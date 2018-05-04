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04.05.18 16:13
"Новичок" в деле
Гендиректор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Ахмет Узюмджю заявил, что для отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери могли использовать от 50 до 100 грамм боевого отравляющего вещества в жидком виде.
"Для исследовательской деятельности в целях защиты вам могло бы потребоваться, например, от 5 до 10 граммов, но в Солсбери, по-видимому, был использован больший объем, точное количество неизвестно. Мне говорили, что речь могла идти о примерно 50, 100 граммах, что выходит за пределы объема, необходимого для исследований или защиты", - сказал Узюмджю в интервью газете The New York Times.
По его словам, примененное отравляющее вещество, по всей видимости, было очень устойчивым и на него не повлияли погодные условия.
"Этот факт объясняет то, что мы смогли идентифицировать его после такого продолжительного времени", - уточнил глава ОЗХО.
Кроме того, Узюмджю заявил, что подписанты Конвенции по запрещению химоружия - Россия, США и Великобритания - должны проинформировать ОЗХО о производстве и складировании "Новичка" в объемах, превышающих 100 грамм.
Ранее ОЗХО опубликовала результаты исследования вещества, собранного на месте инцидента в Солсбери. При этом проведенное ОЗХО исследование подтвердило выводы Великобритании о химическом веществе токсического действия, но названия и вероятная страна-изготовитель вещества названы не были. Однако Великобритания поспешила повторить свое заявление о том, что с "высокой долей вероятности" в отравлении Скрипалей замешана Россия.
"Не может быть сомнений в том, какое вещество было применено, и не остается альтернативного объяснения того, кто несет ответственность - только у России есть средства и мотивы", - сказал глава британского МИД Борис Джонсон.
Между тем, 3 мая президент Чехии Милош Земан в эфире чешского телевидения заявил, что согласно отчету агентства военной разведки, в прошлом году на территории страны производилось в небольших количествах и тестировалось нервно-паралитическое вещество типа "Новичок", которое впоследствии было уничтожено.
Он также отметил, ссылаясь на другой отчет контрразведки, что это вещество идентифицировано как A230, которое принадлежит к тому же семейству, что и "Новичок".
"В прошлом году, в ноябре, химическое вещество A230 проходило тесты в исследовательском институте минобороны в Брно. Количество было незначительным. После тестов оно было полностью уничтожено", - добавил Земан.
Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш отверг обвинения в возможном производстве нервно-паралитического вещества, после чего Прага присоединилась к решению большинства европейских стран выслать дипломатов из России из-за нашумевшего дела.
В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о "многочисленных обманах" со стороны правительства Великобритании в связи с "делом Скрипалей".
"Первое вранье правительства Терезы Мэй о том, что британские эксперты установили страну изготовления химического вещества, которым якобы отравили Скрипалей, официально опровергли сами британские эксперты в лице руководителя лаборатории Портон-Дауна", - написала Захарова на своей странице в Facebook.
Второе – что у России якобы есть мотив для отравлений Скрипалей из-за "исторически плохого поведения нашей страны". Этот мотив РФ опровергла, в том числе приведя факты регулярного нарушения Великобританией норм международного права во имя "достижения собственных национальных интересов".
"Третье вранье правительства Терезы Мэй о том, что "Новичок" якобы производился только в России, сегодня опроверг президент Чехии, который подтвердил разработку этого отправляющего вещества его страной", - обратила внимание Захарова.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также подчеркнул, что заявление чешского президента подтверждает авантюрность и провокационность истории со Скрипалями.
"Это лишняя красноречивая иллюстрация той несостоятельной позиции, которую продемонстрировали власти Великобритании, руководство Великобритании. Это еще одно подтверждение абсолютной провокационности и авантюрности всей истории со Скрипалями", - сказал Песков журналистам.
Он также напомнил, что Россия не раз указывала, что вещество, которым, предположительно, были отравлены Скрипали, могло производиться в разных странах мира.
"В частности, в странах, которые, как они утверждают, имеют антидот, наверняка, тоже производили это вещество или обладали каким-то количеством этого вещества", - сказал пресс-секретарь главы государства.
Песков также обратил внимание, что власти Великобритании в нарушение своих международных обязательств по-прежнему отказывают Москве в доступе к Юлии Скрипаль и не предоставляют никакой информации о ее местонахождении.
"Мы по-прежнему выражаем абсолютное несогласие с тем, что британская сторона отказывает нам в праве консульского доступа к гражданке России Скрипаль", - сказал он журналистам.
В то же время, в общении с журналистами Захарова заявила, что Лондон проигнорировал большинство вопросов Москвы по делу Скрипалей.
"Москва направила уже порядка 40 нот, в которых содержится около 60 вопросов. На две трети из этих вопросов ответов вообще не предоставлено, по остальным даны исключительно формальные отписки", - сказала на брифинге официальный представитель МИД РФ.
По ее словам, британская сторона продолжает "передергивать факты, использовать жесткую конфронтационную риторику", что наносит ущерб двусторонним отношениям.
Мария Захарова также усомнилась в количестве примененного в Солсбери вещества.
"По оценке экспертов, 50-100 граммов химического отравляющего вещества, если речь идет о том веществе, о котором говорила Великобритания, о котором говорилось в стенах ОЗХО, этого количества достаточно, чтобы отравить жителей всех близлежащих к месту происшествия кварталов, а не то, что двух человек", - сказала она.
При этом официальный представитель российского МИД отметила, что британские власти заверяют о нормальном состоянии пострадавших.
Тем временем в Соединенном Королевстве продолжается расследование случившегося. Однако британским следователям пока не удалось выявить подозреваемых в отравлении экс-разведчика, об этом сообщил во время слушаний в комитете по обороне парламента Великобритании советник по национальной безопасности Марк Седвил.
"Пока что нет", - приводят британские СМИ слова Седвилла в ответ на соответствующий вопрос.
Однако он подчеркнул, что службы безопасности предпринимают все меры, чтобы защитить других перебежчиков в Великобританию, которым может грозить опасность.
Обозреватель Ксения Новикова
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