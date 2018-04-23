Проблема с миром

23.04.18 15:45

Фото Минобороны РФ

Interfax-Russia.ru – Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил о возобновлении "холодной войны". Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что РФ и Западу нужно налаживать отношения посредством диалога.

США, Великобритания и Франция 14 апреля нанесли удары по ряду целей в Сирии, которые могли быть связаны с производством химического оружия. По территории САР было выпущено более 100 ракет. США и их союзники считают эту операцию пропорциональным ответом на возможную химатаку в сирийской Думе, в которой они обвиняют Дамаск. Власти Сирии эти обвинения отвергают. Однако уже сейчас многие эксперты называют происходящее новым витком "холодной войны".

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил в интервью шведскому телеканалу SVT о том, что мир вступил в "холодную войну", где основными игроками являются уже не две страны, как это было во времена противостояния США и СССР. По его мнению, активность проявляют Турция, Иран и Саудовская Аравия. Ранее он уже говорил о начавшейся "холодной войне" и указывал на опасность ситуации, сложившейся на Ближнем Востоке.

"Ситуация на Ближнем Востоке - в хаосе до такой степени, что она стала угрозой для международного мира и безопасности", - отмечал генсек ООН на заседании Совбеза ООН.

Он также призвал реформировать Совбез ООН.

В Кремле отметили, что реформу Совбеза ООН должны обсуждать постоянные члены организации.

"Совбез - это главный международный орган, который имеет полномочия на рассмотрение ключевых вопросов международной безопасности и единственный соответствующий международный орган, каких-либо альтернатив у Совета Безопасности нет. Любые вопросы, связанные с изменением конфигурации участников Совбеза, с какой-то реформаторской деятельностью Совбеза, могут быть исключительно продуктом консенсуса среди постоянных членов Совета Безопасности", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

О новой "холодной войне" высказался и лидер британской оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин. По его словам, кризис в Сирии должен быть решен политическим путем, поскольку военные действия приближают к новой холодной войне.

Он также считает, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прав, предупреждая об опасности новой "холодной войны". Он считает, что его "очень заинтересовало" высказывание Гутерриша о переходе в новую эпоху "холодной войны".

"Он (А.Гутерриш - ИФ) сказал это не без оснований, потому что накануне в Совете Безопасности ООН между Россией и Великобританией, США и Францией по поводу Сирии и химического оружия наблюдался тупик", - сказал политик.

В свою очередь министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что отношения между Россией и Западом сейчас даже хуже, чем во времена "холодной войны", поскольку между сторонами недостаточно каналов связи. В то же время, по словам российского министра, деконфликтный канал для предотвращения столкновений российских и американских сил в Сирии выполняет свою работу, и до конфронтации дело не доходит.

Глобальное противостояние усиливает противостояние западных стран политике России.

Например, главы МИД стран "большой семерки" на проходящей в канадском Торонто встрече продемонстрировали единство в вопросе противодействия политике России, заявил представитель госдепартамента США журналистам. По его словам, министры также подтвердили готовность к диалогу с Москвой, хотя и считают, что она "несет ответственность за свое пагубное поведение и предпринимаемые усилия по дестабилизации ситуации в других странах".

В свою очередь секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что США в отношении России перешли к открытому применению инструментов сдерживания и жесткого противостояния.

"Независимая внешняя политика России, последовательное отстаивание ею своих национальных интересов рассматриваются Соединенными Штатами Америки как угроза их безусловному доминированию в мире", - заявил он.

Секретарь Совбеза РФ отметил, что новая стратегия нацбезопасности США делает военную силу главным инструментом продвижения американских интересов в международном поле.

"Особое внимание в стратегии США уделяется обеспечению доминирования в глобальной энергетической системе, укреплению лидерства в экономической, научной и технологической сферах", - заявил Николай Патрушев.

По его словам, России необходимо искать новые возможности для международного сотрудничества, в том числе и компромисс с союзниками США.

