Запрещаемый Telegram

17.04.18 15:36

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

Interfax-Russia.ru - Роскомнадзор заблокировал мессенджер Telegram, а также начал блокировку интернет-ресурсов, способствующих его работе. Однако мессенджер все еще доступен.

Роскомнадзор продолжит блокировать доступ к интернет-ресурсам, которые способствуют работе в России мессенджера Telegram. "Роскомнадзор принимает и будет принимать все необходимые меры для выполнения решения суда, в том числе связанные с ограничением доступа к интернет-ресурсам, способствующим функционированию сервисов компании Telegram Messenger Limited Liability Parhnership", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

В решении суда по Telegram обязанность прекратить создавать технические условия для доступа к мессенджеру возложена не только на Роскомнадзор, но и на иные лица, то есть, в том числе, и на компании, владеющие VPN и прокси-сервисами.

"Доступ ограничивается до выполнения компанией установленной обязанности по предоставлению в ФСБ информации, необходимой для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и обрабатываемых электронных сообщений", - добавили в пресс-службе.

Также регулятор потребовал от Apple и Google удалить мессенджер Telegram из магазинов приложений компаний.

Решение о блокировке Telegram на территории России принял 13 апреля Таганский районный суд Москвы.

Данное судебное разбирательство инициировал Роскомнадзор. Поводом для иска стал отказ Telegram передавать ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей.

16 апреля операторы и интернет-провайдеры приступили к блокировке доступа к Telegram в России - после того как Роскомнадзор добавил Telegram в выгрузку для блокировки мессенджера.

Тогда же глава Роскомнадзора Александр Жаров заявлял "Интерфаксу", что ведомство направит запросы на удаление приложения Telegram из магазинов App Store и Google Play.

Суд объяснил необходимость немедленной блокировки мессенджера защитой конституционных прав его пользователей.

Вместе с тем суд решил, что ограничение может быть снято в случае, если Telegram предоставит ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей.

Ходатайство о немедленном обращении решения к исполнению в случае удовлетворения иска представители Роскомнадзора заявили в ходе досудебной подготовки по делу 12 апреля. В регуляторе полагают, что поскольку Telegram не предоставляет ключи для дешифровки сообщений пользователей, через него может распространяться информация, "которая может быть использована для совершения противоправной деятельности".

В свою очередь владелец спорного мессенджера Павел Дуров считает, что решение о блокировке Telegram снизит национальную безопасность России, так как часть личных данных россиян перейдет в контролируемые США мессенджеры WhatsApp и Facebook.

При этом он отметил, что террористическая угроза в России останется на прежнем уровне, так как "экстремисты продолжат пользоваться шифрованными каналами связи - в других мессенджерах, либо через VPN".

По его словам, качество жизни 15 млн россиян, которые пользуются мессенджером, ухудшится, "так как Telegram без VPN может быть временами недоступен".

"Мы считаем решение о блокировке антиконституционным и продолжим отстаивать право на тайну переписки россиян", - рассказал Павел Дуров.

В тоже время на фоне решения российского суда о блокировке мессенджера на территории РФ он заявил, что "конфиденциальность не продается, а права человека не должны быть поставлены под угрозу из-за страха или жадности".

Выполняя решение суда, Роскомнадзор заблокировал более 9 тыс. собственных IP-адресов Telegram и 600 тыс. IP-адресов Amazon, куда мигрировал мессенджер. На очереди блокировка еще более полумиллиона IP-адресов, сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров "Ведомостям".

"Идет борьба снаряда и брони: ведомство выявляет IP-адреса, по которым мигрирует мессенджер, и блокирует их", - заявил он.

Между тем, эксперт по кибербезопасности подсчитал, что как минимум 50% пользователей Telegram в РФ воспользуются обходами блокировки, это создаст риски для них.

"VPN либо прокси-сервисы в России установят не менее 50% пользователей, которые продолжат пользоваться мессенджером. Весь трафик перенаправляется через эти серверы", - говорится в комментарии замруководителя лаборатории компьютерной криминалистики компании Group-IB Сергея Никитина, распространенном компанией.

Он отметил, что переписка пользователей в таком случае может оказаться в руках хакеров. "Ежели этот сервер плохой, мошеннический, и его контролируют киберпреступники, а такие точно появятся из-за хайпа, то весь ваш трафик можно будет перехватывать, переправить на левый сайт, собирать незашифрованные данные", - считает эксперт.

Непродуманным и сложно реализуемым делом назвал блокировку Telegram бизнес-омбудсмен Борис Титов.

"О запретах мессенджеров в 2018 году как-то и говорить неловко. 95% пользователей моментально найдут путь обхода, а остальные 5% просто поленятся. Вот и весь итог таких инициатив власти", - отметил он.

