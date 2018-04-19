Блокировка с последствиями

20.04.18 14:39

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

Interfax-Russia.ru – Противостояние Роскомнадзора и Telegram не утихает: мессенджер должны были заблокировать 16 апреля, но он все еще доступен.

Роскомнадзор приступил к блокировке российского мессенджера Telegram 16 апреля по решению суда. По словам главы ведомства Александра Жарова, за это время было заблокировано 9 тысяч собственных IP-адресов мессенджера, а также почти 600 тысяч IP-адресов сервиса Amazon, куда мигрировал Telegram. Кроме того, Роскомнадзор заблокировал 18 VPN и прокси-сервисов, которые предоставляли возможность доступа к мессенджеру. В связи с блокировкой Telegram о трудностях в работе сообщили ряд сторонних интернет-сервисов – мессенджер Viber, сайт соцсети "Одноклассники" и сайт радиостанции "Говорит Москва".

В свою очередь владелец Telegram Павел Дуров сообщил, что с момента ограничения доступа было заблокировано 15 млн IP-адресов, в том числе Amazon, Google и Microsoft, которые мессенджер использовал для обхода блокировок.

Несмотря на все усилия Роскомнадзора, Telegram пока остается работоспособным. Впрочем, ведомство планирует добиться поставленных целей.

Как сообщил "Известиям" Александр Жаров, действия Роскомнадзора по блокировке IP-адресов "сопровождались перепиской с администрацией этих американских компаний".

"Но надо понимать, что тут играл фактор времени: когда у нас день, у них ночь. Однако главное, что коммуникация есть. Мы рассчитываем, что и для Amazon и для Google первичен их бизнес, а не политические мотивы", - сказал Жаров.

Он также отверг версию о том, что за блокировкой Telegram может стоять передел рынка.

"Кроме как в интернете, о преференциях мессенджера компании Mail.Ru или каких-то других я нигде не слышал. Никаких переговоров на эту тему никто со мной не вел", - сказал он.

Между тем, российские СМИ сообщали, что существует некое письмо сотрудника ФСБ, разосланное им своим коллегам, где, в частности, идет речь о том, что истинная причина блокировки Telegram в России заключается в желании основателя мессенджера Павла Дурова запустить на основе мессенджера "полностью неконтролируемую финансовую систему".

Замглавы Минкомсязи Антон Волин сообщил "Интерфаксу", что ничего об этом письме не слышал. А руководитель международной группы "Агора" (адвокаты которой защищали мессенджер на суде) Павел Чиков заявил, что не доверяет публикациям о блокировке Telegram из-за планов по выпуску криптовалюты.

"Получите официальное подтверждение ФСБ про криптовалюту как причину блокировки. Это будет означать, что заявленные в протоколе по административному делу, в позиции ФСБ в судах и в решениях судов причина в виде борьбы с терроризмом - не соответствуют действительности и подлежат отмене", - резюмировал он в своем телеграм-канале.

Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода считает, что блокировка мессенджера в России может негативно отразиться на борьбе с терроризмом, поскольку действия регулятора могут привести к недоверию в обществе по отношению к правоохранительным органам.

"Блокировка данного сервиса может привести к некоему недоверию в обществе по отношению к правоохранительным органам, а такого быть не должно: борьба с терроризмом и другими угрозами должна происходить в тандеме между службами безопасности и обществом, общество должно доверять специальным службам, быть спокойным и уверенным в их действиях, а блокировка Telegram к сожалению, может нарушить это единство", - заявил он "Интерфаксу".

Он также признался, что плохо относится к блокировке этого ресурса.

"Я им активно пользовался, очень удобный и эффективный мессенджер. Проблема безопасности стоит во всех странах, но раз в других странах не блокируют, то, значит, есть и другие способы защитить государство", - полагает он.

Председатель правления "Ассоциации юристов России" Владимир Груздев предположил, что закон "О защите информации" нужно дорабатывать, чтобы исключить хаотичную блокировку IP-адресов, которая происходит сейчас, нарушая права пользователей.

По словам юриста, риску быть заблокированными подверглись компании, работающие в России, но использующие иностранные хостинги. Законом это не запрещено, но "конечно, не способствует развитию позитивного делового климата в стране и реализации проектов цифровой экономики".

"Тотальная и хаотичная блокировка выглядит излишней мерой, поскольку закон не предусматривает ответственности за пользование самим мессенджером и сервисами VPN, в решении суда таких запретов тоже не содержится. Для юристов вся эта ситуация - новый вызов, на который необходимо незамедлительно реагировать, нужно прорабатывать и предлагать решения, иначе проблемы и для общества, и для бизнеса будут только множиться", - сказал он.

Юрист напомнил, что компании, которые в результате случайной блокировки понесли материальный ущерб, имеют право обратиться в судебные инстанции для его возмещения.

В свою очередь экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден, получивший убежище в России, считает правильной реакцию владельца мессенджера Telegram Павла Дурова на действия Роскомнадзора.

"Я критиковал Telegram за модель безопасности в прошлом, но реакция Дурова на тоталитарную потребность российского правительства к поиску лазеек к частным сообщениям - отказ и сопротивление - это единственный допустимый ответ, показывающий реальное лидерство", - написал он на своей странице в Twitter.

По мнению Эдварда Сноудена, "стремление Роскомнадзора наказать мессенджер за защиту прав пользователей абсолютно разбило сегодня российский интернет".

"Огромное число сайтов, не имеющих отношения к Telegram, заблокированы из-за морально и технически невежественной цензуры", - заявил он.

Он также уточнил, что если Google и Amazon прекратят доступ к их облачной платформе или удалят приложение из своих магазинов, они будут соучастниками цензурной кампании, а не ее жертвами.

Впрочем, из-за блокировки Telegram пострадал и сам регулятор: известно, что с 16 апреля сайт Роскомнадзора "пережил" четыре DDoS-атаки

"Атаки (на сайт) были произведены из-за рубежа с использованием специализированных бот-сетей. Все атаки были успешно отражены", - отметили в ведомстве", – сказали в пресс-службе ведомства.

По словам главы Роскомнадзора, у основателя мессенджера еще есть шансы на диалог с ведомством и ФСБ, но они минимальны.

"Принципиальный момент заключается в том, что если бы у администрации Telegram было намерение сотрудничать, они вступили бы в диалог с ФСБ. Но этого диалога нет, все общение идет в одну сторону. Мы отправляем запросы, но ответа не получаем", - отметил он.

По его словам, талант команды Павла Дурова, создавших сервисы "ВКонтакте" и Telegram - это лишь одна сторона медали.

"А вторая сторона - это соблюдение закона и ответственность. И в противостоянии двух, безусловно, талантливых литературных персонажей - великого сыщика Шерлока Холмса и преступного гения профессора Мориарти - мои симпатии всегда были, есть и будут на стороне Холмса и закона", - добавил глава Роскомнадзора.

Обозреватель Александра Лоскутова

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