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Арктический вездеход: КАМАЗ придумал автомобиль для Арктики
   
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Альфамобиль для Арктики

Фото с сайта СКБ МАМИ
Interfax-Russia.ru – "КАМАЗ" завершает испытательные заезды арктического вездехода. Летом первый российский "альфамобиль" проверят в условиях Крайнего Севера.

Разработка снегоболотохода "КАМАЗ-Арктика" (под этим названием будет сертифицирован первый российский "альфамобиль") велась в рамках правительственной программы "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020 года".

Поскольку приоритетными задачами программы являлись комплексное социально-экономическое развитие, развитие науки и технологий и развитие ресурсной базы российской Арктики за счет использования перспективных технологий, возникла потребность в машине, которая будет помогать первопроходцам и исследователям, разработчикам недр, а также медикам и спасателям.

Производство вездеходного транспортного средства велось совместно с министерством образования России, МГТУ им. Баумана, Московским политехническим университетом и студенческим конструкторским бюро Московского автомеханического института (СКБ МАМИ).

Перед разработчиками были поставлены несколько задач. Например, новый автомобиль должен был уметь передвигаться как в районах с неразвитой дорожной сетью, так и по дорогам общего пользования без ограничения. Помимо этого машина должна быть экологически безопасной. "КАМАЗ-Арктика" оборудован шинами низкого давления, которые, в том числе, снижают негативное воздействие транспортных средств на грунт.

Кроме того, камазовский вездеход должен стать заделом для создания дистанционно-управляемых, роботизированных транспортных средств.

Впервые новый вездеход (в котором созданы условия для жизни трех человек) представили в конце прошлого года в Москве на выставке "Вузпромэкспо-2017".

Гигантский синий автомобиль произвел фурор и вызвал множество вопросов: абсолютно новое для автогиганта направление – вездеходное транспортное средство под брендом "КАМАЗ" и видом, и функционалом сильно отличается от других перспективных разработок предприятия.

По словам главного конструктора инновационных автомобилей научно-технического центра "КАМАЗа" Сергея Назаренко, "КАМАЗ-Арктика" будет изготавливаться в двух вариантах: один с колесной формулой 6х6 и второй – 8х8. Именно первый вариант и был представлен на выставке в Москве.

Автомобиль работает на классическом камазовском двигателе V8, оснащен механической коробкой передач. Машина будет сертифицирована как снегоболотоход. Это абсолютно новая разработка с точки зрения конструкции - таких машин "КАМАЗ" никогда прежде не создавал.

Максимальная скорость "КАМАЗ-Арктики" – не более 50 км/ч, грузоподъемность 13 тонн.

Вторая машина с колесной формулой 8х8, оснащенная силовым агрегатом Р6 и кабиной К5, а также автоматической КПП, должна появиться в конце 2018 года.

По условиям, для работы в районах Крайнего Севера и Арктики автомобиль должен функционировать при температурах в минус 50-60 градусов, двигаться при полном бездорожье. Ключевая особенность вездехода "КАМАЗ-Арктика" – шарнирно-сочлененная рама: машина поворачивает не за счет колес, а за счет "ломающейся" рамы. Такое решение вызвано габаритами колес - они у вездехода очень широкие, не дающие достаточного для поворота ресурса.

Особые, широкие шины – еще одна особенность "КАМАЗ-Арктики". С их помощью решается проблема проходимости в сложных климатических условиях и на нестабильных грунтах: на заболоченных территориях, в тундре, на фирновых снегах (плотно слежавшийся, зернистый и частично перекристаллизованный, обычно многолетний снег).

Шины также представлены двух размеров: версия "Негабарит" - шириной более 1тыс. мм и версия "Габарит" - шириной 700 мм. Первый вариант предназначен для передвижения на грунтах с низкой несущей способностью. Второй позволяет машине уложиться в разрешенные правилами дорожного движения параметры, чтобы передвигаться по дорогам общего пользования.

Благодаря этим качествам "КАМАЗ-Арктика" может выступать как альфамобиль - транспортное средство, которое возглавляет колонну других машин, ведет за собой обычные грузовики. Клиренс автомобиля - 677 мм.

Помимо этого, машина оснащена жилым модулем – полноценным жилым пространством, в котором можно жить или ждать помощи в самых суровых климатических условиях минимум трое суток. В модуле есть спальные места, душ и туалет, микроволновая печь, подогреватель, запас воды, умывальник, холодильник, телевизор, спутниковый телефон, варочная панель, электрогенератор. Дополнительно в жилом модуле предусмотрены кондиционеры, которые могут изолировать обитателей модуля от мошкары, комаров, гнуса.

Назаренко признается, что в России есть и другие разработки вездеходов для арктических регионов, но уверен в конкурентоспособности своего детища.

"У нас ряд ключевых преимуществ, таких как жизнестойкость конструкции, высокие тяговые динамические качества автомобиля", - отмечает главный конструктор инновационных автомобилей.

Сейчас машина находится в Набережных Челнах (Татарстан), где проводятся испытательные заезды на территории научно-технического центра "КАМАЗа".

В начале лета "КАМАЗ-Арктика" еще появится на выставках, а во второй половине – отправится в холодные районы страны. Место для испытаний пока обсуждается: выбор стоит между Якутией и Ямалом.

Обозреватель Анастасия Николаева

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