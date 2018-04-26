Плыть запрещается

26.04.18 18:34

© РИА Новости. Игорь Зенин

Interfax-Russia.ru – Украина запретила транзит российских судов по своим внутренним водам. Запрет также может коснуться судов под флагами других стран, которые заходят в Крым.

Министерство инфраструктуры Украины инициировало обращение в Совет национальной безопасности и обороны о запрете захода российских судов во внутренние водные Украины. Объясняется это высоким уровнем террористической угрозы.

"Это недопустимо, когда во время агрессии со стороны РФ по рекам Украины, где находятся объекты критической инфраструктуры, ходят российские суда. Мы будем инициировать запрет хода российских судов по рекам Украины", - заявил замглавы ведомства Юрий Лавренюк.

Он отметил, что Украине нужно контролировать "несанкционированные" заходы судов в закрытые порты Крыма и привлекать за это к ответственности. Чиновник добавил, что министерство установит нарушителей и примет меры.

Вместе с этим, Мининфраструктуры Украины передало МИД Украины санкционный список для его включения к международному иску. В список попадут компании, которые работают на объектах строительства моста через Керченский пролив.

После вступления в силу соответствующего решения СНБО кабинет министров поручит министерству иностранных дел проинформировать Евросоюз, США и другие страны, чтобы они ввели аналогичные санкции.

Профессор РАНХиГС Александр Михайленко пояснил Interfax-Russia.ru, что такие действия, во-первых, неправильно называть санкциями.

"Санкции – это так называемое наказание за нарушение прежних договоренностей между государствами. В данном случае это просто решение Украины о запрете", - пояснил он.

По мнению эксперта, таким образом Запад снова пытается обрезать связи между Россией и Украиной и между их народами.

"Теперь здесь (от Украины – ИФ) можно ожидать чего угодно, это не вызывает удивления", - сказал Александр Михайленко.

Он напомнил, что в 2011 году между Россией с Украиной оборот торговли составлял до $50 млрд. Сегодня большинство каналов обрезаны, и в лучшем случае составляет порядка $15 млрд.

"Действия, которые сегодня Украина предпринимает для разрывов связей с Россией, наносит ей колоссальный экономический урон. Вместо того, чтобы развиваться за счет более сильного соседа, они его отгораживают. Это равносильно тому, что Канада прервала бы отношения с США", - привел пример собеседник.

Незадолго до этого украинские пограничники арестовали в украинских водах Азовского моря крымское рыболовное судно "Норд" и направили его в порт Бердянска.

По заявлению украинских пограничников, рыбаки нарушили порядок выезда с территории Крыма, считающегося в соседнем государстве временно оккупированной территорией. Сейчас капитан судна находится в Мелитополе у родственников, 8 мая суд в Херсонской области рассмотрит апелляцию на арест. Его обвиняют по ст. 332-1 УК Украины ("нарушение порядка въезда/выезда на оккупированную территорию Украины с целью нанесения вреда интересам страны"). Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Херсонский городской суд 6 апреля избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 31 мая с возможностью внесения 35,24 тыс. гривен залога. Адвокаты внесли деньги, и 10 апреля капитана освободили из-под стражи. Затем ему вменили еще одно преступление - по ст.249 УК Украины ("незаконное занятие рыбным, звериным или иным водным добывающим промыслом").

В сложной ситуации находятся и члены экипажа: двоим рыбакам удалось вернуться в Крым, еще семь человек до сих пор не выпускают с территории Украины и обвиняют в незаконном пересечении границы (ч.2 ст.204 КоАП Украины). Протоколы об административном правонарушении переданы в Соломенский райсуд Киева.

"Двое наших рыбаков уже в Крыму, однако остальные члены экипажа по-прежнему удерживаются на Украине под надуманным предлогом в нарушение всех международных и человеческих норм", - сообщал глава региона Сергей Аксенов.

Он поддержал заявление МИД России о ситуации с экипажем.

"Фактически это похищение и насильственное удержание наших граждан. Все, кто к этому причастен, являются международными преступниками со всеми вытекающими отсюда последствиями. Полностью разделяю позицию, высказанную в заявлении нашего внешнеполитического ведомства о праве России на жесткие ответные действия. Киевский режим понимает только силу", - заявил глава Крыма.

В МИД РФ сообщили, что 19 апреля в киевском аэропорту "Жуляны" представители погранслужбы Украины в очередной раз не пропустили рыбаков - граждан России, предъявивших российские паспорта, на авиарейс в Минск.

"Их документы под надуманным предлогом были изъяты, а на моряков составлены протоколы об административном нарушении. Хотя ранее в тот же день и из того же аэропорта на Родину через Минск по российским паспортам вылетели два (других – ИФ) члена экипажа судна "Норд", - говорится в сообщении.

В ведомстве возмутились "произволом" в отношении простых моряков.

"Насильственное принуждение к украинскому гражданству и невозможность свободно покинуть Украину грубо нарушает основополагающие права человека, противоречит цивилизованным нормам международных отношений", - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Москва потребовала от Киева отпустить домой российский экипаж судна "Норд".

"Требуем прекратить измываться над российскими гражданами и дать им возможность, наконец, беспрепятственно возвратиться домой, к своим семьям. Наше терпение не безгранично. Оставляем за собой право на жесткие ответные действия", - говорилось в сообщении МИД РФ.

Обозреватель Евгения Артемова

Присоединяйтесь к Interfax-Russia в "Twitter‘е", "Вконтакте" и на "Facebook