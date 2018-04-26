Вторжение с оправданием

26.04.18 14:54

© РИА Новости. Алексей Агарышев

Interfax-Russia.ru - МИД РФ обвиняют власти США в рейдерском захвате здания генконсульства в Сиэтле. В Госдепе США уверяют, что лишь хотели убедиться в отъезде российских дипломатов.

Генконсульство РФ в Сиэтле (штат Вашингтон) прекратило свою деятельность по требованию американских властей 1 апреля.

Как сообщил "Интерфаксу" консул-советник дипмиссии РФ в Сиэтле Халит Айсин, закрытие Генконсульства РФ прошло без провокаций.

"Никаких провокаций с американской стороны не было, по крайней мере, по отношению к нам", - сказал он.

Покинуть Сиэтл сотрудники Генконсульства должны были к 25 апреля. Тогда же США потребовали покинуть резиденцию Генконсула, которая является дипсобственностью РФ и имеет дипломатический статус.

"Резиденция генконсула у нас отбирается в 23:59 (по местному времени) 24 апреля. (Американская сторона - ИФ) требует, чтобы мы покинули (здание - ИФ). Такая же история, как и в Сан-Франциско" - сообщил Айсин.

Кроме того, дипломат рассказал, что сотрудники дипучреждения должны к 25 апреля покинуть город.

"До 23:59 (по местному времени) 24 апреля мы должны покинуть пределы Сиэтла и разъехаться по другим точкам", - сказал он, добавив, что посольство РФ в США должно уведомить Госдепартамент о том, куда едут сотрудники Генконсульства.

Сотрудники генконсульства были распределены по загранучреждениям, которые находятся на территории США: Генконсульства РФ в Хьюстоне и в Нью-Йорке и Посольство РФ в Вашингтоне. Два человека возвращаются в Москву в связи с окончанием командировки.

24 апреля российские дипломаты покинули и закрыли резиденцию генерального консула РФ в Сиэтле. На этот раз все также прошло без провокаций, сообщил "Интерфаксу" Айсин.

"Мы только покинули и закрыли резиденцию. Колонна выехала", - сказал консул-советник. По его словам, все вещи и документы "будут доставлены в посольство РФ в Вашингтоне".

При этом он отметил, что сотрудники российского генконсульства оставили на здании резиденции флаг РФ.

"Флаг висит, это наша собственность", - сказал дипломат, отметив, что российские дипломаты также начали покидать город.

Кстати, в прошлом году американская сторона уже снимала со зданий российской дипсобственности - Генконсульства РФ в Сан-Франциско и торгпредства России в Вашингтоне - российские флаги. Позже США вернули их России, однако, по словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, "все это сопровождалось серией действий, которые для РФ абсолютно неприемлемы", действия США "грубейшим образом нарушали положения конвенции консульской международной 63-го года и двусторонней консульский конвенции".

"Флаги - это один из высших государственных символов. Такое обращение с ними со стороны властей принимающего государства иначе как вызывающим и провокационным во всех смыслах назвать нельзя", - заявлял тогда Рябков.

Вместе с тем из Facebook посольства РФ в США, где велась трансляция действий американских властей, видно, как представители США пытаются проникнуть в закрытую резиденцию генерального консула России в Сиэтле.

"Спешите видеть: американские власти начали захват комплекса зданий российского генерального консульства в Сиэтле. Редкое зрелище - государственный рейдерский захват", - написала на своей странице в Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Между тем представитель американского внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт пояснила, что представители Госдепа США проникли на территорию российского генконсульства в Сиэтле, чтобы убедиться, что "здание было освобождено".

"Сегодня официальные лица Госдепартамента вошли на территорию собственности в Сиэтле, чтобы подтвердить, что здание было освобождено. Мы будем обеспечивать и поддерживать его в соответствии с нашими обязанностями. Никакого "вторжения", просто жесткая и законная реакция на продолжающееся возмутительное поведение России", - заявила она на страницах микроблога в Twitter.

Науэрт напомнила, что, в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях от 1963 года, США отозвал свое согласие на создание и функционирование российского консульства в Сиэтле.

"Мы сделали это в ответ на использование российским правительством боевого нервно-паралитического газа на территории Великобритании", - добавила она.

Со своей стороны замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал ситуацию с российской дипломатической собственностью в Соединенных Штатах беспрецедентной.

"Эта ситуация совершенно беспрецедентна. Она не имеет никаких аналогов и параллелей не то что в наших отношениях с США, но в системе международных отношений в целом. Коллеги в Вашингтоне переступили красную черту и ушли за грань допустимого и разумного. Своими действиями они пытаются создать реальность, которая совершенно неприемлема", - заявил дипломат газете "Коммерсант".

При этом он отметил, что Россия на 100% уверена в собственной правоте.

"Считаем, что действия властей США и тех, кто пытается нагнетать антироссийские настроения, работают на разрушение основ функционирования американской же правовой системы в том виде, в котором мы ее знаем", - подчеркнул Рябков.

Он также считает, что необходимым продолжить работу над поручением президента РФ.

"В любом случае мы продолжим работу над поручением, которое нам дал президент РФ, и пройдем этот путь до конца. Абсолютно убеждены в том, что наши доводы неубиваемы и основаны на четком понимании азов международного и частного права", - добавил замглавы МИД РФ.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже заявляла о том, что Москва требует вернуть российскую дипсобственность в США.

"Нас выгоняют из зданий, которые не только служат для размещения дипломатических представительств, но и являются собственностью Российской Федерации. Это все равно как выгнать человека из его собственного дома. Естественно США обязаны вернуть всю нашу недвижимость, мы из этого исходим, они это знают", - отмечала Захарова на брифинге.

По ее словам, прецедентов подобного произвола в истории двусторонних отношений ранее не было.

"Как-то все тоже безответственно", - добавила представитель российского внешнеполитического ведомства.

Власти РФ намерены добиваться признания решения правительства США о закрытии своей миссии в Сиэтле и еще пяти российских объектов (с декабря 2016 года российские дипломаты не имеют доступа к посольским дачам в штатах Мэриленд и Нью-Йорк, генконсульству в Сан-Франциско, а также помещениям торгпредств в Вашингтоне и Нью-Йорке), обладавших неприкосновенностью, противозаконным.

Загородные комплексы были арестованы в рамках ответа США на якобы имевшее место вмешательство российских спецслужб в американские выборы 2016 года. Лишение оставшихся трех объектов дипиммунитета стало ответом Вашингтона на арест российскими властями собственности США в РФ.

Как выяснил "Коммерсантъ", Вашингтон убеждал Москву выставить объекты на продажу, однако власти РФ отказались от этого предложения. Вместо этого президент РФ Владимир Путин поручил МИД РФ подать иск в суд на территории США. "Посмотрим, насколько эффективно работает хваленая американская судебная система", - заявил глава государства.

Обозреватель Анастасия Николаева

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