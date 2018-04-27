Оставили под присмотром

27.04.18 16:46

Interfax-Russia.ru - Ив Каракатзанис сменит Николя Мора на посту гендиректора "АвтоВАЗа". При этом Мор по-прежнему будет присматривать за автозаводом.

Ставленник альянса Renault-Nissan Николя Мор возглавил "АвтоВАЗ" в 2016 году. До этого он занимал должность генерального директора Renault в Румынии, а также президента - генерального директора Automobile Dacia SA (входит в группу Renault).

Мор пришел на "АвтоВАЗ" на смену Бу Андерссону, который покинул свой пост с подачи акционеров завода со стороны "Ростеха", недовольных социальной напряженностью на предприятии из-за проводимых сокращений штата.

Главными задачами на посту президента "АвтоВАЗа" сам Мор считал развитие экспорта и увеличение доли автопроизводителя на российском рынке. Называя тогда текущую ситуацию "не слишком хорошей", новый глава тольяттинского автогиганта обещал, что в ближайшие 2-3 года ситуация станет намного лучше.

"Нам нужно будет хорошо поработать, чтобы снова вернуть позиции на рынке, когда российский рынок вернется назад", - заявлял Мор.

За время его работы на посту президента "АвтоВАЗ" запустил проект "Индустриальный парк" для обеспечения занятости высвобождаемого с предприятия персонала, продолжив процесс оптимизации численности работников предприятия, начатый его предшественником.

Кроме того, за два года "АвтоВАЗ" начал производство автомобилей Lada Vesta SW и Lada Vesta SW Cross, а также седана Lada Vesta Cross.

Финансовые показатели тольяттинского предприятия также улучшились: в прошлом году "АвтоВАЗу" удалось снизить чистый убыток по МСФО в 4,6 раза - до 9 млрд 700 млн рублей и увеличить выручку группы на 22% - до 225 млрд 600 млн рублей.

Дебиторская задолженность компании также незначительно снизилась - к концу прошлого года она составляла 12 млрд 932 млн против 14 млрд 696 млн рублей на начало 2017 года.

При этом "АвтоВАЗ" в 2017 году нарастил продажи Lada в России на 17% - до 311 тыс. 600 машин, до 20,5% увеличилась и доля бренда на рынке, хотя чуть меньше половины машин было продано с помощью мер господдержки.

Экспорт Lada в прошлом году также вырос на 31% - до 24 тыс. машин, на эти же объемы компания рассчитывает и в 2018 году.

Однако с 1 января 2018 года президент "АвтоВАЗа" стал операционным директором региона Евразия и старшим вице-президентом Renault. Мор сменил на этом посту Дени Левота, который продолжил свою карьеру в Renault-Nissan-Mitsubishi.

В Renault указывали, что Мор будет находиться в прямом подчинении у исполнительного вице-президента и директора по производительности группы Renault Штефана Мюллера и войдет в исполнительный комитет Renault. При этом он сохранил должность президента "АвтоВАЗа" - "ключевого для Renault инструмента реализации стратегического плана Drive the Future", сообщали в Renault.

"Увеличение объемов продаж в регионе Евразия на 24,3%, успех Renault Kaptur, Lada Vesta и Lada Xray в России, уверенный рост наших продаж в Турции и начало восстановления "АвтоВАЗа" доказывают правильность стратегии, которую Дени Левот проводил в регионе, и я благодарю его за эти результаты. Я полностью доверяю Николя Мору, чей опыт позволит продолжить увеличивать вклад региона Евразия в общий успех группы", - отмечал Мюллер.

Несмотря на сохранение Мором президентства на "АвтоВАЗе", основные акционеры предприятия - ГК "Ростех" и французский автомобилестроительный концерн Renault - в феврале все же задумались о другой кандидатуре на пост президента "АвтоВАЗа".

Причем, подбирать нового кандидата на пост президента "АвтоВАЗа" вновь доверили концерну Renault.

"Как дадут кандидатуру - мы уже будем знать. Они (Renault - ИФ) с нами должны согласовать эту кандидатуру", - рассказывал журналистам гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов.

Тогда источник "Интерфакса", знакомый с планами компании, говорил, что преемником Мора может стать нынешний исполнительный вице-президент по производству и управлению цепочкой поставок "АвтоВАЗа" Алеш Братож. Однако новым президентом концерна "АвтоВАЗ" стал (http://www.lada.ru/press-releases/114763.html) Ив Каракатзанис.

Каракатзанис начал свою карьеру в Renault в 1992 году. До приезда в Румынию он в разные годы занимал позиции индустриального вице-президента региона Евразия и вице-президента по цепочке поставок. В настоящее время он является генеральным директором Renault в Румынии, где отвечает за всю коммерческую и производственную деятельность. Он также занимает должность президента и генерального директора Automobile Dacia SA.

При этом уходящий с поста президента Мор сосредоточится на исполнении обязанностей старшего вице-президента Renault и руководителя региона Евразия, а также заместителя председателя совета директоров "АвтоВАЗа" (избран 2 апреля 2018 года). Кроме того, он продолжит контролировать финансовое оздоровление "АвтоВАЗа" и выполнение среднесрочного плана развития компании.

Как отметил председатель совета директоров "АвтоВАЗа" Сергей Скворцов, автозавод следует своему плану развития, добился повышения продаж и значительно улучшил свои финансовые результаты в 2017 году.

Скворцов поблагодарил Мора за его вклад в результаты компании.

"Несмотря на некоторые сохраняющиеся риски, "АвтоВАЗ" уверенно выполняет план финансового оздоровления. С приходом Ива Каракатзаниса мы планируем продолжить развивать продажи Lada в России и за рубежом, оптимизировать затраты как на уровне компании, так и в сотрудничестве с поставщиками, а так же обновлять модельную линейку - все эти действия обеспечат выполнение среднесрочного плана развития", – подчеркнул он.

В свою очередь Мор отметил, что "АвтоВАЗ" играет "стратегически важную роль в выполнении плана Groupe Renault "Drive the Future".

"Вместе с Ивом Каракатзанисом мы продолжим выполнение согласованной стратегии развития и реализацию краткосрочных задач. Мы с оптимизмом смотрим на развитие российского автомобильного рынка в долгосрочной перспективе, и видим "АвтоВАЗ" как лидера российской автомобильной индустрии", - заявил он.

Эксперты высоко оценили заслуги Мора на посту главы "АвтоВАЗа".

"Учитывая, что господин Мор продолжит работу в Renault, причем на важных руководящих постах, а также будет принимать дальнейшее участие в судьбе "АвтоВАЗа", и то, что финансовые результаты компании за 2017 год изменились в лучшую сторону, его деятельность нужно признать хорошей", - заявил (https://www.kommersant.ru/doc/3605616) "Коммерсанту" ведущий эксперт УК "Финам Менеджмент" Дмитрий Баранов.

По его мнению, главная заслуга Мора заключается в том, что компания не стояла на месте, а развивалась: обновлялся модельный ряд, модернизировалось производство, повышалась эффективность деятельности, велась оптимизация организационной структуры.

"АвтоВАЗ" продолжал двигаться, как и все глобальные автопроизводители, повышая свою конкурентоспособность, укрепляя свои позиции среди ведущих машиностроительных компаний планеты. Несомненно, этом есть заслуга как акционеров компании, так и господина Мора", - считает Баранов.

23 апреля совет директоров "АвтоВАЗ" назначил Ива Каракатзаниса новым президентом компании. Вступление в должность намечено на 1 июня 2018 года. До этого руководить предприятием остается действующего президент Николя Мор.

Обозреватель Анастасия Николаева

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