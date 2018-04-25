Система раздора

25.04.18 14:50

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

Interfax-Russia.ru – Поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-300 в Дамаск могут сказаться на российско-сирийско-израильских отношениях. Если, конечно, эти поставки начнутся.

После удара 14 апреля западной коалиции по Сирии в РФ сообщили, что для защиты страны могут начать поставлять в Дамаск зенитно-ракетные комплексы С-300. Вскоре после этого посол Сирии в РФ Рияд Хаддад заявил, что системы С-300 уже месяц работают в стране.

"Где-то уже месяц тому назад (начали) работают системы С-300 в Сирии", - сказал он, отвечая на вопрос "Интерфакса" о том, когда С-300 будут поставлены Дамаску.

Ранее эксперт в области ПВО, пожелавший не называть своего имени, сообщил "Интерфаксу-АВН", что системы С-300 могут быть поставлены из запасов Минобороны РФ, если решение будет принято.

"Нужно учитывать, что российская армия получает полковые комплекты системы ПВО нового поколения - С-400 "Триумф", - сказал эксперт.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что вопрос о поставке в Сирию комплексов С-300 еще не решен.

"Какие конкретно решения будут приняты руководством России вместе с представителями Сирии, еще предстоит дождаться. Наверное, здесь никакого секрета не предполагается, все это может быть сообщено", - отметил он.

Министр напомнил о заявлении президента РФ Владимира Путина по поводу возможных поставок С-300.

"Он обсуждал эти вопросы с представителем нашего министерства обороны в контексте задач недопущения того, чтобы Сирийская Арабская Республика оказалась недостаточно подготовленной к агрессивным актам, наподобие того, который состоялся 14 апреля сего года", - сказал Сергей Лавров.

Его слова подтверждает военно-дипломатический источник, сообщивший "Интерфаксу", что месяц назад Россия не поставляла Сирии зенитные ракетные системы С-300.

Источник напомнил, что на вооружении сирийских правительственных войск имеются различные средства ПВО как советской разработки, так и современные российские комплексы "Панцирь".

"Все они достаточно эффективно показали себя в ходе отражения ракетного удара США, Великобритании и Франции по Сирии в ночь на 14 апреля", - сказал собеседник агентства.

Позже в Генштабе РФ заявили о планах поставить в ближайшее время Сирии новые средства противовоздушной обороны и подготовить сирийских специалистов.

"Российские специалисты продолжат обучение сирийских военнослужащих, а также окажут помощь в освоении новых образцов средств ПВО, поставки которых будут осуществлены в ближайшее время", - сказал начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

В свою очередь министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил интернет-порталу Ynetnews, что Израиль нанесет удар по ЗРС С-300 в Сирии, если они будут использованы против него.

"Для нас важно, чтобы оборонительные вооружения, которые Россия передает Сирии, не были использованы против нас", - сказал он, напомнив, что российская и израильская стороны ведут переговоры по этому вопросу.

Эксперты полагают, что появление С-300 у сирийской армии позволит контролировать воздушное пространство страны и прикрывать наиболее уязвимые важные объекты в Сирии.

Бывший начальник международно-договорного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Евгений Бужинский заявил "Интерфаксу" о том, что С-300 у Сирии станут серьезной угрозой для израильской авиации.

"С-300 работают по самолетам. Израиль время от времени наносит удары в Сирии, правда, старается наносить их по "Хезболле" и по иранцам. Сирийцы и без С-300 недавно сбили один израильский самолет. Если у сирийцев будет С-300, угроза для израильских самолетов повышается кратно", - сказал он.

Однако эксперт считает, что Россия и Израиль могут достичь договоренностей, в результате которых Москва откажется от планов поставить Сирии С-300.

Евгений Бужинский сообщил, что на подготовку сирийских расчетов для обслуживания С-300 понадобится три месяца.

"Это не такой большой срок. Может быть, они уже подготовлены в рамках контракта на С-300, который мы не исполнили", - сообщил он.

Поставка зенитных ракетных систем (ЗРС) С-300 в Сирию была бы логична с учетом потенциала данных комплексов, позволяющего защитить особо важные объекты Сирийской Арабской Республики, заявил "Интерфаксу" глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

Он заметил, что "в этой связи поставка С-300 была бы логична, если бы такое решение было бы принято странами согарантами: Россией, Турцией и Ираном".

"Тогда бы многие задумались о желании погреть свои интересы за счет Сирийской Арабской Республики", - добавил глава комитета.

Вместе с тем он отметил, что "те средства, которые имеются у сирийских ПВО, как показала эта "фейковая атака" (удар США, Великобритании и Франции по Сирии, - "ИФ"), продемонстрировали свою эффективность, несмотря на то, что они достаточно ранних, советских еще годов выпуска".

Москва может поставить Дамаску системы противовоздушной обороны (ПВО) С-300 в случае нового обострения обстановки вокруг Сирии, пока это маловероятно, считает российский эксперт по Ближнему Востоку Алексей Малашенко.

"Сейчас это создало бы дополнительную напряженность, в том числе, для Башара Асада", - сказал он "Интерфаксу".

По мнению эксперта, с учетом позиции Израиля, такие поставки в ближайшее время создали бы "определенный перекос".

По его словам, поставки С-300 Сирии возможны, если ситуация вокруг этой страны вновь обострится.

В свою очередь замглавы МИД РФ Михаил Богданов отметил, что Дамаск должен иметь возможность защищать территориальную целостность и суверенитет Сирии.

"Этот вопрос (поставки С-300 Сирии) всегда рассматривался, давно рассматривался, но были обращения к нам этого не делать. А потом, когда начинают бить по Сирии, то логика в чем: их будут дальше бить, не получая отпора от сирийцев, которые должны защищать суверенитет своей страны и территориальную целостность", - сказал он журналистам.

При этом он подчеркнул, что ему лично не известно, было ли принято решение относительно поставок С-300 Дамаску.

Еще один военный эксперт – бывший начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-полковник Леонид Ивашов считает, что Россия может оперативно поставить Сирии системы противовоздушной обороны С-300 "Фаворит".

"Это - чисто оборонительное оружие. Принцип такой: не залетай в зону поражения, в воздушное пространство страны, и ничего не будет. Поступают таким образом: достигается принципиальное согласие, а пока ведутся переговоры и подготовка комплексов, сирийские военнослужащие обучаются у нас", - сказал Леонид Ивашов.

По его словам, силы ПВО Сирии могут быть усилены и другими современными комплексами российского производства: "Бук-М2" и "Панцирь-С1".

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев считает, что сейчас есть возможность создать в Сирии эффективную противовоздушную обороны при помощи России.

"Подчеркну, что создание в Сирии эшелонированной, высокоэффективной противовоздушной обороны, способной обеспечить прикрытие военных и гражданских объектов от ударов, при помощи России возможно уже сейчас. Полагаю, что наличие высокоэффективного оборонительного вооружения в арсенале любой суверенной страны отрезвит горячие головы не только натовских военных и генералов", - сказал он на пленарном заседании Совета Федерации.

Виктор Бондарев напомнил, что по заявлению Генштаба РФ не допустить воздушных ударов по территории Сирии можно путем поставок в эту страну современных средств ПВО, таких как С-300, а также за счет расширения базы подготовки высококлассных специалистов для эксплуатации обслуживания зенитных ракетных систем.

Обозреватель Александра Лоскутова

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