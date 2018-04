Война санкций

25.04.18 17:01

Interfax-Russia.ru – Американские сенаторы запросили у крупнейших банков информацию о счетах участников "кремлевского списка". В России тем временем продолжают обсуждать закон о контрсанкциях.

Два американских сенатора-демократа запросили у восьми крупнейших мировых банков информацию о счетах и активах, связанных с участниками так называемого "кремлевского списка", сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, сенаторы запросили информацию как у американских банков - Bank of America Corp., JPMorgan Chase & Co. и Citigroup Inc, так и у мировых, но имеющих значительное присутствие в США - Barclays PLC, Deutsche Bank AG , UBS Group AG, HSBC Holdings PLC и Credit Suisse Group AG. Банки уже приступили к изучению запроса.

В своем письме сенаторы указали, что хотели бы узнать, как участники "списка" используют в своих интересах международную финансовую систему. По их мнению, сами банки должны руководствоваться составленным властями США списком для выявления случаев возможного отмывания денег.

Как пишут сенаторы, "кремлевский список" должен быть своего рода руководством для банков и помогать им "выявлять и предотвращать использование финансовой системы российскими олигархами и высокопоставленными политиками, некоторые из которых могли быть вовлечены в коррупцию, приватизацию госактивов, необоснованно обогатившую их или членов их семей".

При этом отмечается, что предоставление информации в ответ на запрос является для банков добровольным. Тем не менее, сенаторы готовы обратиться в Счетную палату (контролируемый Конгрессом орган, имеющий полномочия проводить расследования), если не получат ответа от банков. Авторы письма полагают, что такая мера усилит давление на фигурантов списка и на международные банки.

В то же время вопрос об ужесточении санкций в отношении РФ могут рассмотреть страны "большой семерки" из-за политики на юго-востоке Украины, об этом говорится в итоговом заявлении встречи глав МИД G7, прошедшем в канадском Торонто.

В заявлении отмечается, что такое решение может быть принято, если "этого потребуют действия Москвы". Однако санкции в отношении РФ могут быть сняты, если она выполнит свои обязательства в соответствии с минскими договоренностями. Страны охарактеризовали действия России как "дестабилизирующие", она обвиняется во "вмешательстве в демократические системы других стран".

Комментируя заявление стран G7, замглавы МИД РФ Сергей Рябков напомнил о том, что односторонние санкции, которые группа стран вводит против России, противозаконны и противоречат международному праву.

"Эти страны буквально каждую неделю нарушают базовые принципы международного права, не стесняясь, не гнушаясь грубыми приемами. (...) Между прочим, угрозы силой - это тоже нарушение принципов международного права, а санкционные меры - это силовые меры по смыслу Устава ООН, так что каждый раз, когда они что-то такое высокомерно формулируют в своих заявлениях, в своих текстовках, мы будем каждый раз напоминать о том, что они разрушают систему, в которой призывают других функционировать", - сказал Рябков журналистам.

По его словам, такие заявления являются "даже не двойным стандартом, а новым стандартом "группы семи".

"Мы будем бороться с этим стандартом, у нас есть российский стандарт", - подчеркнул Рябков. Он также добавил, что Москва не боится возможных санкций и готова ответить на них.

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что страны "большой семерки" вряд ли могут принять в отношении РФ более жесткие санкции, чем уже введенные ранее.

"Не думаю, что будут некие санкции хуже тех, которые уже приняты. Мы уже к слову "санкции" адаптировались, нас не напугаешь", - сказала она журналистам, комментируя заявления стран G7.

Тем временем в Госдуме РФ рассматривают законопроект "о мерах воздействия или противодействия на недружественные действия США и иных иностранных государств", обсуждаются его положения. Кроме того, депутаты предложили ввести уголовную ответственность для компаний, которые исполняют антироссийские санкции на территории РФ.

Так, предполагается, что под уголовную ответственность могут попасть не только иностранные, но и российские компании за исполнение на территории РФ антироссийских санкций.

"Я не думаю, что это будет касаться только иностранных компаний, это может касаться и каких-то русских компаний, которые те указания, которые в этих санкциях прозвучали, будут выполнять", - сказал "Интерфаксу" первый зампредседателя ЦК КПРФ, первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников.

По его мнению, предлагаемые нормы "в равной мере будет касаться иностранных и российских компаний". Мельников сообщил, что по всей вероятности, разрабатывать упомянутый законопроект будет комитет по госстроительству и законодательству, возглавляемый Павлом Крашенинниковым.

Первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, в свою очередь, считает, что для компаний, которые соблюдают санкции США на территории России, размер штрафа может составить несколько миллионов рублей.

"Я считаю, что мы можем взять за основу те меры, которые предложили в своем законопроекте Боярский и Альшевских (депутаты Госдумы Сергей Боярский и Андрей Альшевских, фракция "Единая Россия" - ИФ) об ответственности социальных сетей, там речь идет о таких штрафах как 50 млн рублей, 10 млн рублей, 5 млн рублей. Это должны быть ощутимые штрафы", - сказал Исаев в интервью Парламентскому телевидению.

Исаев отметил, что уголовная ответственность предусмотрена только для физических лиц, поскольку просто невозможно "посадить в тюрьму компанию или организацию". В отношении компаний может быть применена административная ответственность, на нее может быть наложен штраф.

"А участие в этих антироссийских санкциях может быть политикой компании - и тогда отдельные физические лица (которые работают в компании - ИФ) в данном случае будут прикрываться трудовой дисциплиной: а что я такого сделал, это политика компании, я просто исполняю технически принятые ею решения", - пояснил Исаев.

По его словам, очень важно, что решение суда о наложении административной ответственности на компанию за участие в антироссийских санкциях будет означать, что в судебном порядке такие действия признаны противоправными и тогда наступает основание для уголовной ответственности конкретных лиц.

Первое чтение законопроекта о контрсанкциях намечено на 15 мая, в настоящее время проводятся обсуждения с участием экспертов. К 3 мая совет Федерации подготовит отзыв. Отзыв будет содержать позицию профильных комитетов Совета Федерации и ряд поправок.

