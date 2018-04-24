Мусор с вывозом

24.04.18 15:49

© РИА Новости. Владимир Пирогов

Interfax-Russia.ru – Подмосковье постепенно решает проблему утилизации мусора: с 2019 года вводится раздельный сбор отходов, а их переработку планируют сделать прибыльной.

Вопросы вывоза и утилизации мусора всегда были актуальными для Подмосковья. Однако в 2017 году тема получила развитие: в ходе "прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным люди пожаловались на работу полигона ТБО "Кучино". Свалку в итоге закрыли, на полигоне началась рекультивация. Но менее года спустя (в марте 2018 года) на полигоне "Ядрово" в Волоколамском районе Подмосковья произошел выброс свалочного газа, в городе отмечались случаи превышения ПДК сероводорода, а за медицинской помощью обратились больше 200 детей и 90 взрослых. В районе был введен режим повышенной готовности, местным жителям выдана партия средств индивидуальной защиты. Кроме того, с 28 марта жителей Волоколамского района стали размещать в оздоровительных учреждениях Московской области.

Впрочем, проблема вывоза и утилизации мусора актуальна для многих городов Подмосковья и близлежащих областей, а местные жители все чаще протестуют против работы мусорных полигонов.

Так, в Коломне местные жители протестовали против завоза мусора из Москвы на полигон "Воловичи". С 26 марта до 2 апреля там ограничили завоз мусора, одновременно с этим началась разработка "дорожной" карты по дальнейшей эксплуатации полигона до момента его закрытия. Как отметил глава Коломенского городского округа Денис Лебедев дальнейшего расширения полигона "Воловичи" не будет.

Аналогичная акция прошла в Дмитровском районе Подмосковья: местные жители выступили против мусорного полигона "Непейно", который расположен к северо-востоку от города Дмитров близ деревни Непейно.

Протестовать начали и жители Ярославля – в середине апреля в город стали свозить отходы из столицы. Незадолго до этого областное правительство со ссылкой на губернатора Дмитрия Миронова сообщило, что власти Москвы обратились к Ярославской области с просьбой о помощи в размещении отходов. Миронов заявил, что предполагаемый объем мусора будет небольшим, а завоз мусора продлится не более года. Такая помощь не будет безвозмездной – регион получит бюджетный трансферт в размере 500 млн рублей.

По информации правительства Ярославской области, ежегодно на полигон "Скоково" под Ярославлем вывозят до 300 тысяч тонн отходов, из столичного региона планируют привозить до 200 тысяч тонн ежегодно (500 тонн в сутки). Ориентировочный грузопоток в регион при этих объемах составит 15-20 машин в день.

Эта информация вызвала широкий общественный резонанс в Ярославской области. С критикой планов областного правительства выступили общественники и оппозиционные политики. А уже 18 апреля у Знаменской башни на площади Волкова в Ярославле прошел несанкционированный митинг против ввоза отходов.

На митинге активисты организовали сбор подписей против ввоза в Ярославль мусора из столичного региона. Как сообщил "Интерфаксу" организатор мероприятия Александр Воробьев, на площадь пришли около тысячи человек.

Также гражданские активисты организовали в городе комитет народной обороны, на который возложили функцию по планированию публичных акций против ввоза в регион московского мусора.

"Если ввоз мусора из Москвы не будет остановлен, то созданный Комитет народной обороны Ярославля проведет акции гражданского сопротивления: перекрытие проездов к мусорной свалке "Скоково", свалка мусора у правительства области, массовые митинги и демонстрации протеста", - сообщил в Facebook активист Олег Виноградов.

По словам специального представителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова, для решения проблемы утилизации мусора в России понадобится около 10 лет. Ричем, для рекультивации легальных и нелегальных свалок в стране необходимо более 1 триллиона рублей.

"У нас в России перерабатывается 7-10% отходов, а 90% захоранивается. Это конечно никуда не годится. За несколько месяцев и за год эту проблему не решишь. За 10 лет вполне можно, и можно даже чуть быстрее", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, Россия производит в год около 60 млн тонн твердых бытовых отходов, при этом Москва и Подмосковье - около 11-12 млн тонн, то есть больше шестой части от всех отходов в стране.

