Седан в кросс-версии

17.04.18 16:20

Interfax-Russia.ru - "АвтоВАЗ" представил новую Lada Vesta Cross – седан с функциональностью кроссовера.

"АвтоВАЗ" расширяет модельный ряд Lada Vesta Cross - одного из самых востребованных автомобилей на российском рынке. В линейке кросс-версии Lada Vesta теперь появился седан - первый автомобиль в своем сегменте, объединивший необычный дизайн и классический тип кузова с последними рыночными трендами и дополнительной функциональностью кроссовера.

Впервые концепт-кар Vesta Cross тольяттинский автозавод представил на Московском международном автосалоне (ММАС) в 2016 году в числе обещанных новинок.

По замыслу разработчиков, автомобиль Lada Vesta Cross в версии седан является концептуальным решением, уникальным не только для российского, но и для мирового автомобильного рынка. На предприятии посчитали, что рост спроса на кросс-версии, соединенные с традиционной российской приверженностью статусным седанам, может дать старт разработке действительно оригинального автомобиля. Концепция автомобиля изначально предусматривала увеличенный клиренс и более крупные колеса, что должно повысить внедорожный потенциал седана.

Представленный Vesta Cross седан практически полностью концепт-кар и также, как все последние модели "АвтоВАЗа", несет в себе философию X-дизайна.

С концепт-кара на серийный автомобиль перешли дизайн переднего и заднего бамперов, черные расширители колесных арок и молдинги. Благодаря общей семейной принадлежности автомобилей Lada Vesta седан и Lada Vesta SW стало возможным использовать одинаковые детали, установленные на Vesta SW Cross.

Седан был спроектирован с учетом потребностей российских автолюбителей, испытывающих необходимость в комбинации кузова седан и возможностей автомобиля повышенной проходимости.

Седан Lada Vesta Cross обладает всеми преимуществами Vesta SW Cross – новинки прошлого года, производят которую в Ижевске.

На седане применили конструктивные решения, хорошо зарекомендовавшие себя на Vesta SW Cross. Это энергоемкая подвеска, высокая проходимость и острая управляемость. Увеличенный клиренс, который составляет 203 мм, повышает практичность и проходимость седана, что особенно важно в условиях российского климата и дорог.

Материалы отделки также совпадают с использованными на Vesta SW Cross. Переработанная приборная панель использует уникальный цветовой код и особую подсветку, присущую интерьерам модельного ряда Cross.

Изменений не предусмотрено и в техническом плане. Выпускать седаны Lada Vesta Cross будут с бензиновыми моторами объемом 1,6 и 1,8 литра, мощностью 106 л.с. и 122 л.с. соответственно. При этом полного привода у модели не будет.

Седан Vesta Cross стал четвертой моделью в семействе Lada Vesta. Общность элементов кузова (передний и задний бамперы, задние фонари), колесная база обеспечила преемственность моделей. Это стратегическое направление в дизайне предоставило уникальную возможность расширить модельный ряд Vesta с минимальными инвестициями, оптимизированным временем разработки и создания автомобиля.

По словам исполнительного вице-президента по маркетингу и продажам компании Яна Птачека, седан Lada Vesta Cross станет уникальным предложением на рынке, заняв свободную нишу и основав новый сегмент.

"Седан Vesta Cross - еще один яркий пример постоянного внимания Lada к потребностям потенциальных клиентов, умения создавать новые неординарные модели автомобилей, дающие своим обладателям уверенность в любых обстоятельствах благодаря расширенным функциональным возможностям, красиво упакованным в мощный и рельефный силуэт", - отмечает Птачек.

Ожидается, что седан повышенной проходимости поступит в продажу на российском рынке до конца года. Цены на новую кросс-версию Vesta обещают объявить ближе к старту продаж этой модели на российском рынке.

Что касается других новинок "АвтоВАЗа", то в ближайшее время ожидается кросс-версия Lada Xray. По информации журнала "За рулем", машина также практически полностью будет повторять концепт, который тольяттинский автозавод показал на Московском международном автосалоне в 2016 году.

Предполагается, что производство этой модели начнется в июне 2018 года, но, вероятнее всего, пока речь идет лишь об установочной партии. Затем предприятие будет постепенно наращивать выпуск данной модификации. Это стало известно из производственного плана завода для данной модели на 2018 год. Всего до конца года "АвтоВАЗ" выпустит чуть более 10 тыс. приподнятых хэтчбеков Lada Xray Cross, что примерно в три раза меньше запланированного.

По аналогии с универсалом Lada Vesta SW Cross салон машины будет иметь двухцветное исполнение. Также машина может стать второй после обновленной Lada Granta моделью, которая получит систему дистанционного управления Lada Connect.

Помимо кросс-версии Lada Xray "АвтоВАЗ" активно тестирует обновленный седан Lada Granta. Хотя завод пока не делится информацией о том, какие изменения ждут этот автомобиль, однако в начале апреля автомобильный портал drom.ru опубликовал официальные эскизы обновленной Granta.

Исходя из этой информации, после обновления Lada Granta получит новое оформление передней части, которое будет выполнено в едином X-стиле с Vesta. Появятся новый бампер, капот и фары. Однако, в отличие от Vesta, на Granta не будет хромированной окантовки "дужек".

Изменятся также крышка багажника, место для крепления номера переедет с бампера на нее, поменяется графика фонарей.

Кроме того, по данным журнала "За рулем", у Lada Granta должен измениться и интерьер. В частности, по слухам, она получит новую переднюю панель, а также станет первой моделью завода, которая получит систему дистанционного управления Lada Connect.

Обновленный седан Granta, кросс-версию Lada Xray, а также седан Lada Vesta Cross представят в конце августа на автосалоне в Москве.

Обозреватель Анастасия Николаева

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