По его мнению, во всем мире интерес к Telegram и Павлу Дурову существенно повысится, и "для его бизнеса это, безусловно, хорошо".

В столице прошла протестная акция против блокировки мессенджера. Как написала на своей странице в соцсети участница группы Pussy Riot Мария Алехина, 13 участников протестной акции пришли на Лубянскую площадь. Активисты кидали в здание разноцветные бумажные самолетики, протестуя, таким образом, против блокировки Telegram.

По словам Марии Алехиной, ее задержали сотрудники правоохранительных органов. О своем задержании сообщил и активист Дмитрий Цорионов (Энтео). "Интерфакс" не располагает официальной информацией правоохранительных органов по этому поводу.

Лидер "эсеров" Сергей Миронов призвал руководство мессенджера и представителей регулирующих органов власти пойти на компромисс и договориться о сохранении удобного мессенджера для россиян.

По его словам, создатели Telegram и представители российской власти говорят на одном языке, и "договорится можно было, и диалог возможен даже сейчас, после решения суда".

Он отметил, что сам не пользовался мессенджером для переписки, но ему было очень удобно просматривать новости в телеграм-каналах.

"Стороны конфликта предпочли язык ультиматумов, принципами никто не поступился, а страдают в результате миллионы пользователей удобного сервиса", сказал Сергей Миронов.

При этом лидер "эсеров" оценил Telegram как высокотехнологичный отечественный продукт, который быстро получил признание во всем мире.

В свою очередь в Кремле надеются, что мессенджер Telegram выполнит условия, предъявляемые Роскомнадзором, и сможет вернуться к работе на территории России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В решении (суда) говорится, что блокировка будет продолжаться до тех пор, пока не будут выполнены необходимые условия. Мы надеемся, что когда-то эти условия будут выполнены мессенджером, и он вернется", - сказал он.

Пресс-секретарь президента отметил, что в компетенцию Кремля не входит вопрос оценки эффективности выполнения решения суда в отношении мессенджера.

Также Дмитрий Песков уточнил, что блокировка Telegram со временем будет технически отрегулирована, чтобы исполнялось и решение суда, и не были затронуты сторонние интернет-сервисы.

"Естественно, мы рассчитываем на то, что со временем эта ситуация будет всеми необходимыми техническими средствами отрегулирована. Так, чтобы с одной стороны, исполнялось решение суда в отношении мессенджера. А с другой стороны, это никак не затрагивало какие-либо другие функции или сервисы, программы или приложения в интернете", - сказал пресс-секретарь президента.

В Кремле также отметили, что после блокировки Telegram выберут для работы другой мессенджер с наиболее приемлемым набором услуг, но какой именно это будет мессенджер, пока не решено.

А советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко спрогнозировал потерю мессенджером около 80% пользователей в РФ и призвал чиновников удалять из своих гаджетов Telegram.

"Скорее всего, будет заблокировано порядка 80% аудитории. По статистике наблюдений за заблокированными ресурсами - люди на самом деле ленятся, всего пользуются VPN и средствами скрытия не более 5% пользователей. Поэтому я не думаю, что это будет серьезной проблемой", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

Герман Клименко сообщил, что не устанавливал анонимайзер.

"По идее, сегодня все чиновники должны были бы сделать, что и я: зайти к себе в смартфоны и с болью в сердце - Telegram действительно хороший продукт - взять и "снести" его. Потому что есть решение о его блокировке, для чиновников совершенно нет никакой необходимости ждать, когда Роскомнадзор его заблокирует. Пользоваться запрещенным ресурсом, согласитесь, это некоторая дихотомия в голове у чиновников", - сказал советник президента.

Он также заметил, что мессенджер сразу потеряет около 3-5 млн чиновников-пользователей и "огромный пласт журналистов", которые приходят туда ради чиновников.

По его словам, благодаря телеграм-каналам "создан уникальный анонимный контент и огромный пласт информационной "помойки", из-за которой возникают все проблемы так называемых фейковых новостей".

Герман Клименко подчеркнул, что "диалогу между Дуровым и Россией уже года три".

"Все мессенджеры, все участники рынка так или иначе разговаривают, договариваются, пытаются найти компромиссные решения в достаточно сложной информационной среде, а Дуров наотрез отказывается, и именно поэтому попал в суд", - сказал он.

По мнению советника президента, у Роскомнадзора достаточно либеральное отношение к площадкам.

"Они готовы разговаривать, они готовы тянуть время, готовы давать время на разработку технологий. И здесь я уверен, что основная причина - дуровская история, в том, что он именно категорически, показательно, по-моему, в уголовном праве есть такой термин - с особым цинизмом, отказывался коммуницировать", - сказал он.

Обозреватель Александра Лоскутова

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