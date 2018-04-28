Скандал без допинга

28.04.18 16:36

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

Interfax-Russia.ru – Информатор WADA Григорий Родченков отказался от части своих обвинений в адрес российских спортсменов. Россия готова юридически помочь пострадавшим атлетам.

Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков вскоре после допингового скандала стал одним из главных информаторов Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое расследовало применение запрещенных препаратов в российском спорте. Бывший чиновник, в частности, рассказал о систематическом применении запрещенных медикаментов российскими легкоатлетами и об уничтожении допинг-проб. Скандал, в итоге, отразился на репутации атлетов из РФ и привел к тому, что в декабре 2017 года по решению Международного олимпийского комитета российские спортсмены выступили на Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане под нейтральным флагом.

Тем не менее, многие спортсмены пытались через суд доказать свою "чистоту", часто это удавалось. Так, Спортивный арбитражный суд (CAS) оправдал российского лыжника Александра Легкова. Коллегия арбитров суда не нашла убедительных доказательств, подтверждающих обвинения, выдвинутые против него на основании заявлений Родченкова и докладов Ричарда Макларена (профессор Ричард Макларен, составитель доклада о применении допинга.

"Информация Родченкова не была подтверждена в суде. Мы за то, чтобы те, кто употреблял допинг, подвергались санкциям, но это не должны быть голословные обвинения Родченкова. Решение суда говорит само за себя", - сказал министр спорта РФ Павел Колобков.

Он отметил, что "впервые Родченков и Макларен российскими спортсменами - ИФ) представляли информацию в суде, был перекрестный допрос, многие неудобные вопросы были заданы".

Известно, что на суде Макларен заявил, что российские спортсмены необязательно употребляли допинг, но могли это делать. В свою очередь Григорий Родченков подчеркнул, что не давал спортсменам и не видел, как они употребляют допинг, но подменял пробы. Он также рассказал, что в России вообще не было такого препарата, как метастерон. Хотя, если судить по докладу Ричарда Макларена, этот препарат был в составе допинг-коктейля "Дюшес", который принимали спортсмены.

Также CAS принял мотивированное решение в отношении российского бобслеиста Александра Зубкова, который решением МОК был дисквалифицирован пожизненно. Дисквалификация была заменена запретом участвовать в Зимних олимпийских играх в Пхенчхане.

По словам российского министра, если после публикации всех мотивировочных решений спортсмены с адвокатами решат продолжить судиться, то получат финансовую, юридическую, моральную поддержку государства.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва давно предупреждала международные организации о том, что нельзя на показаниях Григория Родченкова основывать решения, связанные с российскими спортсменами.

"Еще тогда мы говорили, что вряд ли голословные обвинения джентльмена заслуживают такого внимания и вряд ли на них можно основывать какие-то серьезные решения, в том числе таких уважаемых организаций, как WADA", - сказал Дмитрий Песков.

Он посетовал, что мнение российской стороны было ранее проигнорировано.

"Сейчас налицо тот факт, что человек путается в показаниях, налицо тот факт, что человек фактически подтверждает свою ложь, свою клевету и тот факт, что человек сам подтверждает необоснованность своих предыдущих слов", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Он также надеется, что "эта ситуация заставит различные организации еще раз очень серьезно посмотреть на предтечу тех или иных решений, которые они принимали в отношении наших спортсменов".

Глава комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России (АЮР) Сергей Алексеев считает доказательную базу международных организаций в деле о применении допинга российскими спортсменами ничтожной. Однако теперь, по его словам, можно подавать иски в зарубежные гражданские суды (в том числе к Григорию Родченкову и Ричарду Макларену).

"Нестыковки в показаниях Родченкова, опубликованные в мотивировочной части решения Международного спортивного суда (CAS), говорят о том, что доказательная база не является основательной, допустимой, юридически ничтожна и не может лечь в основу карательных решений по нашим спортсменам или федерациям", - сказал он "Интерфаксу".

В то же время, отметил эксперт, обжалование сути решения CAS невозможно – можно обжаловать процедуры, а это бессмысленно. Кроме того, эксперт отметил, что Родченков в своих показаниях не отказался от сути своих обвинений - по его заявлениям, манипуляции с пробами были.

По словам Сергея Алексеева, в настоящее время к Макларену существует всего один иск от трех российских велосипедистов, отстраненных от Олимпиады-2016 на основании его доклада, и это их частная инициатива. Известно также об иске трех биатлонисток к Родченкову, их юридические расходы оплачивает бизнесмен Михаил Прохоров.

"Для подачи исков необходимы, во-первых, финансовая составляющая - создать фонд защиты прав спортсменов и, во-вторых, государственная политика в части подачи исков. Сейчас спортсмены сидят и ждут отмашки, а федерации боятся реакции международных федераций на возможные иски, кроме того, у спортсменов нет денег на юридические процедуры", - сказал эксперт.

Он отметил, что в результате недопуска на Олимпиаду многие российские спортсмены понесли значительные имущественные убытки: "они теряли спонсоров, не получили потенциальные призовые, не говоря уже об ущербе деловой репутации".

Сергей Алексеев сообщил, что АЮР направила письма в Олимпийский комитет России и министерство спорта РФ с предложением о создании центра спортивного права при Минспорте, куда смогут обращаться спортсмены в случае нарушения их прав, однако пока ответ от организаций не получен.

Известно, что российская сторона намерена добиваться включения Григория Родченкова в список разыскиваемых по линии Интерпола. Хотя ранее генеральный секретариат Интерпола решил не вносить его досье в свою базу данных, посчитав, что его уголовное преследование носит политический характер.

"Представители правоохранительных органов РФ в Интерполе подали жалобу на это решение в апелляционном порядке, и в ближайшее время специальная комиссия международной полицейской организации вновь вернется к этому вопросу", - сказал собеседник агентства.

По его данным, запрос на задержание и экстрадицию Григория Родченкова российских правоохранительных органов был направлен в Интерпол в октябре 2017 года, однако в январе 2018 года в этой просьбе было отказано.

Обозреватель Александра Лоскутова

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