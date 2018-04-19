Ожидание санкций

19.04.18 16:38

© РИА Новости. Саид Царнаев

Interfax-Russia.ru – Кремль еще не выбрал вариант поддержки российских компаний, подпавших в "черный список" США. А немецкий бизнес уже готов отказаться от антироссийских санкций.

Государство прорабатывает возможные меры поддержки российских компаний, попавших в трудное положение после принятия очередных антироссийских санкций США. Окончательного решения о способах поддержки нет. Но этим вопросом уже занимаются в российском правительстве.

Глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков предложил национализировать РусАл, который существенно потерял в капитализации после введения санкций США.

"Самое время - национализировать эту компанию, выкупить по минимальной цене, по которой она сегодня стоит, и дальше это запустить как государственный инвестиционный проект", - сказал он.

Идея о временной национализации РусАла является лишь одной из точек зрения на способы поддержки компаний, подпавших под американские санкции, при этом нужно учитывать интересы акционеров и возможности правительства, заявил Дмитрий Песков.

"В экспертных кругах сейчас фигурируют различные точки зрения на предмет того, как можно помочь компаниям, это одна из них", - сказал он.

Песков добавил, что при решении этого вопроса необходимо принимать во внимание мнение акционеров и собственников компании, а также возможности правительства.

Минпромторг намерен поддерживать подпавшие под санкции компании через госзакупки.

"Закупки централизованные по разным направлениям: и по энергетике, и по автомобилям", - сказал глава ведомства Денис Мантуров, отвечая на вопрос, каким образом планируется поддерживать подпавшие под санкции компании.

В свою очередь глава Российского союза промышленников и предпринимателей Аександр Шохин заявил журналистам, что тема точечной поддержки компаний "РусАл" и "Ренова" поднималась на совещании у премьер-министра РФ Дмитрий Медведева, однако сколько-нибудь подробно этот вопрос не обсуждался.

"Во-первых, безусловно, речь шла о точечной поддержке компаний, подпадающих или уже подпавших под санкции. Например, там и "РусАл", и "Ренова", они естественно имеют свой перечень вопросов, по которым они хотели бы получить поддержку в той или иной форме. Но эти темы мы не обсуждали подробно, просто зафиксировали, что такие просьбы есть. В ряде случаев они, как говорится, обоснованы, в ряде случае с запасом. Все то, что можно попросить - по принципу проси больше, что-нибудь да дадут", - сказал он.

По его словам, основной темой совещания была не поддержка компаний, подпавших под санкции, а "попытка обсуждать системные некоторые вопросы".

"Отдельно был вопрос, в принципе, по вторичным санкциям - он самый сложный. Ну, в частности, в российской юрисдикции, как мы видим, уже появились случаи, когда российские же компании или банки настороженно относятся к взаимодействию с токсичными компаниями. В частности, вот сегодня появилось, что "Трансконтейнер" не хочет перевозить продукцию "РусАла". Ну и в этой связи достаточно ясно, что это те компании, которые боятся подпасть под режим вторичных санкций, но, тем не менее, тема, которую надо мониторить. И не на все вопросы такого рода есть ответы, но в ряде случаев ответы могут быть найдены", - заявил Александр Шохин.

А пресс-секретарь президента РФ не исключил недружественные проявления в адрес России в будущем.

"Я бы не стал говорить про бурю. Недружественные и даже, можно сказать, агрессивные проявления в адрес России продолжаются", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, можно ли считать, что буря обошла Россию стороной, учитывая, что удары коалиции по Сирии оказались единоразовым событием, и США отложили санкции.

Он отметил, что из разных столиц, особенно из Вашингтона, звучат самые разные заявления.

"Весьма широк спектр заявлений, которые не позволяют прийти к какому-то единому выводу о том, что же имеется в виду. Поэтому я не говорил бы про разные "бури", - сказал Дмитрий Песков.

По его словам, "недружественные проявления имели место, имеют место, и их нельзя исключать в будущем, учитывая определенные факторы непредсказуемости".

