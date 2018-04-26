Вынести лучшее

26.04.18 17:45

© РИА Новости. Игорь Ермаченков

Interfax-Russia.ru – Российские военные показали фрагменты ракет, которые Запад использовал для удара по Сирии. Две ракеты планируют использовать для совершенствования российского оружия.

Минобороны России 25 апреля на брифинге в Москве представило журналистам фрагменты ракет, которые западная коалиция использовала во время атаки на Сирию 14 апреля.

"Отдельные из них (фрагментов) вы можете наблюдать на представленной экспозиции. По окончании брифинга вам будет предоставлена возможность ознакомиться с ней более детально", - сказал начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской на брифинге.

По его словам, системы противовоздушной обороны (ПВО) Сирии уничтожили почти полсотни крылатых ракет из 105, выпущенных коалицией.

"Полученные нами данные разведки, объективного контроля с комплексов ПВО, работа на местности и опрос свидетелей показывают, что зенитными ракетными системами "Панцирь", "Оса", "Стрела-10", "БУК", "Квадрат" и "С-125", прикрывающими столицу Сирии и близлежащие аэродромы сирийских ВВС Дювали, Думейр, Блей и Меззе, уничтожено 46 крылатых ракет", - уточнил генерал-полковник.

Он также отметил, что на фрагментах крылатых ракет есть характерные пробоины от поражающих элементов зенитных управляемых ракет.

"На узлах и агрегатах имеются отметки с серийными номерами, датами и фирмами изготовителями и другие данные. Специалисты смогут без труда идентифицировать принадлежность этих фрагментов", - уточнил представитель Генштаба ВС РФ.

По его словам, учитывая траекторию их полета и возможности сирийских средств ПВО, все ракеты были поражены в пяти районах перехвата, три из которых находятся западнее сирийской столицы и еще два - восточнее.

По словам Рудского, Генштаб ВС РФ проанализировал результаты ударов. Так, собранные фрагменты ракет, изучение воронок от разрывов и характер разрушений объектов позволил специалистам сделать вывод, что из 105-ти заявленных попаданий в районе целей зафиксировано не более 22-х.

"Ими утверждается, что все ракеты попали в назначенные цели. При этом научно-исследовательский центр в Барзе поражен якобы 76-ю крылатыми ракетами, а хранилища "Хим Шиншар" - 29-ю крылатыми ракетами. Итого, со слов американцев, было выпущено 105 ракет",- уточнил генерал.

Как утверждали в официальных заявлениях представители США, Великобритании и Франции, главной целью ракетного удара было уничтожение якобы имевшегося у сирийской стороны потенциала производства отравляющих веществ и хранилищ специальных боеприпасов. При этом целями удара стали всего три объекта, ни на одном из которых, по словам Рудского, не было химоружия.

Так он продемонстрировал журналистам ряд слайдов. Первым объектом стал научно-исследовательский центр "Барза" на окраине Дамаска.

"До 2013 года действительно на данном объекте проводились исследования в области разработки средств защиты от поражающих факторов химического оружия, в ходе которых использовались различные химикаты в разрешенных Конвенцией о запрещении химического оружия количествах. В 2017 году в лабораториях указанного научно-исследовательского центра Организацией по запрещению химического оружия проведены инспекции. По их результатам подтверждено отсутствие какой-либо деятельности, связанной с разработкой и производством отравляющих веществ", - сказал Рудской.

На следующих слайдах были представлены подземное и надземное хранилища "Хим Шиншар" в провинции Хомс, где, по словам представителя Генштаба, никогда не разрабатывалось и не хранилось химоружие.

"Отмечу одну немаловажную деталь. В любой стране объекты, где ведутся исследования в области разработки химического оружия и хранятся боеприпасы, тщательно охраняются из-за большой опасности для людей. Однако ничего подобного на вышеперечисленных трех объектах не наблюдалось. Это были обычные здания и ангары", - сказал Рудской.

Генерал-полковник рассказал, что сразу после ударов на этих разрушенных объектах побывало много работавших там людей и просто зевак без каких-либо средств защиты, и никто не пострадал. На объекте "Барза" специалисты также взяли необходимые пробы для определения уровня возможного заражения после удара, анализ которых не выявил содержания токсичных веществ.

"Это говорит о том, что в данном научно-исследовательском центре работы с отравляющими веществами давно не велись. В то же время непонятна логика военно-политического руководства США, Великобритании и Франции при выборе данных объектов для нанесения ударов. Если, по их мнению, на них действительно были запасы отравляющих веществ, то при нанесении ударов крылатыми ракетами могли возникнуть большие очаги заражения местности. А в случае с Дамаском неминуемо погибли бы десятки тысяч человек", - отметил Рудской.

Как уточнил представитель Генштаба ВС РФ, часть ракет не достигла объектов поражения, вероятно, из-за технических неполадок.

"Две из них, в том числе крылатая ракета "Томагавк" и авиационная высокоточная ракета доставлены в Москву. Сейчас их исследуют наши специалисты. Результаты этой работы будут использованы для совершенствования российских образцов вооружения", - заявил генерал.

Он также отметил, что Министерство обороны Сирии проанализировало результаты отражения удара. На основе этого уже внесен ряд изменений (http://interfax-russia.ru/view.asp?id=929187&sec=1678 ) в систему ПВО страны, что еще больше повысит ее надежность.

Ракеты "Томагавк" относятся к семейству крылатых ракет различной дальности, которые были разработаны и приняты на вооружение в США в 1983 году. Способны уничтожать как сухопутные, так и морские цели. Дальность стрельбы различных модификаций составляет 460 – 2,5 тыс. км. При этом они могут огибать рельеф местности, что затрудняет их поражение средствами ПВО.

В свою очередь представитель Пентагона, комментируя заявления Рудского, назвал их попыткой отвлечь людей от союза с режимом президента Сирии Башара Асада.

"Это еще один пример кампании России по дезинформации, чтобы отвлечь от их морального соучастия в зверствах режима Асада и резни в западной Сирии", - сказал пресс-секретарь Пентагона Эрик Пахон, отвечая на письменный запрос CNBC.

По его словам, все заявления российской стороны, касающиеся выбора целей в Сирии, "являются абсурдными".

"Касательно "Томагавков", мы не видели никаких доказательств, кроме заявлений, сделанных в российских государственных СМИ, что их заявления верны. Вероятнее всего, это является еще одной дымовой завесой пропаганды, чтобы отвлечь от реальной проблемы – убийства невинных граждан кровавым режимом, поддерживаемым российской стороной", - сказал представитель Пентагона.

Обозреватель Ксения Новикова

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