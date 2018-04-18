Нападение в школе: башкирский школьник напал на одноклассников и преподавателя
  
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Поножовщина с поджогом

© РИА Новости. Артур Салимов
Interfax-Russia.ru – Башкирский школьник во время урока напал на одноклассников и преподавателя, после чего поджег помещение.

Инцидент с поножовщиной произошел в коррекционной школе Стерлитамака (Башкирия). Утром 18 апреля учащийся девятого класса школы N1 напал с ножом на своих одноклассников и учителя, а после поджог кабинет.

"Это ученик 9-ого класса, 2001 года рождения. Есть пострадавшие в результате инцидента. В настоящее время на месте работают правоохранительные органы", - сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в администрации учебного заведения.

Как уточнил агентству осведомленный источник, в результате происшествия пострадали четыре человека, в том числе сам нападавший, учительница (получила ножевое ранение), ученица (получила ранение руки) и школьница, которая выпрыгнула из окна.

"Все живы", - добавил источник.

В Минздраве республики подтвердили агентству, что в результате инцидента госпитализированы трое детей и один взрослый. Состояние всех пострадавших, уточнили агентству "Интерфакс-Поволжье" в медучреждении, оценивается как средней степени тяжести.

Между тем, по данным источника "Интерфакса", состояние одной из пострадавших оценивается как тяжелое.

"Девушка 2002 года рождения была госпитализирована с колото-резаной раной грудной клетки. Ее состояние оценивается как тяжелое", - сказал собеседник агентства.

При этом, по его словам, получившая удар ножом в грудь учительница 1989 года рождения находится в состоянии средней степени тяжести.

"Выпрыгнувшая из окна ученица госпитализирована с переломом лодыжки и ушибами. Состояние средней степени тяжести", - добавил источник, отметив, что сам нападавший госпитализирован с резаной раной шеи.

Как рассказал источник, напавший на учителя и одноклассников подросток руководствовался личными мотивами.

"Молодой человек по личным мотивам ранил ножом двух учениц и учителя, а после ударил себя в шею канцелярским ножом", - сообщил собеседник агентства, отметив, что подросток принес с собой бензин, который разлил и поджог.

По предварительным данным следствия, 17-летний ученик коррекционного класса общеобразовательной школы зашел в кабинет информатики, где находились его одноклассники, и имеющимся при себе ножом порезал руку одной ученице, ранил учителя, разлил горючее вещество и поджог, сам себе нанес рану ножом. Пожарная сигнализация сработала, ученица одного из классов на втором этаже, испугавшись, выпрыгнула в окно.

На место выехало руководство республиканского СКР, была создана следственно-оперативная группа из числа следователей следственного управления СКР по Башкирии и сотрудников органов республиканского МВД.

По факту нападения ученика на одноклассников следователи возбудили уголовные дела о покушении на убийство (ч.3 ст.30 и ч.2 ст.105 УК РФ) и халатности (ст.293 УК РФ). Школьник находится в больнице под охраной МВД.

Известно, что ранее в органы профилактики уже поступали обращения по поводу агрессивного поведения подростка. Вместе с тем, как сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе МВД по Башкирии, напавший на педагога и одноклассников ученик не состоял на профилактическом учете в полиции.

Сейчас управление Росгвардии по Башкирии проводит проверку частного охранного предприятия (ЧОП), осуществлявшего охрану школы.

"Школа оборудована кнопкой тревожной сигнализации и охраняется ЧОП. (...) По первичной оценке специалистов лицензионно - разрешительной работы управления Росгвардии, сотрудники ЧОП действовали оперативно и сигнал "Тревога" был подан своевременно", - сообщила пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, кнопка тревожной сигнализации сработала в 8:54 по местному времени. Два экипажа вневедомственной охраны Росгвардии прибыли немедленно, поскольку находились в 200 м от школы. Параллельно дежурный пункта централизованной охраны оповестил экстренные службы. Сотрудники групп задержания оказали содействие в эвакуации учащихся, оцеплении территории и обеспечении беспрепятственной работы сотрудников экстренных служб.

Со своей стороны глава Башкирии Рустэм Хамитов после инцидента в школе поручил региональному правительству и муниципальным властям усилить пропускной режим во всех школах республики.

"Я дал поручение немедленно отремонтировать класс, быстро навести порядок, купить необходимое оборудование. Чтобы сегодня после обеда строители уже вышли", – сказал Хамитов по итогам совещания с представителями правоохранительных органов, экстренных служб, республиканских и муниципальных органов власти, которое прошло непосредственно на месте происшествия в школе N1.

"Будет и разбор полетов. Как мальчик пронес нож? Есть же охрана, установлен металлоискатель. Этот случай еще раз подталкивает нас к тому, чтобы системы безопасности во всех школах республики были проверены. Эту работу мы сегодня, максимум завтра проведем", - пообещал глава региона.

При этом Хамитов отметил слаженные действия учителей и работу экстренных служб.

"Коллектив школы в этой ситуации действовал профессионально, грамотно с точки зрения эвакуации детей. Понятно, что все это происходило быстро, но ваша реакция тоже была быстрой и адекватной. Пожар тоже удалось быстро затушить. Через четыре-пять минут уже подъехала пожарная машина. Иначе последствия могли бы быть совсем другими", - сказал глава Башкирии.

Он также призвал вести борьбу с опасными группами в соцсетях.

"С развитием информационных технологий в интернете появились группы детей, ориентированные в том числе на совершение проступков, подобных сегодняшнему, на суицидальное поведение, уголовную атрибутику. Таких сообществ много. И детей, зарегистрированных в этих сообществах, тоже много", – сказал Хамитов.

В свою очередь уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова пообещала направить главе Башкирии предложения по мониторингу соцсетей.

"Сегодня же будет проведено совещание с главой Башкирии. Мы направим свои меры (предложение о создании спецоргана по мониторингу - ИФ). Уже переговорили с уполномоченным по правам ребенка в Башкирии. Часть мер, которые мы предлагаем, на федеральном уровне должны быть приняты и отработаны для применения на региональном уровне", - сообщила журналистам Кузнецова.

Она отметила, что иногда педагоги сами не знают содержания контента, с которым сталкиваются школьники, поэтому не могут вовремя скоординироваться. В то же время, на федеральном уровне обсуждается уже год обсуждается возможность создания специального органа по мониторингу социальных сетей.

"С прошлого года мы говорим о создании специального органа, наделенного полномочиями по мониторингу социальных сетей. Не всего подряд, а деструктивного контента. Насколько мы знаем, обсуждение подобных инициатив уже прошло в Госдуме", - добавила омбудсмен.

После инцидента учебный процесс в стерлитамакской школе был приостановлен.

"Детей отправили по домам", - сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в администрации учебного заведения. Занятия в школе возобновятся уже 19 апреля – к этому времени будет завершен ремонт в кабинете, где был совершен поджог.

Между тем в Минобрнауки России попросили не нагнетать ситуацию.

"Произошла трагедия, трагедия очень большая, трагедия, которая требует большого разбирательства: кто эти дети, какая эта школа, вы все прекрасно знаете. Я думаю, что сначала нам все нужно внимательно обсудить", - заявила журналистам министр образования и науки России Ольга Васильева. По ее словам, в Минобрнауки ведется работа по анализу ситуаций в рамках межведомственной рабочей группы, которая выезжает в регионы.

Обозреватель Анастасия Николаева

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