"Для нас это реальность, в которой мы работаем, исходя, прежде всего, из своих собственных интересов", - сказал пресс-секретарь президента.

Между тем, президент США Дональд Трамп высказался довольно недвусмысленно об отношениях двух стран, пояснив, что никто не занимает более жесткую позицию в отношении России, чем он. Трамп заверил, что будет готов ввести против нее дополнительные санкции, когда это будет необходимо.

В ходе перечислении мер, доказывающих эту жесткость, он заявил, что "у нас недавно, месяц назад, был серьезная схватка в Сирии между нашими и российскими силами. И это очень грустно. Многие тогда погибли".

Вместе с тем, президент в очередной раз заверил, что будет только рад, если удастся наладить хорошие отношения с Россией.

Однако, по оценкам американских СМИ, у администрации Трампа нет пока планов по срочному введению санкций против России.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники пояснило, что на настоящий момент "президент Дональд Трамп не утвердил никаких дополнительных мер против России, а его помощники официально их не рекомендовали".

Источники агентства также уточнили, что в будущем американский президент готов ввести дополнительные ограничительные меры, однако не сейчас.

Они также отметили, что заявление постпреда США при ООН Никки Хейли о готовящихся санкциях против России из-за Сирии, было неуместным.

Ранее Никки Хейли заявила о том, что Минфин США объявит о введении дополнительных санкциях против России из-за предполагаемой химической атаки в Сирии. Однако позже ведущий экономический советник президента США Ларри Кадлоу сообщил, что в Белом доме обсуждают возможное введение новых антироссийских санкций, но "окончательное решение по этому вопросу пока не принято". А представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что решение по дополнительным санкциям в отношении России будет принято "в ближайшем будущем".

Те же санкции которые были объявлены США в начале апреля против России, включают в себя семь российских бизнесменов, связанные с ними компании, а также 17 госслужащих и членов руководства госкомпаний. Санкции запрещают компаниям, работающим в США, сотрудничать с подпавшими под данные ограничительные меры лицами и их компаниями.

Вместе с тем, власти Германии намерены просить США о послаблениях для своих компаний, которые могут пострадать от недавних американских санкций против РФ, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленные источники в Германии.

Об особом отношении для Германии со стороны США планирует попросить министр финансов Германии Олаф Шольц в ходе визита в Вашингтон, а также канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с президентом США Дональдом Трампом в конце апреля 2018.

Как отмечает газета, призвать США к смягчению своей позиции правительство Ангелы Меркель просили немецкие компании, которые не хотели стать жертвами ухудшения отношений между Вашингтоном и Москвой.

С компаниями, связанными с лицами, подпавшими под новые апрельские санкции США, работают такие немецкие компании, как Siemens, Daimler и Volkswagen, отмечает газета. Руководители немецких компаний считают, что санкции могут навредить долгосрочным совместным проектам России и Германии, помешать банкам финансировать новые проекты в России и обойтись Германии в сотни миллионов евро.

"У нас очень плохое предчувствие в связи с текущим витком санкций. Мы надеемся, что все причастные к этому быстро поймут, что всегда лучше проводить деэскалацию", - заявил пресс-секретарь компании Uniper Лейф Эрихсен.

В свою очередь, российская компания "ЛУКОЙЛ" не чувствует напряженности из-за ухудшения геополитической ситуации в мире и введения новых санкций против России со стороны США, заявил глава компании Вагит Алекперов в интервью телеканалу "Россия 24".

"Общаясь с партнерами, мы не чувствуем никакого напряжения, потому что компания "ЛУКОЙЛ" является международной компанией. У нас совместные предприятия с крупнейшими энергетическим компаниями мира - ExxonMobil, Chevron, Shell, Total, Eni - они все являются нашими партнерами в каких-то географических точках, по каким-то совместным проектам", - сказал он.

Он объяснил, что компания продолжает активную инвестиционную деятельность как на территории России, ведет геологоразведочные работы в Мексиканском заливе, в Западной Африке.

Обозреватель Александра Лоскутова

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