этих санкций", - заявил он журналистам в Москве.

Он отметил, что ответные меры будут прорабатываться, но это "не сиюминутная задача и требует предварительного анализа того, что реально произойдет".

Также, в МИД РФ считают, что нынешняя обстановка требует интенсивной проработки ответных мер на санкции США и других западных стран, но контрмеры не должны вредить российским интересам и экономике.

"Мы как ведомство совместно с коллегами из экономического блока при получении соответствующего импульса, приглашения будем готовы включиться в обсуждение этого документа, исходя из главной задачи: ответить нужно, но так, чтобы это не шло во вред нам самим, не перекрывало возможности для нормального функционирования нашей экономики и отдельных экономических операторов, но вместе с тем демонстрировало бы американской стороне, что без последствий и в этой сфере теперь уже их действия не остаются", - подчеркнул замминистра.

Однако некоторые российские чиновники отреагировали на возможное введение новых антироссийских санкций весьма нетривиальными поступками. Так, депутат муниципалитета (гордумы) Ярославля Дмитрий Петровский обнародовал видео, на котором он топчет IPad и призывает политиков отказаться от американских гаджетов. Таким образом народный избранник продемонстрировал свое отношение к западным санкциям.

"Весь смысл моего ролика в том, что, находясь в состоянии "товарной войны" с США, мы можем дать симметричный ответ, лишь сознательно отказавшись от потребления иностранных товаров. Для этого необходимо отказаться от походов в Макдоналдс, колы, покупки гаджетов и прочих товаров, которые приносят прибыль их производителям в США", - заявил он "Интерфаксу".

По его словам, ролик в первую очередь нацелен на политиков и создан с целью привлечения внимания к проблеме потребления западных товаров.

Между тем пользователи сети подвергли критике этот поступок. Многие из них предложили депутату продолжить "антисанкции": сжечь иномарку и заработанную валюту, удалить профиль в Facebook и операционную систему Windows на своем компьютере.

Вице-премьер РФ Юрий Трутнев сообщил, что не нуждается в американских товарах.

"Я пока учился, занимался туризмом, путешествовал по горным массивам СССР... Могу заверить, что с рюкзаком, лодкой, ножом я могу выжить в любом месте, в любых условиях. Поэтому меня, честно говоря, не беспокоят никакие американские товары, пойдут они на наш рынок или нет", - сказал он.

Вице-премьер выразил уверен, что санкционное давление на Россию не принесет результатов, и назвал идею санкций "глупой от начала до конца".

В свою очередь вице-премьер Аркадий Дворкович сообщил, что правительство при необходимости может рассмотреть варианты финансовой помощи компаниям, подпавшим под действие новых санкций США.

В Кремле пока не комментируют рассматриваемый Госдумой РФ законопроект об ответных санкциях в отношении США. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, "на этой стадии пока лучше получать комментарии у наших законодателей". Он также напомнил о словах президента РФ Владимира Путина о том, что любые ответные действия РФ на санкции будут осуществляться исключительно исходя из интересов страны.

Также пресс-секретарь российского лидера назвал анонсированные санкции против России международным экономическим рейдерством, направленным на выдавливание Москвы с международных рынков.

"Любой экономист может легко увидеть в санкциях неприкрытые попытки собственно заниматься нечестной конкуренцией, прикрываясь какими-то иными соображениями, попытки выдавливать конкурентов, в данном случае российские компании, с международных рынков", - сказал пресс-секретарь главы государства.

Он заверил, что "руководство России, соответствующие ведомства продолжают работать над обеспечением стабильности экономической системы".

Обозреватель Александра Лоскутова

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