Кубок для "Ак Барса"

23.04.18 14:13

Interfax-Russia.ru – Казанский "Ак Барс" впервые в истории КХЛ стал трехкратным обладателем Кубка Гагарина.

Победителю серии плей-офф открытого первенства России по хоккею Континентальная хоккейная лига (КХЛ) с сезона 2008/2009 вручают Кубок Гагарина. Трофей передается капитану победившей команды на церемонии закрытия чемпионата. А через год (после возвращения кубка организаторам) на нем гравируется название клуба-чемпиона.

До этого сезона казанский хоккейный клуб "Ак Барс" дважды становился обладателем Кубка Гагарина – в 2009 и 2010 годах.

В этом году в финальной серии за кубок боролись "Ак Барс" и ЦСКА. По правилам турнира, финальная серия продолжается до четырех побед. Перед решающей игрой на счету казанской команды было три победы, у ЦСКА - одна.

Между тем тренерский штаб и вся команда ЦСКА были настроены на новую победу.

"Только 1-4 не отыгрывается", - заметил на пресс-конференции после четвертого матча финальной серии главный наставник московской команды Игорь Никитин в ответ на вопрос о шансах команды.

За ЦСКА также была и довольно любопытная статистика. Трижды "Ак Барс" до этого сезона участвовал в финалах, дважды брал Кубок, но все три раза неизменно уступал в пятых матчах серий. Тем не менее, казанский клуб также рассчитывал только на победу.

"Надеемся и верим" - так назывался традиционный видеоролик казанской команды накануне поединка.

И 22 апреля вечером в Казани в пятом матче финала команда "Ак Барс" обыграла армейцев со счетом 1:0. Шайбу на 42 минуте матча забросил нападающий казанской команды Роб Клинкхаммер.

"Это самый важный гол моей карьеры. Пик моей карьеры (…) Весь год получился не самым лучшим, я мало забивал. Но этот гол запомню на всю жизнь, и буду рассказывать внукам о нем", - заявил позже нападающий "Ак Барса" из Канады, отметив, что хочет продолжить играть в казанской команде.

Последние секунды матча "Ак Барс" провел в обороне, но попытки ЦСКА сравнять счет не увенчались успехом. За 12 секунд до конца игры "Барсы" выиграли вбрасывание в средней зоне, и уже ничто не помешало бы им довести матч до победы.

Выиграв в очередной раз Кубок Гагарина "Барсы" впервые в мировой спортивной истории стали трехкратными обладателями главного хоккейного трофея и пятикратными чемпионами России (свое первое чемпионство в России команда завоевала в сезоне 1997/1998 годов, второй раз "Ак Барс" стал чемпионом России в 2006 году).

Кстати, пятикратным обладателем Кубка Гагарина после этой игры стал и легендарный нападающий "Барсов" Данис Зарипов (в 2014 и 2016 годах он выиграл Кубок в составе магнитогорского "Металлурга"). В ноябре прошлого года он вернулся в казанский клуб после того, как его двухгодичную дисквалификацию, едва не завершившуюся отъездом в НХЛ, сократили до полугода.

По словам (https://clck.ru/DDuLD) Зарипова, он не собирается завершать карьеру и хочет побороться еще за один Кубок Гагарина.

"Пять – это не предел. Места еще есть. Буду продолжать работать – насколько хватит сил. А там уже посмотрим по окончанию карьеры – какого размера будет сервиз. Может, и нестандартный, не из шести", - отметил он в беседе со "Спорт Экспресс".

Огромную роль в успехе казанского клуба в этом сезоне сыграли легионеры. Так, Джастин Азеведо – канадский хоккеист португальского происхождения - был назван самым ценным игроком плей-офф КХЛ. Он стал лучшим бомбардиром плей-офф.

"Для меня это большая честь стать первым МВП (Most Valuable Player) плей-офф не из России. Я горжусь этим. Это как вишенка на торте, сладкая добавка к Кубку Гагарина. Победа в Кубке была самой важной для меня. Многие ребята в команде заслужили этот титул", - заявил центральный нападающий "Ак Барса".

По его словам, не хотелось возвращаться в Москву еще раз, поскольку в седьмом матче могло быть все, что угодно.

"Это был матч, в котором нужно было умереть, но победить. Мы сделали это!", – сказал спортсмен.

Лучшим центрфорвардом "Ак Барса" стал Антон Ландер – шведский хоккеист, нападающий казанского клуба. В пяти матчах финальной серии он набрал 4 (3+1) очка, показав лучший результат среди игроков его амплуа. В четвертом поединке финала на счету шведского нападающего "Ак Барса" дубль (одна из шайб стала победной). Ландер не завершил ни одного матча с отрицательным показателем полезности, также на его счету 14 бросков по воротам, он провел 7 силовых приемов и заблокировал 4 броска соперника.

"Это мой первый титул в карьере вообще. Я горжусь быть частью этой команды. Посмотрите на болельщиков, на наших ребят! Я в восторге находиться в "Ак Барсе", - заявил Ландер.

Атте Охтамаа – профессиональный финский хоккеист, в пяти матчах одержавший вместе с командой четыре победы и сделавший в них две голевые передачи – был признан самым надежным защитником. Охтамаа поучаствовал в голевой комбинации, приведшей к решающему голу во втором поединке финальной серии. Защитник "Ак Барса" не завершил ни одну из игр финала с отрицательным показателем полезности при общем показателе (+2) (лучший результат среди защитников).

"Невероятные ощущения. Я провел два чудесных сезона в Казани. Я счастлив! У меня самые фантастические эмоции после победы. Спасибо нашим болельщикам. Я знаю, что "Ак Барс" тепло относится к финским хоккеистам. И хочу сказать, что финны тоже очень любят играть в Казани", - отметил Охтамаа, добавив, что тоже хотел бы остаться играть в казанском ХК.

Впрочем, и российские игроки "Ак Барса" не подкачали. Станислав Галлиев стал лучшим снайпером, а Эмиль Гарипов одержал больше всех побед.

Гарипов без замен сыграл во всех пяти поединках серии с ЦСКА и одержал в них четыре победы. Пятый матч, принесший "Ак Барсу" Кубок Гагарина, российский голкипер провел на ноль. Гарипов отразил 96,41% бросков при коэффициенте надежности 1,16 (лучшие показатели финальной серии).

Но как отметили все игроки после финала, это была настоящая командная победа.

"Результат делала вся команда. Начиная от легионеров, тренеров, сервисменов и тех, кто кормил, поил, лечил, стирал форму. Это труд всей команды. А болельщики! Как же без них? Ребята, нельзя говорить, что победу сделал кто-то один - это общий успех. И не одной команды, а всего спорта. Всего российского хоккея", - подчеркнул (https://www.ak-bars.ru/news/15777.html) после матча президент ХК "Ак Барс" Наиль Маганов.

В свою очередь главный тренер казанского клуба Зинэтула Билялетдинов заявил, что от матча у него остались самые хорошие впечатления.

"Долгие годы мы работали, чтобы сегодня выиграть. Это действительно праздник для спортсменов, которые достигли высокого результата. Моя команда действительно хорошо потрудилась", – отметил он.

Обозреватель Анастасия Николаева

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