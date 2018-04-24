Контрсанкции с наказанием

24.04.18 16:36

© РИА Новости. Владимир Федоренко

Interfax-Russia.ru – Следование антироссийским санкциям на территории РФ может привести к уголовной и административной ответственности. Эксперты предлагают взвесить все "за" и "против".

В ходе обсуждении законопроекта об ответных мерах на санкционную политику США в отношении России спикер Госдумы Вячеслав Володин высказался за введение запрета на исполнение санкций Соединенных Штатов Америки на территории РФ. Он пояснил, что правильно было бы призвать к ответу тех, кто в своей деятельности на территории России будет руководствоваться антироссийскими решениями иностранных государств. Председатель Госдумы также не исключил введения уголовной ответственности за исполнение на территории РФ антироссийских санкций.

"В России мы должны жить по российским законам", - подчеркнул Володин.

По мнению первого зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнеста Валеева, введение уголовной ответственности за исполнение санкций США на территории РФ теоретически возможно.

"В принципе, теоретически, введение уголовной ответственности за исполнение американских санкций на территории России возможно, потому что если есть в стране какие-то запреты, и они нарушаются, за это должна наступать ответственность. В этом смысл любого нормативно-правового акта в отличие от морально-правового", - пояснил свою точку зрения "Интерфаксу" Валеев.

Вместе с тем он отметил, что "предметно разговаривать об этом сложно, каких общественных отношений это может касаться, это надо вникать, смотреть".

По его словам, в настоящее время конкретизировать возможные положения такого законопроекта трудно.

"Раз тема озвучена, в любом случае этот вопрос будет прорабатываться с экспертами, а на какие конкретные решения выйдем, это вопрос следующий", - добавил Валеев.

Между тем, как заявил Володин журналистам, в случае принятия закона о введении уголовной ответственности за исполнение антироссийских санкций США на территории РФ, ни для кого не будет сделано исключения.

"Это коснется всех компаний на территории России", - пояснил Володин.

По словам спикера, никто из участников встречи против разработки такой меры ответственности не возражал.

Так, пояснил "Интерфаксу" первый зампредседателя ЦК КПРФ, первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников, положения законопроекта, который предполагает введение уголовной ответственности за исполнение антироссийских санкций на территории РФ, как ожидается, будут распространяться не только на иностранные компании, но и на российские.

В частности, отметил Мельников, "есть такие, знаете, угоднические компании, которые стараются держать нос по ветру - по ветру, который дует из-за океана".

Он сообщил, что, по всей вероятности, разрабатывать упомянутый законопроект будет комитет по госстроительству и законодательству, возглавляемый Павлом Крашенинниковым.

По словам Мельникова, законопроект предполагает уголовную ответственность за исполнение на территории РФ санкций, введенных США ранее, а также тех, которые, возможно, еще будут введены.

"Пока это не детализировалось, но я считаю, что если закон принимается, тем более с очень правильным посылом, и те, кто работают на территории Российской Федерации, должны подчиняться законам Российской Федерации, не важно - это российские компании, иностранные компании, российские физические лица, иностранные физические лица, это должно касаться всех санкций, ранее принятых, и тех, которые, возможно, ещё когда-то будут приняты", - сказал депутат.

Как уточнил журналистам первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, в данном случае речь об уголовной ответственности конкретных физических лиц, ответственных за соблюдение теми или иным компаниями антироссийских санкций.

При этом, по его словам, одновременно обсуждается введение и административной ответственности.

"Если будет в отношении лиц, граждан уголовная ответственность, то в отношении компаний она не может быть, и может быть (введена) административная ответственность, то есть могут быть установлены штрафы, достаточно высокие", – пояснил он.

Исаев отметил, что этот вопрос в настоящее время обсуждается в нижней палате парламента. Он уверен, что данный законопроект будет принят до конца весенней сессии.

"Неправильно, когда на территории России выполняются не российские законы, поэтому эта деятельность (компаний, которые соблюдают санкции против РФ в своей работе на территории РФ), никакие санкции, введенные конгрессом США и президентом США не могут действовать на территории РФ в рамках российской юрисдикции, и попытка их проводить, соблюдать должна естественно пресекаться", - считает депутат.

При этом Исаев отметил, что пока соответствующие законопроекты не внесены в Госдуму и работа над ними ведется одновременно с законопроектом о контрсанкциях против США и поддерживающих их в антироссийских действиях стран.

Кстати, для доработки законопроекта о контрсанкциях председатель Госдумы предложил сформировать в Федеральном Собрании рабочую группу. Ее возглавит первый заместитель председателя Государственной Думы Александр Жуков.

