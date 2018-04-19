За содействие похоронным агентам: экс-сити-менеджера Нижнего Новгорода подозревают во взяточничестве
  
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Взятка за крематорий

© РИА Новости. Олег Золото
Interfax-Russia.ru – Бывший сити-менеджер Нижнего Новгорода Олег Кондрашов подозревается во взяточничестве и объявлен в розыск.

На пост главы администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов был назначен в декабре 2010 года. Контракт сити-менеджера истекал в октябре 2015 года, однако за несколько месяцев до этого его отправили в отставку депутаты городской думы, не приняв отчет за 2014 год и признав работу администрации города за этот период неудовлетворительной.

Попытка властей Нижегородской области отстоять сити-менеджера не увенчалась успехом, и в сентябре 2015 года Кондрашов был уволен.

Между тем, еще на посту главы администрации города Кондрашов стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении полномочиями (ч.2 ст.285 УК РФ) при продаже акций одной из компаний. Вместе с сити-менеджером под следствие попал и его заместитель Владимир Привалов.

В рамках уголовного дела обвинения по ч. 3 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) помимо Привалова были предъявлены заместителю директора департамента экономического развития, инвестиций и предпринимательства городской администрации Вадиму Крайнову; а также обвинение в пособничестве (ст.33 УК РФ) - экс-директору нижегородской оценочной компании ООО "Мобайл групп" Владимиру Козлову.

Привалова поместили под домашний арест, остальных оставили под подпиской о невыезде. А Кондрашов был лишь допрошен в рамках данного уголовного дела, однако обвинения ему не предъявлялись.

Вместе с тем у следствия остались вопросы к бывшему сити-менеджеру Нижнего Новгорода в рамках выделенного в отдельное производство уголовного дела по более тяжкому составу преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Это дело также было связано с продажей по заниженной цене пакета акций нижегородской ресурсоснабжающей организации ОАО "ТЭК-НН", принадлежавшего администрации Нижнего Новгорода.

В мае 2017 года Привалов был признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и осужден к пяти годам условно.

Тем временем Кондрашов в июле прошлого года был назначен генеральным директором нижегородской телекомпании "Волга".

"Я принял решение возглавить телекомпанию и расцениваю это как усиление контроля над бизнес-активом. Это ведущая телекомпания нижегородского региона. Телекомпания с большими достижениями и высокопрофессиональным коллективом. Если в творческой составляющей телекомпании я уверен, как говорится почти на 100%, то экономическая модель требует совершенства", - отмечал Кондрашов.

Между тем Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело в отношении бывшего главы администрации Нижнего Новгорода. Вместе с его бывшим заместителем Приваловым они подозреваются в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ).

По версии следствия, Кондрашов и Привалов в 2012-2013 годах получили от одного из предпринимателей лично и через посредников взятку в виде денег на общую сумму 17 млн рублей.

Как отмечают следователи, денежные средства передавались им за общее покровительство и решение входящих в их компетенцию вопросов, в том числе за оказание содействия в предпринимательской деятельности, связанной с представлением ритуальных услуг населению, выделение земельного участка для строительства крематория на территории Нижнего Новгорода.

СКР сообщает, что в настоящее время Кондрашов объявлен в розыск, а Привалов и посредники в получении взятки - предприниматели Сергей Муравлев и Юрий Гришин - задержаны. Им предъявлено обвинение и перед судом возбуждено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

19 апреля Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода удовлетворил ходатайство следствия об избрании для Привалова меры пресечения в виде заключения под стражу.

Что касается бывшего нижегородского сити-менеджера, то он накануне заявил журналистам, что в настоящее время находится на лечении за границей.

"Мне была сделана хирургическая операция и сейчас я прохожу процесс восстановления. Он идет уже длительный период. До моего отъезда никаких вопросов ко мне со стороны следствия не было", - цитируют нижегородские СМИ слова бывшего градоначальника.

Кондрашов также отметил, что "следственные органы в 2015 году детально проверили вопрос по кладбищам и состава преступления не нашли".

"Подозрение в продаже каких-либо должностей или получение взяток я полностью отрицаю. Этого не было", - заявил он.

Экс-сити-менеджер также считает, что уголовное преследование в 2015 году против него пытался организовать бывший глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин, ныне находящийся под арестом по обвинению во взяточничестве (ч.6 ст.290 УК РФ), а сейчас данное уголовное преследование "вновь зачем-то возобновляется".

Как рассказал "Коммерсанту" адвокат Привалова Андрей Наумов, в уголовном деле фигурируют "то ли пять, то ли шесть человек", и оно выросло из отказных материалов 2015 года, "реанимированных непонятно по какой причине".

В свою очередь собеседник издания в администрации города рассказал, что проверку в отношении Кондрашова и Привалова в 2015 году инициировал бывший профессиональный спортсмен-регбист Мамука Лосаберидзе, которого якобы привел в мэрию бывший на тот момент главой думы Сорокин.

"Инвестор обещал организовать европейский уровень сервиса в похоронном деле: благоустроить кладбища, открыть крематорий, ритуальный зал. Его люди два-три года возглавляли МП "Комбинат ритуальных услуг населению" (КРУН). Но что-то там не заладилось, с этими коммерсантами решили распрощаться, расходились тяжело, со скандалом. В итоге последовало заявление в ФСБ о каких-то крупных взятках", - утверждает собеседник "Ъ".

Со своей стороны адвокат Привалова подтвердил, что эта фамилия встречается в материалах дела.

По информации "Коммерсанта", уголовное дело по взяткам принял к производству тот же следователь СКР, который расследует уголовное дело против Сорокина. Кстати, в марте этого года ряд нижегородских СМИ со ссылкой на адвоката Игоря Нагорного сообщил, что Сорокину предъявлены новые обвинения: пособничество в превышении полномочий сотрудниками правоохранительных органов, а также соучастие с вышеуказанными лицами в похищении человека.

Обозреватель Анастасия Николаева

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