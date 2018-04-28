Направление скорости

28.04.18 13:04

© РИА Новости. Максим Богодвид

Interfax-Russia.ru – Татарстан предлагает начинать строить ВСМ Москва-Казань с участка Нижний Новгород-Казань.

С предложением начать строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва-Казань с участка Нижний Новгород-Казань в ходе видеомоста "Реализация проектов пространственного развития РФ - транспортный вектор (проекты ВСМ)" выступил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Айрат Усманов.

"Учитывая, что между Москвой и Нижним Новгородом уже курсирует скоростной поезд "Сапсан", считаем целесообразным рассмотреть возможность начала строительства высокоскоростной магистрали с участка Казань-Нижний Новгород. Тогда бы у нас пассажиропоток на скоростной магистрали возрос", - пояснил Усманов свое предложение.

Он отметил, что в настоящее время все вопросы по проектно-изыскательным работам в республике решены, материалы готовятся для сдачи в Главгосэкспертизу России.

По его мнению, также целесообразно продлить ВСМ до станции Тихоново (Менделеевский район Татарстана).

"Это точка притяжения камской агломерации. Туда входят такие города, как Нижнекамск, Набережные Челны, Елабуга, Менделеевск, Заинск", - сообщил Усманов.

Замминистра напомнил, что на этой территории, в частности, действует особая экономическая зона "Алабуга", работают предприятия "КАМАЗ", "Нижнекамскнефтехим", "ТАНЕКО", "Нижнекамскшина", "ТАИФ-НК", будет развиваться территориально-обособленный инновационный кластер "Иннокам".

"Прохождение ВСМ через станцию Тихоново будет способствовать привлечению высококвалифицированных специалистов", - полагает Усманов.

По его словам, строительство отрезка Казань-Набережные Челны (станция Тихоново) сократит время в пути с 3,5 часов (на автомобиле - ИФ) до 40 минут.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев, в свою очередь, сообщил, что маршрут по территории республики только рассматривается, предлагается пять вариантов прохождения трассы.

"Но все-таки наше предложение - ее (ВСМ - ИФ) максимально близко подвести к городу Ижевск (…) Потому что сам город Ижевск - это порядка 640 тыс. жителей, агломерация в радиусе 100 км - это миллион (жителей - ИФ) примерно. Поэтому, как раз приведя максимально близко трассу к Ижевску, мы с вами получим мощнейший толчок для развития агломерации", - сказал Горбачев.

Он отметил, что также здесь хорошо развита промышленность, помимо пассажирских перевозок осуществляются контейнерные грузовые перевозки.

Кроме того, Горбачев поддержал предложение Татарстана о продлении ВСМ до станции Тихоновка.

"Мы заинтересованы тоже, потому что он (камский кластер в Татарстане - ИФ) находится в максимальной близости от границы с нашей республикой и это также позволит развиваться не только Татарстану, но и нашей республике", - отметил министр.

ВСМ Москва-Казань протяженностью 770 км планируется проложить по территории 7 регионов РФ. Предусматриваются 15 остановок, в том числе во Владимире, Нижнем Новгороде, Чебоксарах и Казани. Время в пути от Москвы до Казани должно сократиться до 3,5 часов. Кроме того, предполагается, что линия будет рассчитана не только на пассажирское, но и на скоростное грузовое движение (в том числе отправку почтово-багажных грузов, товаров интернет-торговли, высокотехнологичного оборудования, комплектующих и запчастей для автомобилей, а также других товаров).

В апреле "Российские железные дороги" (РЖД) получили положительное заключение Главгосэкспертизы по участку ВСМ от Владимира до аэропорта Нижнего Новгорода.

"Протяженность - почти 220 км. Запроектировано 210 искусственных сооружений. Два внеклассных моста. 25 больших и средних мостов, 16 эстакад, 15 железно- и 20 - автодорожных путепроводов. Общая стоимость в ценах III квартала 2017 года - 359 млрд рублей", - рассказывал замглавы РЖД Александр Мишарин.

Он отмечал, что базовая модель предполагает маршрут Москва - Владимир - Нижний Новгород - Чебоксары – Казань, ее можно развивать на различных участках.

"Строительство начнется в этом (2018 - ИФ) году, а какого участка - сейчас принимается решение", - сообщал Мишарин.

Экспертизу проекта участка ВСМ Нижний Новгород-Казань РЖД ожидают к декабрю. Как следует из протокола конкурсной комиссии, РЖД изменили условия договора на проведение инженерных изысканий, разработку проекта планировки, проекта межевания территорий и разработку проектной документации для строительства ВСМ, заключенного в 2015 году с консорциумом (был выбран проектировщиком магистрали) в составе "Мосгипротранса", "Нижегородметропроекта" и китайской China Railway Eryuan Engineering Group (CREEC).

В том числе были перераспределены с 2017 на 2018 год объемы исполнения работ по договору на сумму 626 млн 500 тыс. рублей (без НДС). Ранее, согласно материалам конкурсной комиссии, объем работ на 2017 год составлял 6 млрд 267 млн рублей, на 2016 год – 7 млрд 837 млн рублей, на 2015 год – 4 млрд 688 млн рублей.

Однако в прошлом году в министерстве транспорта РФ заявили об отсутствии средств в федеральном бюджете на проект ВСМ.

"Объем инвестиций в этот проект сегодня оценивается по-разному, несмотря на то, что по части участков уже сделана проектная документация - от 1,3 трлн до 1,5 трлн рублей. Я думаю, что при дефиците бюджетных средств самая лучшая характеристика почему (невозможно - ИФ) приступить к этому проекту, потому что в бюджете (на него - ИФ) не предусмотрено ни рубля", - заявлял глава Минтранса РФ Максим Соколов.

По последним данным, проект ВСМ предполагает государственное финансирование в формате капитального гранта.

"Реализация любого проекта высокоскоростного сообщения в мире невозможна без прямой государственной поддержки. И это правильно, поскольку государство является основным бенефициаром проекта - повышение мобильности населения влечет за собой целый ряд агломерационных эффектов и эффектов для ВВП и ВРП", - отметил в беседе с журналистами замглавы министерства транспорта РФ Алан Лушников.

Он также пояснил, что капитальный грант – это "те деньги, которые государство выдает на этапе строительства". Отвечая на вопрос, предполагаются ли государственные ассигнования на этапе эксплуатации ВСМ, Лушников заявил, что все "зависит от настроек финансовой модели".

"Мы смотрим разные модели и должны финальное решение о государственной поддержке увязывать с возможностями федерального бюджета в данный конкретный момент", - сказал он, добавив, что вопрос еще обсуждается.

В целом проект по созданию ВСМ Москва-Казань предполагает глубокую (не менее 80%) локализацию производства. Известно также, что в регионах прохождения магистрали планируется создать более 370 тыс. рабочих мест, появление новой ветки подстегнет развитие малого и среднего бизнеса.

Начать строительство ВСМ планируется уже в этом году.

"Мы должны и обязаны в этом году стартовать уже по реализации проекта в части строительства", - заявил замглавы РЖД Мишарин в ходе видеомоста.

Обозреватель Анастасия Николаева

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