"На фоне политики США по изоляции России необходим дальнейший поиск возможных областей сотрудничества с иностранными государствами, не исключая компромисс с теми, кто следует в фарватере США", - сказал секретарь Совбеза РФ.

Между тем, президент России Владимир Путин обсудил в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном ситуацию в Сирии, сложившуюся после ракетно-бомбовых ударов США и их союзников.

"С российской стороны подчеркнуто, что эта акция, явившаяся грубейшим нарушением международного права, привела к дополнительному осложнению процесса политического урегулирования сирийского кризиса. В данном контексте отмечена и важность проведения миссии экспертов ОЗХО, находящихся в Сирии", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Российская и французская стороны условились продолжать совместные усилия по возобновлению мирных переговоров "на основе резолюции 2254 Совета Безопасности ООН и с учетом итогов Конгресса сирийского национального диалога в Сочи".

Также Владимир Путин проинформировал французского президента о предпринимаемых Россией, в том числе совместно с партнерами по Астанинскому формату, шагах по облегчению гуманитарной ситуации в Сирии.

"Затронуты также актуальные вопросы российско-французских отношений с учетом предстоящего визита Эммануэля Макрона в Россию в мае сего года", - сообщает пресс-служба Кремля.

Свои опасения по поводу нарастающей напряженности в мире выразил представитель российского духовенства. Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион считает, что для разрядки отношений России и США необходима личная встреча президентов двух стран.

"Сейчас нет никакой альтернативы прямым двусторонним переговорам между Америкой и Россией, между президентом Трампом и президентом Путиным. Я знаю, что у обоих президентов есть желание встретиться, но мы также видим, что вокруг Трампа есть целая группа людей, которые сознательно препятствуют этой встрече", - сказал он в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

Он также считает адекватным сравнение нынешней ситуации вокруг России с Карибским кризисом 1962 года. При этом, по его мнению, "двигаться таким путем невозможно, так как это может привести мир к Третьей мировой войне".

Митрополит разделяет мнение, что политика угроз, которая сейчас превалирует в риторике США, и политика санкций не приведут ни к чему хорошему, а военное развитие ситуации по масштабам возможных разрушений несопоставимо со всеми разрушениями и жертвами Первой и Второй мировых войн.

"Объем ядерного вооружения сегодня таков, что только один удар и один ответный удар могут уничтожить практически все население Земли. Поэтому так невероятно велика ответственность руководителей супердержав. Требуются особая мудрость и смирение, требуется способность пойти на компромиссы ради диалога, ради сохранения мира на Земле", - заключил митрополит Иларион.

А посол США в РФ Джон Хантсман призвал Россию с большим чувством ответственности подойти к решению проблем, стоящих на пути улучшения отношений с США.

"Прежде всего, нам нужно признать, что наши двусторонние отношения сейчас переживают сложный этап. Не будем заблуждаться относительно этого факта", - сказал посол США, отвечая на вопрос пользователей соцсетей, ожидается ли дальнейший накал в двусторонних отношениях.

По его словам, российско-американские отношения не обойдутся без подъемов и спадов. Посол отметил, что может привести "примеры успешного сотрудничества Америки и России и областей, в которых нужно сделать больше".

"Но когда задумываешься о вопросах исключительно важных для продвижения вперед, таких как стратегическая стабильность, контроль над вооружениями, достижение мира на Ближнем Востоке, о северокорейской проблеме, невозможно представить, чтобы хоть один из перечисленных вопросов можно было эффективно решить без присутствия США и России за столом переговоров", - сказал американский дипломат.

По его словам, стороны должны найти пути для сотрудничества, "несмотря на сложные условия сегодняшнего, а, может, и завтрашнего дня".

Обозреватель Александра Лоскутова

Присоединяйтесь к Interfax-Russia в "Twitter‘е", "Вконтакте" и на "Facebook