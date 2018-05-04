Хищения и наказание

04.05.18 13:21

© РИА Новости. Игорь Агеенко

Interfax-Russia.ru – Трое фигурантов уголовного дела о хищениях при строительстве космодрома "Восточный" получили от 6,5 до 7,5 лет лишения свободы.

94-й гарнизонный военный суд Москвы признал начальника ФГУП "Спецстройсервис" при Спецстрое России" Андрея Ярцева, генерального директора ЗАО "Стройконструкция" Николая Шкадина, а также его заместителя Владимира Денискина виновными в хищении бюджетных средств при строительстве космодрома "Восточный" в Амурской области.

"Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата), ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (организация растраты) и ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (пособничество в растрате). Так, приговором суда Денискину, как организатору преступления, назначено наказание в виде 7,5 лет лишения свободы, Ярцеву – в виде семи лет лишения свободы, а Шкадин приговорен к 6,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Она также напомнила, что ранее по делу Восточного были осуждены директор ООО "Стройконструкция С" Анатолий Рязанов и второй заместитель гендиректора ЗАО "Стройконструкция" Игорь Новиков. Первый за свои преступления получил четыре года колонии. Вместе с сообщниками Рязанов украл свыше 1,1 млрд рублей на поставках металлоконструкций. Также реальный срок заключения получил и Новиков, обвиняемый в пособничестве в растрате (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ).

"Как установили следователи, а затем и суд, в 2012-2013 годах "Дальспецстрой" заключил договор со "Спецстройсервисом" на поставку 6 тыс. металлоконструкций для строительства корпуса для сборки ракет на космодроме "Восточный" почти на 1 млрд руб. Конкурс выиграло ЗАО "Стройконструкция" (принадлежавшее Владимиру Денискину и его партнеру Анатолию Рязанову - ИФ), которому предприятие, возглавляемое Ярцевым, перечислило часть денег. При этом, по подсчетам экспертов, из-за закупки у ООО металлоконструкций по завышенным ценам поставщику было переплачено более 250 млн рублей", - пояснили в СКР.

Изначально дело расследовалось как мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), потом его переквалифицировали на растрату.

В суде Ярцев и его защита настаивали на том, что никакого хищения не было - корпус построен в срок, а собранная в нем ракета-носитель "Союз-2.1а" успешно вывела на орбиту российские космические аппараты "Аист-2Д", научный спутник МГУ "Михаил Ломоносов", а также наноспутник SamSat-218D, однако судья счел вину всех фигурантов уголовного дела доказанной.

Отметим, что Ярцев, Шкадин и Денискин уже заявили через своих адвокатов, что не согласны с приговором и будут обжаловать решение суда.

Напомним, что в феврале текущего года Дальневосточный окружной военный суд в Хабаровске также вынес приговор бывшему главе "Дальспецстроя" Юрию Хризману и бывшему главному бухгалтеру этого предприятия Владимиру Ашихмину, обвиняемым в растрате при строительстве космодрома "Восточный".

"Юрий Хризман и Владимир Ашихмин признаны виновным в злоупотреблении полномочиями и растрате. Хризман приговорен к 12 годам заключения, Ашихмин - к семи. Другие фигуранты уголовного дела: бывший председатель Хабаровской краевой думы Виктор Чудов и Михаил Хризман (сын Юрия Хризмана - ИФ) также получили реальные сроки. Чудов - шесть лет колонии, Михаил Хризман - пять с половиной лет заключения", - сообщил тогда агентству "Интерфакс - Дальний Восток" представитель суда.

Он также добавил, что по иску "Роскосмоса" с осужденных будет взыскано 5,16 млрд руб. в качестве компенсации ущерба.

Как сообщалось, процесс по делу о хищениях на космодроме "Восточный" начался в Дальневосточном окружном военном суде в Хабаровске еще в мае 2016 года. Дело рассматривалось в закрытом режиме. На протяжении всего судебного разбирательства обвиняемые находились под арестом.

Экс-глава "Дальспецстроя" Юрий Хризман и бывший главбух этого предприятия Владимир Ашихмин обвинялись в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве объектов космодрома "Восточный" в Амурской области (ч. 3 ст. 285 УК РФ). По данным следствия, ущерб от их деятельности составил около 5,2 млрд руб.

Кроме того, в отношении Юрия Хризмана, а также его сына Михаила и бывшего председателя Хабаровской краевой думы Виктора Чудова расследовалось уголовное дело по ч. 4. ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой в особо крупном размере). По версии следствия, в 2006-2009 годах они похитили около 106 млн руб., принадлежащих ФГУП "ГУСС "Дальспецстрой" при "Спецстрое России".

В ходе прений сторон гособвинение требовало максимального наказания для Юрия Хризмана и Владимира Ашихмина. Первого за злоупотребления своими должностными полномочиями при строительстве "Восточного" предлагалось лишить свободы на 14 лет, второго - на 7 лет. Для остальных фигурантов прокурор просил по 6 лет заключения.

Отметим, что сами осужденные свою вину по-прежнему не признают, их адвокаты уже подали апелляционные жалобы в Верховный суд РФ. В конце апреля осужденные были оправлены в Москву для участия в апелляционном заседании. До этого времени они будут находиться в московском СИЗО.

Вместе с тем, 21 февраля текущего года к восьми годам заключения был приговорен еще один фигурант дела о растратах при строительстве космодрома - владелец компании "ВИП-Стройинжиниринг" Сергей Дегтярев. Топ-менеджеры той же фирмы – Евгения Дегтярева (дочь главного обвиняемого), Александр Базанков и Мурат Матуев – получили четыре с половиной, шесть и пять с половиной лет заключения соответственно. С каждого из осужденных также был взыскан штраф в размере 1 млн руб.

Как выяснилось в ходе судебного разбирательства, Дегтярев и еще трое топ-менеджеров этой компании похитили 1,3 млрд руб., выделенных на обустройство инфраструктуры космодрома "Восточный". Согласно контракту, на эти средства должны были быть построены дома для рабочих и дорога.

Годом ранее Симоновский районный суд Москвы приговорил к четырем годам колонии общего режима и штрафу в размере 1 млн рублей еще одного фигуранта этого уголовного дела - экс-гендиректора компании "ВИП-Стройинжиниринг" Вадима Митрякова. А директору красноярской компании OOO "Управление строительства инфраструктурных объектов" (УСИО) Дмитрию Вишневскому грозит до десяти лет лишения свободы.

По версии следствия, вместе с учредителем этой фирмы он растратил порядка 900 млн рублей, предназначенных для строительства объектов космодрома в поселке Углегорск Амурской области, а также похитил 319 млн рублей, предназначенных на реконструкцию и строительство объекта в Новосибирской области.

В целом же, как говорится в ежегодном докладе генпрокурора Юрия Чайки Совету Федерации, только за прошлый год при строительстве космодрома "Восточный" было выявлено более 8,5 тысяч нарушений.

"В результате в течение года в суд было направлено 49 уголовных дел указанной категории (почти в три раза больше, чем за предшествующие три года). В прошедшем году окончено предварительным следствием и направлено в суд 37 уголовных дел, что составляет более половины от общего числа дел указанной категории, поступивших в судебные инстанции с 2014 года (67). Расследование оставшихся 24 дел по преступлениям в данной сфере находится под контролем Генпрокуратуры", - говорится в докладе.

Кроме того, по данным ведомства, при строительстве "Восточного" было вскрыто более 400 случаев отступления от строительных норм и правил при возведении объектов космодрома, в том числе носящих критический характер и требующих незамедлительного устранения.

Обозреватель Наталья Пономарева

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