Непогода в столице

23.04.18 16:28

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

Interfax-Russia.ru – Два человека погибли и около 20 пострадали во время урагана, обрушившегося на Москву и центральные регионы России. Непогода также оставила без электричества сотни поселений.

Ураганный ветер обрушился в минувшие выходные на Московскую область и центральные регионы России. Гидрометцентр России объявил об оранжевом, предпоследнем уровне погодной опасности 21 апреля.

По данным метеорологов, максимальные порывы ветра в Московской области фиксировались днем 21 апреля на метеостанциях Можайск и Клин – 24 м/с, в Москве, на метеостанции МГУ, порывы ветра достигали 23 м/с. Очень сильный ветер, до 29 м/с, отмечался также днем 21 апреля в Смоленской области на метеостанциях Ельня и Рославль.

В свою очередь пресс-служба МЧС России сообщила, что непогода оставила без света в минувшие выходные свыше 1,3 тыс. населенных пунктов на территории Приволжской, Центральной и Северо-Западной частей России. Повалено более 1,5 тыс. деревьев, повреждено более 170 автомобилей.

"На территории 76 муниципальных образований было нарушено энергоснабжение в 1,3 тыс. населенных пунктах, свыше 40 тыс. жилых домах и четырех социально-значимых объектов, произошли падения более 1,5 тыс. деревьев, 11 рекламных щитов, получили повреждения 177 машин, частично повреждены кровли 59 жилых домов и пяти социально-значимых объектов", - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Дождь и сильный ветер с порывами до 25 м/с в общей сложности наблюдались в 15 регионах страны: в Башкортостане, Московской, Владимирской, Тульской, Тверской, Ивановской, Смоленской, Липецкой, Рязанской, Псковской, Брянской, Орловской, Новгородской, Ленинградской областях и Москве.

Спасатели, коммунальные службы и бригады электриков боролись с последствиями стихии в течение двух дней. На утро 23 апреля электричество пропало в пяти районах Тверской области (свыше 80 населенных пунктов, 690 жилых домов).

Погода внесла свои коррективы и в работу столичных аэропортов. Так, по данным сервиса "Яндекс.Расписание", в московских аэропортах 21 апреля было задержано до полусотни рейсов. В частности, 22 рейса было задержано в "Шереметьево", 21 - во "Внуково", семь - в "Домодедово", шесть отменено.

"Московские аэропорты сумели противостоять стихии не допустив транспортного коллапса. Однако командиры трех воздушных судов решили отказаться от посадки во "Внуково" и ушли на запасные аэродромы в Санкт-Петербург, а также в "Домодедово" и "Шереметьево", - сообщили агентству "Интерфакс" в авиадиспетчерских службах аэропортов.

Кроме того, по данным московской мэрии, было затруднено движение электричек на трех направлениях железной дороги.

"Из-за сильного ветра упало дерево на перегонах Софрино — Хотьково Ярославского направления и Балашиха - Стройка Горьковского направления. На станции Яхрома Савеловского направления нарушена штатная работа системы, которая отвечает за перевод стрелочных переводов в автоматическом режиме. Железнодорожники делают все необходимое, чтобы наладить движение поездов", - говорится в сообщении столичной администрации.

Во время непогоды не обошлось и без пострадавших. Так, только в московские больницы из-за урагана попало больше десятка человек.

"Сейчас в больницах 16 человек, им оказывается необходимая помощь. Один в тяжелом состоянии. Жизни остальных, говорят врачи, ничего не угрожает", - написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter. К утру 23 апреля большинство из пострадавших уже выписались из больниц.

Однако еще двоих человек не удалось спасти. В больнице от полученных травм скончались девочка (http://moscow.sledcom.ru/news/item/1219196/), на которую упал мусорный бак, сорванный порывом ветра, и мужчина, погибший под строительным вагончиком. Следственный комитет и прокуратура проводят проверку по каждому несчастному случаю.

Уже в понедельник, 23 апреля, вызвавший ураганный ветер циклон переместился на Верхнюю Волгу и Урал, постепенно слабея, рассказал глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Циклон с сильными ветрами и осадками смещается на восток. 23 апреля на большей части Приволжского федерального округа ожидается ветер в порывах до 15-20 м/с, в Башкирии и Татарстане - до 23 м/с, осадки в виде снега и мокрого снега, на юге округа - налипание мокрого снега на проводах. Кроме того, на юге Урала в Челябинской области ветер до 22 м/с", - сказал Вильфанд "Интерфаксу".

Однако 24 апреля, во вторник, сильный ветер на Волге и на Урале начнет стихать, уменьшатся осадки. В дальнейшем циклон продолжит ослабевать, отметил собеседник агентства.

В Московском же регионе погода улучшится, а к началу праздничных выходных в столице потеплеет до 18 градусов, отметил глава Гидрометцентра.

"Дальше ситуация улучшается. Уже сегодня мы не прогнозируем ветра в порывах более 10-12 м/с, а в последующие дни будет не более 10 м/с. Кроме того, во вторник заметен постепенный тренд на повышение температуры, приход нормальной апрельской погоды", - уточнил он.

По его словам, в ближайшую ночь повсеместно в Московском регионе (кроме центра Москвы) температура опустится ниже нулевой отметки - "но для апреля это все-таки не заморозки". Днем во вторник, 24 апреля, прогнозируется до +12 в Москве и +14 по Московской области, ночью около нуля. В среду, 25 апреля, уже до +13, в четверг – до +14, а в пятницу и субботу метеорологи ожидают уже "апрельский" диапазон от +13 до +18 градусов.

Заметные осадки прогнозируются в четверг, в остальные дни возможность дождей не исключается, однако по прогнозу сильными они не будут. При этом Вильфанд отметил, что в первые дни "майских праздников" московские метеорологи "не видят заметного понижения температуры".

В прошлом году в конце мая на Москву и Подмосковье также обрушился ураган. Тогда стихия унесла жизни 11 человек, еще около 40 обратились за медицинской помощью.

В Совете Федерации после этого случая высказывали вопросы к своевременности и точности прогнозов Гидрометцентра.

Комментируя прошедшую стихию, глава Гидрометцентра отметил, что в этот раз прогноз полностью оправдался. При этом метеорологи более чем за сутки четко предсказали ураганный ветер, осадки и похолодание в Московском регионе.

Он уточнил, что единственным исключением из общего прогноза стал московский аэропорт Внуково, где скорость ветра в порывах достигала в субботу 29 м/с. Тем не менее, глава Гидрометцентра пояснил, что условия аэропорта не соответствуют природным - там нет деревьев, высоких строений и холмов, что обусловливает другой ветровой режим и отдельный прогноз.

Обозреватель Ксения Новикова

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