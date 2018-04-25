Вопрос статуса

25.04.18 13:05

© РИА Новости. Максим Богодвид

Interfax-Russia.ru – В Татарстане хотят сохранить должность президента республики для ее главы.

Должность "президент Татарстана" была введена 12 июня 1991 года и закреплена в Конституции республики. Переименование должностей глав субъектов РФ, которые именовались президентами, началось в 2010 году. На тот момент президентские посты были в Адыгее, Башкирии, Бурятии, Дагестане, Ингушетии, Марий-Эл, Татарстане, Якутии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Удмуртии, Чечне и Чувашии.

К концу 2013 года новое название руководителя республики не было законодательно закреплено лишь в Башкирии и Татарстане, однако позже соответствующий закон приняли и в Башкирии. Таким образом, Татарстан остался единственной российской республикой, сохранившей наименование "президент" для высшего должностного лица региона.

Отложив в 2014 году решение о переименовании главы республики на неопределенный срок, в Татарстане, который изначально имел особое мнение по этому вопросу, по-прежнему рассчитывают убедить Москву сохранить наименование "президент" для главы республики.

Так, с просьбой сохранить название "президент" для должности руководителя региона в апреле прошлого года к руководству страны и Федеральному Собранию РФ обращались делегаты III съезда народов Татарстана.

"Учитывая мнение многонационального народа Татарстана, а также положительно зарекомендовавшую форму организации высшей государственной власти в республике, сохранить наименование должности президент Республики Татарстан", - отмечалось в резолюции съезда.

В июле прошлого года к президенту РФ Владимиру Путину с аналогичной просьбой обратились депутаты Госсовета Татарстана.

"Просим вас поддержать сохранение существующего наименования высшего должностного лица Республики Татарстан", - говорилось в обращении, которое поддержал Съезд Всемирного конгресса татар (ВКТ).

Делегаты VI съезда ВКТ в августе 2017 года приняли резолюцию, в которой подчеркнули значимость сохранения в Татарстане должности президента.

"Мы, делегаты шестого съезда ВКТ, поддерживаем обращение Государственного совета Республики Татарстан о сохранении должности президента Республики Татарстан как положительно зарекомендовавшей формы организации высшей государственной власти в республике и выражающей национальные интересы всего татарского народа", – отмечается в документе.

Помимо просьбы о сохранении наименования главного должностного лица республики во всех обращениях речь также шла о пролонгации договора о разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти РФ и Татарстана, действие которого истекло в прошлом году.

И, если вопрос с пролонгацией договора был решен однозначно, то своего окончательного ответа на сохранение за главой Татарстана наименования "президент" Кремль еще не дал.

На днях в Казани прошла международная научно-практическая конференция "Современный российский федерализм и перспективы развития российского государства и права", посвященная 100-летию образования республики.

Мероприятие проводилось кафедрами конституционного права и финансового права Российского государственного университета правосудия совместно с Казанским филиалом Российского государственного университета правосудия.

На конференции тему наименования должности президента Татарстана затронул председатель комитета по законности и правопорядку Госсовета Татарстана Шакир Ягудин, выступавший с докладом на тему "Современная государственность Татарстана: проблемы и перспективы".

Он отметил, что федерализм является одной из фундаментальных основ конституционного строя Российской Федерации, определяющих ее развитие.

"Федерализм – без преувеличения, судьба Российской Федерации. И как бы поддерживая эту парадигму развития страны, в преамбуле Конституции Республики Татарстан подчеркивается, что она – Конституция Татарстана - создает условия и для сохранения исторически сложившегося единства народов Российской Федерации на принципах федерализма. Такова конституционная основа прочного единения Татарстана и Российской Федерации", – подчеркнул он.

Ягудин также обратил внимание на тот факт, что наименование высшего должностного лица республики - элемент статуса Татарстана, который определяется Конституцией Российской Федерации и Конституцией республики.

"С какой стати федеральный закон вторгся в предмет конституционного регулирования? Вопрос остается открытым", – считает парламентарий.

По его словам, в этом вопросе, как и в вопросе о добровольности или обязательности изучения родных и государственных языков республик, Татарстан добивается проведения по ним согласительных процедур, предусмотренных ст.85 Конституции РФ.

"Вот истинно демократический, правовой путь и инструмент для разрешения разногласий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти ее субъектов. К сожалению, эту норму Конституции РФ запустить в работу пока не удается. Нужна политическая воля со стороны Российской Федерации", - резюмировал Ягудин.

Вопрос сохранения обязательного преподавания национального языка в Татарстане в прошлом году также стал камнем преткновения между Москвой и республикой. Однако, как и в случае пролонгации договора между Татарстаном и РФ, был решен не в пользу республики, несмотря на неоднократные обращения по этому поводу.

В ответ на это в Татарстане решили популяризировать татарский язык, работая строго в рамках федеральных законов.

"Мое мнение, конечно, язык субъекта должен иметь некий приоритет (...), но есть федеральная норма, куда впервые, конечно, государственный язык субъекта включен, но он включен в вариативную часть, то есть добровольную. Мы обязаны подчиниться тому документу, который сегодня существует, и сегодня вся наша образовательная система руководствуется этим нормативным актом", - отмечал президент Татарстана Рустам Минниханов.

Что касается сохранения наименования высшего должностного лица республики, то, по мнению Ягудина, Татарстан сохранит должность президента как минимум до 2020 года.

В прошлом году глава комитета Госсовета по законности и правопорядку, выступая перед учителями, он отмечал, что наименование, как и сама система органов власти республики, - это собственное ведение субъекта РФ.

Ягудин напомнил, что осенью 2015 года Минниханов был избран именно президентом Татарстана с результатом 94% голосов.

"Как говорил Минтимер Шаймиев (первый президент Татарстана, ныне госсоветник), избирателям нравится не только сам президент, но и должность президента. Тем самым косвенно мы проголосовали и за наименование должности", - подчеркнул депутат.

Поэтому, полагает он, до 2020 года, пока не закончится срок полномочий Минниханова, "не должно быть вопросов".

Обозреватель Анастасия Николаева

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