Чтобы изменить ситуацию, в стране нужно запустить раздельный сбор мусора, а переработку отходов сделать прибыльной.

"Здесь нужна комплексная работа, комплексный подход. Во-первых, нужно прозрачно принимать решения об этих полигонах. Ясно, что это должно быть вдали от мест проживания людей", - сказал президент РФ Владимир Путин.

Сейчас вывозом и утилизацией мусора из Московской области занимаются региональные операторы. Подмосковье разделено на семь зон: Чеховскую, Каширскую, Воскресенскую, Ногинскую, Сергиево-Посадскую, Алексинскую и Рузскую.

За последние несколько лет в Подмосковье закрыто 24 мусорных полигона, 15 полигонов еще работают, но их планируют закрыть до 2023 года. Кроме того, с 2019 года повсеместно вводится раздельный сбор отходов.

В будущем в регионе планируют создать 10 объектов по переработке отходов и 4 мусоросжигательных завода. Контракты на строительство трех мусороперерабатывающих комплексов в Подмосковье заключены в начале апреля, планируется заключение еще семи.

"Комплекс не будет нести никакой нагрузки на окружающую среду", - отметил министр экологии и природопользования Подмосковья Александр Коган, добавив, что заключены четыре инвестконтракта на строительство заводов термического обезвреживания, компании-инвесторы готовы приступать к строительству объектов.

"По нашей оценке, эти 14 объектов будут полностью переработать отходы, чтобы отходы не шли на полигоны", - сказал Коган.

Он уточнил, что цикл строительства перерабатывающих комплексов после заключения контракта составит максимально 1,5 года, заводов по термическому обезвреживанию - около четырех лет.

"По стоимости - по тем инвестконтрактам, которые уже заключены - до 1,5 млрд рублей", - отметил министр.

Как в свою очередь отметили в пресс-службе министерства экологии и природопользования Московской области, соглашения с компаниями, отобранными региональными операторами по обращению с отходами, будут подписаны не позднее 4 мая. Согласно протоколам госзакупок, общая сумма контрактов на 10 лет составит свыше 160 млрд руб.

Известно, что единым региональным оператором по вывозу мусора в Ярославской области станет компания Игоря Чайки. Областной департамент охраны окружающей среды и природопользования заключит с компанией ООО "Хартия" (Москва) договор на срок 8,8 лет на сумму 15,87 млрд рублей.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Хартия" зарегистрировано в 2012 году. Руководителем является Анатолий Цокур. Компания принадлежит Александру Цуркану (40% уставного капитала) и ООО "Экогрупп" (60%), которое, в свою очередь, на 100% принадлежит младшему сыну генерального прокурора РФ Юрия Чайки – Игорю Чайке. Бенефициаром ООО "Хартия" выступает Игорь Чайка. Основной вид деятельности компании - сбор отходов.

В то же время, более 60% от всего объема отходов, образуемых в Подмосковье, будет вывозить группа "РТ-Инвест" (входит в госкорпорацию "Ростех"), говорится в сообщении корпорации, поступившем в "Интерфакс". Компании холдинга приступят к работе с 1 января 2019 года в трех зонах: Рузской, Каширской и Сергиево-Посадской. В проект в течение двух лет планируют инвестировать более 10 млрд рублей, суммарный объем отходов по этим зонам составляет более 2 млн тонн в год.

Региональный оператор обязан построить в каждой из зон мусороперерабатывающие комплексы. В их состав будут входить комплексы по полуавтоматической сортировке отходов, мощностью более 300 тыс. тонн в год каждый, и участки компостирования органических фракций.

"Ключевой задачей, которую мы должны решить на территории региона, является повсеместное внедрение культуры раздельного сбора отходов. До конца 2019 года мы внедрим раздельный сбор на 60% территории Московской области", - приводятся в сообщении слова гендиректора АО "РТ-Инвест" Андрея Шипелова.

Обозреватель Александра Лоскутова

Присоединяйтесь к Interfax-Russia в "Twitter‘е", "Вконтакте" и на "Facebook