Долгожданная стратегия

04.05.18 15:29

© РИА Новости. Руслан Кривобок

Interfax-Russia.ru – Стратегия развития автопрома до 2025 года предполагает увеличение экспорта автотехники и углубление локализации производимых автомобилей.

Поручение разработать и утвердить стратегию развития автомобильной промышленности и производства автокомпонентов на период до 2025 года президент РФ Владимир Путин дал в январе 2016 года.

Обновленная стратегия, в частности, должна была предусматривать прогноз рынка и экспорта автомобильной техники, которые обеспечат "эффективное функционирование автомобильной промышленности с учетом текущих экономических тенденций". Кроме того, стратегия должна была содержать приоритетные направления научно-технологического развития российского автомобилестроения и разработки перспективных образцов автомобильной техники с учетом мировых тенденций перехода к серийному производству электромобилей. Помимо этого в стратегии должны были быть отражены механизмы поддержки развития автомобильной промышленности, направленные, в том числе, на увеличение объемов экспорта и доли закупок автомобильной техники российского происхождения компаниями с государственным участием и субъектами естественных монополий.

Ответственным за исполнение поручения был назначен премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

До этого - в конце 2014 года - Медведев поручал Минпромторгу, Минэкономразвития и Минфину с участием экспертного сообщества и крупнейших российских автомобилестроительных компаний проанализировать стратегию развития автомобильной промышленности РФ на период до 2020 года, актуализировать ее положения продлить ее действие до 2030 года. Со своей стороны Минпромторг пообещал подготовить обновленную стратегию развития к концу 2016 года. Однако после подготовки соответствующего документа, по словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, Минэкономразвития "вышло с инициативой взять на себя роль ведущего по подготовке этого документа".

"Мы поддержали инициативу, поскольку мы рассчитываем на то, что это будет свежий взгляд, свежие инициативы, которые повлияют на позитивное развитие отрасли", - отметил министр.

В Минпромторге РФ надеялись на утверждение обновленной стратегии развития автопрома во II квартале 2017 года. К этому времени коллеги из Минэкономразвития завершили все доработки, хотя ведомство продолжало настаивать на своей позиции, что по завершении действия текущих соглашений о промсборке целесообразен переход на специнвестконтракты (СПИК) с автопроизводителями.

"Мы настаиваем на своей позиции и считаем, что она более выверенная, более подходящая на сегодняшний день к экономической ситуации, и рассчитываем на здравый смысл в поддержке этого предложения", - заявлял Мантуров.

К маю 2017 года СПИКи уже были подписаны с двумя автоконцернами: с Daimler в отношении завода по производству легковых Mercedes в Подмосковье и с Mazda-Sollers по заводу двигателей на Дальнем Востоке.

Мантуров также одобрил идею обязать предприятия, получающие господдержку, продавать часть своей продукции на экспорт.

"Речь идет об экспортоориентированных отраслях, где планируется подписывать СПИКи. Обратной силы закон не имеет", - пояснял министр.

Проект стратегии развития экспорта автомобильной промышленности и производства автокомпонентов в РФ предполагал его рост с $2 млрд 400 млн в 2016 года до $4 млрд 900 млн к 2025 году.

При этом экспорт легковых автомобилей национальных производителей к 2025 году увеличится до 120-130 тыс. шт., ожидаемая доля экспорта в объеме производства составит около 20%. Экспорт коммерческих автомобилей национальных производителей составит 50 тыс., доля их экспорта вырастет до 20%. Экспорт автомобилей международных производителей увеличится до 70 тыс. шт. с долей экспорта в производстве около 5%.

В амбициозном сценарии (при оптимальном сочетании всех факторов) объем экспорта предполагался до $7,8 млрд, в том числе 400 тыс. автомобилей и комплектов (около 16% от производства) и автокомпонентов на $2,5 млрд (не включая шины).

В документе отмечалось, что цель стратегии - определение приоритетов, инструментов и необходимого объема ресурсов для развития экспорта продукции автопрома.

Что касалось денежных вливаний, то Минэкономразвития РФ предлагало до 2025 года ежегодно выделять на поддержку автопрома 65 млрд рублей.

"65 (млрд рублей) - это поддержка рынка. Мы имеем в виду, что до 2025 года эта поддержка рынка должна трансформироваться в поддержку новых технологий, новых направлений. Мы в стадии согласования внутреннего с Минфином", - пояснял журналистам директор департамента развития секторов экономики Александр Масленников.

Со своей стороны вице-премьер РФ Аркадий Дворкович пообещал, что новая модель работы и развития автомобилестроительных производств в РФ на замену завершающемуся институту промсборки будет включать в себя институт специнвестконтрактов.

"В любом случае будет набор некоторых универсальных правил, и сверх этого возможны какие-то дополнительные инструменты, в том числе СПИКи. Но будет и какая-то фундаментальная часть, которая не связана с индивидуальными переговорами с инвесторами", - отмечал вице-премьер.

По его словам, стратегию предполагалось окончательно подготовить к ноябрю 2017 года, однако лишь в конце февраля ее проект рассмотрели на совещании премьера с участием Аркадия Дворковича, министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, министра экономического развития Максима Орешкина, министра финансов Антона Силуанова, директора департамента промышленности и инфраструктуры правительства РФ Алексея Уварова, а также председателя совета НП "Объединение автопроизводителей России" Сергея Когогина.

В процессе обсуждения проекта Медведев призвал министерства и ведомства готовиться к возрождению ослабшей в последние годы конкуренции на российском рынке автопрома.

По словам премьер-министра РФ, для развития страны нужен доступный по цене и хороший по качеству транспорт, адаптированный под наши дороги, под наши климатические условия, что возможно только при расширении внутреннего производства и повышения его локализации.

"Очевидно, что вырастет добавленная стоимость, если все это сделать, на единицу продукции, увеличатся доходы предпринимателей, ну, и компетенция в сфере инженерных решений", - сказал Медведев. Он поставил задачу как минимум удержать самую высокую долю на внутреннем рынке, которой удалось достигнуть.

Стратегия носит комплексный характер, напомнил глава кабинета министров, поскольку для выпуска новых автомобилей нужны не только те, кто работает непосредственно на конвейере, но и металлурги, химики, инженеры, программисты и пр. Стратегию развития автомобильной промышленности до 2025 года правительство РФ утвердило в конце апреля.

Основные цели стратегии: удовлетворение российскими производителями 80–90% внутреннего спроса на современную автомобильную технику; рост экспорта автомобильной техники и компонентов; наращивание технологических компетенций национальных производителей автомобильной техники и комплектующих; выведение на рынок продуктов с принципиально новыми свойствами в области электродвижения, автономного вождения, подключенного автотранспорта, газомоторной техники.

В качестве одного из ключевых механизмов наращивания производственного и научного потенциала предусмотрено создание технологических консорциумов, которые будут консолидировать усилия государства, автопроизводителей, информационно-телекоммуникационных компаний, научных, инжиниринговых и общественных организаций в целях освоения новых технологий и выведения на рынок продукции с новыми свойствами.

Ожидается, что реализация стратегии позволит, в частности, обеспечить обновление российского парка автотранспортных средств всех типов и появление новой линейки продуктов с высокими темпами роста продаж (40–50% в год для электромобилей и беспилотных транспортных средств); рост инвестиций в развитие производства автомобилей и производства автомобильных компонентов на территории России.

Обозреватель Анастасия Николаева

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