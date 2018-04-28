Огонь ушел на Восток

28.04.18 15:12

© РИА Новости. Виталий Аньков

Interfax-Russia.ru – Лесные пожары охватили Дальний Восток. Больше всего пострадало Приамурье.

Начальник управления охраны и защиты лесов Рослесхоза Михаил Козлов сообщил, что наиболее тяжелая ситуация с лесными пожарами в настоящий момент сложилась на Дальнем Востоке.

"Тяжелая ситуация с пожарами сложилась в Дальневосточном федеральном округе. Наиболее "горимыми" субъектами на территории Российской Федерации на данный момент являются Амурская область и Приморский край", - сказал Козлов журналистам на пресс-конференции.

По его словам, такая ситуация связана, в первую очередь, с высокими температурными режимами и долгим отсутствием осадков.

По данным Федеральной службы авиалесоохраны на утро 28 апреля, всего в России зафиксировано 88 природных пожаров на площади около 170 тыс. га. При этом почти 150 тыс. га – это территория всех пожаров в Амурской области.

Кроме того, пожары бушуют в Приморском крае (46 пожаров на площади 5 тыс. га), в Хабаровском крае (6 пожаров на 882 га) и Еврейской автономной области (4 пожара на 543 га). Зарегистрированы пожары и в Восточной Сибири – в Забайкалье (11,5 тыс. га) и в Бурятии (меньше 1 га).

Один из пожаров в Приамурье уже вторую неделю полыхает на территории Хинганского заповедника, в котором живут редкие виды животных и птиц. Огонь уже прошел больше половины лесничества, но его распространение удалось приостановить.

"Утром в пятницу был облет, мы увидели две новые точки возобновления огня и оперативно начали тушить. Площадь пожара будем оценивать после окончательной его локализации, но, примерно, половина Хинганского лесничества", - сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" заместитель директора Хинганского заповедника по науке Вячеслав Кастрикин.

По словам специалистов, крупного пожара в этой горной части заповедной территории не было более десяти лет. Если бы пожар пришел в мае, то ущерб был бы значительнее.

"Огонь в хвойники не допустили, то есть, самые ценные хвойно-широколиственные леса с кедром остались за пределами пожара. Огромная благодарность вертолетчикам МЧС, которые перебрасывали группы в очень сложных условиях", - подчеркнул Кастрикин.

Тем не менее, после проверки природоохранной прокуратуры в отношении должностных лиц заповедника возбуждено уголовное дело о халатности (ст.293 УК РФ).

"Подозревается не конкретный сотрудник, дело возбуждено в отношении должностных лиц по факту ненадлежащего исполнения обязанностей. В ходе расследования уже будет установлено, кто причастен. Проверка показала, что были использованы не все силы и средства для тушения пожара", - пояснил агентству "Интерфакс – Дальний Восток" Благовещенский межрайонный природоохранный прокурор Олег Зюбин.

По его словам, для борьбы с огнем должен был применяться встречный пал, но на деле использовались воздуходувки, шло забивание кромки пожара.

Уголовные дела возбуждены в отношении должностных лиц Шимановского и Свободненского лесхозов по аналогичным статьям.

Кроме того, глава Рослесхоза Иван Валентик, который прибыл в Амурскую область для контроля ситуации, и губернатор Приамурья Александр Козлов выступили за ужесточение наказания виновных в природных пожарах. Так, по словам Козлова, на тушение пожара затрачивается много сил и средств, тогда как виновники отделываются символическими штрафами

Валентик также отметил, что в ближайшее время на борьбу с лесными пожарами в Приамурье, где уже введен режим ЧС, прибудут дополнительные силы из других регионов.

"Мы перебрасываем людей из Омска в дополнение к 350 работникам Авиалесоохраны нашего федерального резерва. А у нас их всего 700 человек, то есть уже половина работает здесь. Из Омска ожидается прибытие еще 30 человек. При необходимости будем наращивать усилия", - подчеркнул глава Рослесхоза.

Он также отметил, что выстроена работа с МЧС России, ведомство рассчитывает на помощь Минобороны.

"Необходима гусеничная, тяжелая техника и люди, чтобы обеспечить больший захват кромки (пожара - ИФ). Пожары есть сегодня и на землях оборонной безопасности. Огонь не видит границ категории земель", - уточнил Валентик.

Несмотря на то, что ситуация с природными пожарами в регионе стабилизируется, прогноз погоды неутешительный - обильных осадков не ожидается.

"Нас тревожила ситуация с пожарами на фоне сложной погоды. Мы провели анализ среднемноголетних значений - действительно дефицит влаги, сильная ветровая нагрузка, отсутствие осадков. По прогнозу Росгидромета до 10 мая существенных осадков на территории области не ожидается", - сказал глава Рослесхоза.

Амурская область также получит 80 млн рублей дополнительно из федерального резерва для компенсации затрат на борьбу с лесными пожарами.

Кроме того, глава Приамурья пообещал премировать местных жителей за помощь в поиске поджигателей.

"Глава области призвал жителей области быть ответственнее и пообещал тем, кто поможет найти виновных в поджогах вручить Благодарности губернатора области, которые сопровождаются денежной премией", - сообщила пресс-служба регионального правительства. Он также призвал местных жителей быть ответственнее в своих поступках.

Всего, по данным правительства Амурской области, в борьбе с лесными пожарами участвуют более 1,2 тыс. человек, задействовано 217 единиц техники, пять воздушных судов МЧС России.

В то же время, по словам руководителя противопожарной программы Гринпис России Григория Куксина, общая площадь выгоревших земель всех категорий в Амурской области с начала года превысила 1 млн га.

"Авиалесоохрана, к счастью, выкладывает не только цифры, которые дает регион, но и данные космического мониторинга. Официальная российская система дистанционного мониторинга достаточно точная. На маленьких пожарах могут быть погрешности, так как один пиксель - это квадратный километр. Чем крупнее пожар, тем точнее эта методика, даже точнее наземных данных. Вот по этим данным в Приамурье пройдено огнем больше 1 млн га", - заявил Куксин агентству "Интерфакс – Дальний Восток".

Он уточнил, что сюда входят не только пожары в лесах, но и возгорания на других территориях. Кроме того, учитывались выжженные участки не только с начала пожароопасного периода, но и так называемые отжиги.

"Если регион заявит, что основную часть из этого 1 млн га специально сжег "по правилам", и это было контролируемо, то тогда вопросы должны возникнуть у прокуратуры. Сейчас ситуация в Приамурье хуже среднемноголетних значений. По-моему, это рекордное значение по площадям на эту дату", - сказал собеседник агентства.

Куксин также обратил внимание, что ситуация не обнадеживающая по стране в целом, но в Приамурье на данный момент зафиксировано больше всего лесных пожаров.

Обозреватель Ксения Новикова

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