От Госдумы в состав рабочей группы также войдет председатель комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев, от Совета Федерации - первый вице-спикер Николай Федоров и председатель комитета Дмитрий Мезенцев. Кроме того, в рабочей группе примут участие представители деловых сообществ, Общественной палаты.

Рабочая группа совместно с представителями правительства займется сбором и анализом поступающих предложений.

Между тем вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) предостерегает от спешки в отношении законодательной инициативы о контрсанкциях и, тем более, идеи введения уголовной ответственности за исполнение санкций США на территории России.

"В споре двух всегда должен быть первый, кто возьмет на себя ответственность и проявит силу воли, чтобы остановиться и перестать отвечать укусом на укус. Кто-то у нас "ответные меры" воспринимает и представляет народу как проявление самостоятельности и защиту интересов государства, а для кого-то - это глупые игры, напоминающие поведение двух детей в песочнице", - высказал "Интерфаксу" свое мнение по этому вопросу Лебедев.

Он считает, что за соответствующими законодательными инициативами стоят интересы отдельных политических сил, но не общества в целом.

"Если кому-то очень хочется набирать политические очки и предлагать наказание за исполнение у нас американских санкций, надо задуматься, кто, в первую очередь, должен будет отвечать по этому закону. А это - господин Греф (глава Сбербанка Герман Греф - ИФ), который несколько раз заявлял, что Сбербанк в Крыму работать не будет. Это и другие крупные финансовые организации, которые отказывали в обслуживании организациям, попавшим в санкционный список (США)", - отметил Лебедев.

Он уверен, что закон может "ударить, в первую очередь, по нашим же крупным финансовым учреждением и организациям". В этой связи, считает вице-спикер, законопроект об ответных мерах на недружественные действия США и иных стран в отношении России, а также (в случае реализации идеи) и проект об уголовной ответственности за исполнение американских санкций в РФ "требуют очень серьезного и вдумчивого обсуждения на уровне руководства страны".

"А не так - давайте внесем и примем. Надо задуматься о последствиях", - добавил политик.

Взвешенно подходить к разработке российских контрсанкций предлагает и глава совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.

"Мы должны очень взвешенно принимать такие решения, потому что, выступая против частного американского или европейского бизнеса, мы часто наказываем себя. Потому что сегодня Россия во многих промышленных отраслях на треть, а где-то на половину зависит от импортных комплектующих качественных. И так мир весь развивается. И такие ограничения могут зачастую ударить больше по нам", - заявил Кудрин в интервью программе "Поздняков" в эфире НТВ.

Он отметил, что получил десятки обращений от российских компаний, которые "видят в некоторых пунктах антисанкционного проекта закона угрозу своему бизнесу".

По его мнению, нужно искать "такие шаги, которые будут или чувствительными, или политически значимыми, но не будут затрагивать российские компании".

"Таких вариантов все-таки мало. Частный сектор американский, какие бы ни были неприятные удары по российскому частному сектору, все-таки не виноват в этом и хочет работать с Россией. И вкладывает сюда деньги. Я бы очень осторожно относился к наказанию частного бизнеса", - подчеркнул Кудрин.

Он уточнил, что России "очень сложно найти адекватные ответные решения против американских компаний".

"Я бы искал все-таки решение в политической плоскости. В договоренностях, во взаимных переговорах, в шагах встречных", - сказал Кудрин.

Со своей стороны ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов предлагает максимально упростить законопроект о контрсанкциях. По его мнению, это даст российским властям наибольший потенциал для быстрого реагирования в сложных ситуациях.

Ректор рассказал журналистам, что на прошедшей в Госдуме встрече ряд пунктов законопроекта подверглись критике. В частности, он особо выделил предложенный в проекте закона запрет на работу в России высококвалифицированных специалистов из США и иных стран.

"Очевидно, что любой запрет на приезд сюда высококвалифицированных специалистов - будь это в компании или в университеты - это прямой удар по российской экономике, по российскому интеллектуальному капиталу и помощь тем, кто пытается технологически изолировать Россию", - сказал ректор.

Он полагает, что законопроект должен давать права президенту и правительству вводить те или иные ограничительные меры, и, возможно, нет необходимости прописывать их в самом законопроекте. Кроме того, важна возможность быстрой отмены запретительных и ограничительных мер.

Кузьминов также обратил внимание на то, что "размер экономик России и Соединенных Штатов разный". Чисто экономический эффект зеркальных контрсанкций будет более неприятен для российской экономики, "так что мы этими глупостями заниматься не должны, чтобы вводить зеркальные санкции, запрещать те или иные виды критически важного для нас импорта, критически важного для нас технологического сотрудничества с западными компаниями", резюмировал он.

Обозреватель Анастасия Николаева

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