Блокировать любой ценой

27.04.18 14:31

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

Interfax-Russia.ru – Ряд IP-адресов "ВКонтакте", "Яндекса", Twitter и Facebook оказались в реестре запрещенных сайтов Роскомнадзора. Ведомство заявило, что это вышло "не специально".

Роскомнадзор внес ряд IP-адресов "ВКонтакте", "Яндекса", Twitter, Facebook и "Одноклассников" в реестр запрещенных сайтов, сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на данные Telegram-канала RKNShowtime, который автоматически отслеживает расширение перечня заблокированных ресурсов.

"В частности, в список запрещенных включен один из IP-адресов "ВКонтакте" — 87.240.129.133. Данные на сайте Роскомнадзора подтверждают, что доступ к этому адресу ограничен, а поводом для блокировки стал запрос Генпрокуратуры. Помимо этого в реестр запрещенных попали один IP-адрес "Одноклассников", пять адресов "Яндекса", три адреса Twitter, пять адресов Facebook. В список также включены IP-адреса Amazon (14 штук), Microsoft (29), Google (33)", - говорится в сообщении издания.

Однако позже, поясняет газета, адреса крупных интернет-компаний убрали из реестра. Роскомнадзор на своей странице в Facebook пояснил, что специально не блокировал IP-адреса российских и зарубежных соцсетей – это произошло из-за особенностей работы системы.

"В связи с сообщениями СМИ о попадании под блокировку IP-адресов российских и зарубежных социальных сетей информируем: IP-адреса соцсетей свободны от блокировки. Кратковременное попадание в реестр отдельных IP-адресов было связано с технологическими особенностями работы системы. Операторам связи данные адреса с целью ограничения доступа не направлялись", - сообщил Роскомнадзор.

Ведомство проводит работу по ограничению доступа к мессенджеру Telegram на территории России по решению суда, на фоне чего происходят блокировки IP-адресов различных компаний.

Интернет-компании, в свою очередь, не оставили без внимания произошедшее. Так, директор по связям с общественностью "Яндекса" Очир Манджиков опубликовал заявление, в котором назвал попытки Роскомнадзора (РКН) заблокировать Telegram в России "опасными" и наносящими вред всему рунету.

"Блокировка коснулась не только мессенджера - пострадали многие ресурсы и их пользователи. Мы не считаем эту ситуацию нормальной. Российский рынок может развиваться только в условиях открытой конкуренции. Ограничение доступа к глобальным и российским интернет-сервисам навредит прежде всего рунету. Именно несвободу и отсутствие выбора для пользователей мы считаем самым опасным последствием блокировок", - говорится в заявлении.

Он уточнил, что сегодня ночью в реестре РКН внезапно появилось пять IP-адресов "Яндекса". Адреса компании пробыли в реестре около двух часов, в настоящее время - IP-адреса из этого списка пропали.

"Дежурная смена наших технических специалистов всю ночь оперативно мониторила ситуацию и поддерживала полную доступность наших сервисов. Мы ждем разъяснений РКН", - подчеркнул Манджиков.

В то же время управляющий директор социальной сети "ВКонтакте" (принадлежит MaiL.ru Group) Андрей Рогозов обвинил Роскомнадзор в непонимании принципов работы современного интернета.

"Вчера был заблокирован один из наших IP-адресов, в результате чего часть пользователей "ВКонтакте" временно лишилась доступа к социальной сети. Также из-за нестабильной работы после блокировок РКН нам пришлось отключить интеграцию сервиса ReCaptcha, который "ВКонтакте" использует для борьбы со спамом, и поддержку технологии AMP, позволяющей мгновенно открывать внешние страницы в наших мобильных приложениях", - говорится в заявлении Рогозова, опубликованного в соцсети.

По его словам, в компании видят как из-за "непонимания принципов работы современного интернета ограничивается доступ к множеству ресурсов", что ограничивает или усложняет работу бизнесов.

Рогозов также подчеркнул, что требования передачи ключей для дешифровки сообщений пользователей "невозможна по определению".

"Одна из основных технологий, которая гарантирует безопасность данных - end-to-end шифрование, которое происходит на конечном устройстве пользователя. Передача каких-либо ключей и получение доступа к информации за пределами устройства невозможна по определению. Так работают большинство ведущих сервисов обмена сообщениями в мире. Оконечное шифрование позволяет обеспечить конфиденциальность разговоров и защиту от получения к ним доступа третьей стороной", - заявил он.

Представитель соцсети также отметил, что в ближайшее время "ВКонтакте" запустит голосовые и видеозвонки с end-to-end шифрованием.

"Это значит, что никто кроме вас и вашего собеседника никогда не сможет получить содержимое разговора", - добавил Рогозов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также прокомментировал инцидент, подчеркнув, что работа Роскомнадзора не должна создавать помехи для других сервисов, но решение суда нужно исполнять.

"Мы неоднократно подчеркивали, что Роскомнадзор работает по ограничению доступа к упомянутому мессенджеру во исполнение вердикта суда. Но, безусловно, конечно, эта работа не должна создавать помехи для других сервисов", - сказал Песков журналистам.

При этом пресс-секретарь главы государства отметил, что процесс блокировки мессенджера оказался сложнее, чем представлялось ранее. "Существуют определенные технические и технологические сложности в этом плане. Сам процесс по ограничению доступа к Telegram оказался, наверное, сложнее, чем представлялось ранее. Но это не значит, что решение суда не следует исполнять", - сказал Песков.

25 апреля Роскомнадзор провел встречу с участием замглавы ведомства Вадимом Субботиным, руководством Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ), Российской ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК), представителями IT-индустрии. На встрече обсуждалась ситуация, сложившаяся на рынке в связи с блокировкой Telegram.

Так, замглавы Роскомнадзора рассказал, что блокировка мессенджера переросла в противодействие с мировыми IT-гигантами, которые помогают работать Telegram, так как он прячется на их IP-адресах. При этом чиновник отметил, что Amazon не идет на контакт с Росокомнадзором, а с Google только-только начался "предметный диалог".

При этом представители Google и Microsoft, сети которых в большей степени страдают от блокировки мессенджера Telegram в России, не приехали на встречу. Представителей Amazon на встречу не пригласили.

Вместе с тем глава РОЦИТ Сергей Гребенников считает, что Telegram невозможно заблокировать без содействия Google, Amazon и Microsoft. "Я думаю, что так и будет, что мы в итоге признаем, что Telegram на самом деле заблокировать невозможно. Как невозможно заблокировать ни один другой сервис, который работает по подобной технологии, используя динамические IP-адреса. Технологически сегодня это сделать невозможно, кто бы что ни говорил", - сказал Гребенников "Интерфаксу".

По его словам, в настоящее время все зависит от того, согласятся ли IT-гиганты Amazon, Google, Microsoft сотрудничать с Роскомнадзором.

"Любой процесс - это процесс договоренностей. Либо этот процесс будет двигаться, либо мы придем к тому, что Telegram просто невозможно заблокировать. Главное, чтобы нам не отключили при этом весь интернет в России", - отметил глава РОЦИТ.

Обозреватель Ксения Новикова

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