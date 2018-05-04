Церемония с продолжением

04.05.18 16:53

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Interfax-Russia.ru – Россия готовится к инаугурации президента. После ее проведения станет известен состав нового правительства.

Проработка сценария инаугурации президента РФ Владимира Путина еще продолжается, но в целом он уже определен, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, этот сценарий схож с традиционной церемонией, которая уже применялась ранее. Возможно также, что на церемонии будет использован новый автомобиль из проекта "Кортеж".

"Каким-то образом, конечно, кортеж будет использоваться, потому что он (В.Путин - ИФ) переезжает из рабочего корпуса в Большой Кремлевский дворец, но как это будет церемониально, все эти нюансы сейчас дорабатываются", - отметил Дмитрий Песков.

Ранее он заявлял, что российский представительский автомобиль, созданный по проекту "Кортеж", начнут использовать в повседневном рабочем графике главы государства после вступления в должность.

В свою очередь источник во властных структурах сообщил "Интерфаксу", что церемония инаугурации избранного президента РФ Владимира Путина, намеченная на 7 мая, не повторит сценарий шестилетней давности, когда проезд победившего на выборах главы государства по пустынным улицам центра Москвы транслировали в прямом эфире.

"Повторения этого сценария не будет. Тогда проезду из Белого дома в Кремль придавали символический смысл: шесть лет назад Владимир Путин, оставив кресло премьер-министра, занял пост президента. На этот раз победивший глава государства место работы не меняет", - сказал собеседник.

Он отметил, что нынешняя инаугурация будет отличаться от предыдущих и большим количеством гостей, их планируется около 5 тысяч. Среди приглашенных – участники избирательной компании, волонтеры, работавшие в штабе избранного президента.

"В остальном инаугурация будет выдержана в рамках протокола. Ее сценарий был разработан в бытность президентом РФ Бориса Ельцина и с тех пор существенным корректировкам не подвергался. Исключение - место проведения мероприятия: Ельцин вступал в должность в Кремлевском Дворце съездов, а начиная с 2000, инаугурация проходит в Большом Кремлевском дворце", - сказал собеседник "Интерфакса".

Традиционно инаугурация проводится в полдень. За несколько минут до этого избранный президент прибывает в Кремль, проходит через Георгиевский и Александровский залы, в Андреевском зале поднимается на подиум, где уже находятся председатель Конституционного суда и главы обеих палат парламента. Затем победивший на выборах глава государства произносит текст присяги, положив правую руку на специально изготовленный экземпляр Конституции.

На церемонии инаугурации в 2012 году присутствовали представители исполнительной, законодательной, судебной ветвей власти, основных религиозных конфессий, иностранные дипломаты, представители общественных организаций и журналисты - всего около двух тысяч человек.

Действующий президент победил на выборах 18 марта 2018 года с результатом

76,69% голосов, за него, согласно итоговым данным ЦИК, проголосовали более 56,4 млн избирателей.

"Почта России" тоже подготовилась к торжественному для страны дню - в день инаугурации президента РФ Владимира Путина в почтовое обращение выйдет посвященная этому событию почтовая марка.

Как сообщается в пресс-релизе компании, номинал марки размером 37 на 37 мм составит 22 рубля, а тираж - 252 тыс. экземпляров.

"На почтовой марке с надписью "7 мая 2018 года В.В.Путин вступил в должность Президента Российской Федерации" изображены Спасская башня и Сенатский дворец Московского Кремля", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что к выпуску почтовой марки будут изготовлены тематический конверт и специальный штемпель гашения первого дня для Москвы и Санкт-Петербурга.

"Любой желающий сможет поставить оттиск штемпеля на марках в отделениях Почты России 101000 в Москве на ул. Мясницкой, 26 и 190000 в Санкт-Петербурге на ул. Почтамтской, 9", - сообщили в "Почте России".

В компании напомнили, что на почтовой марке, посвященной инаугурации Владимира Путина в 2012 году, были изображены цепь и знак президента РФ. Ее номинал составлял 15 рублей.

Церемонии вступления в должность президента РФ Дмитрия Медведева также была посвящена памятная тематическая марка. Она была выпущена 7 мая 2008 года номиналом 7 рублей. На марке были изображены флаг и герб, а надпись гласила: "2 марта 2008 года Президентом Российской Федерации избран Дмитрий Медведев".

Кстати, на время проведения церемонии инаугурации две улицы в центре столицы будут временно закрыты для движения автомобилей, сообщили "Интерфаксу" в Центре организации дорожного движения правительства Москвы.

"Для движения 7 мая перекроют улицу Ильинка от Старой площади до Ветошного переулка, а также Москворецкую улицу со стороны парка "Зарядье", - уточнил собеседник агентства.

По его словам, ограничения будут действовать с 09:00 до 15:00.

Кроме того, в связи с подготовкой к инаугурации, в течение 4 и 5 мая частичные ограничения с возможностью движения по одной полосе введут на Ильинке от Красной площади до Биржевой улицы.

Инаугурация президента станет отправной точкой, после которой будет сформировано новое правительство РФ. Конечно, интрига сохранится до 8 мая, однако в Госдуме рассчитывают уже после инаугурации 7 мая получить предложение главы государства о кандидатуре на пост председателя правительства. На следующий день этот кадровый вопрос предполагается обсудить на заседании нижней палаты.

В парламентском большинстве агентству подтвердили большую вероятность именно такого сценария.

Все думские мероприятия в понедельник отнесены на вторую половину дня, то есть они пройдут после инаугурации. Сама же инаугурация президента назначена в понедельник, 7 мая на 12 часов. После нее действующее правительство должно уйти в отставку. После чего глава государства должен внести в Госдуму кандидатуру нового премьер-министра.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков воздержался от ответа на вопрос, определился ли Владимир Путин с кандидатурой нового премьер-министра и архитектурой будущего правительства.

По данным источника "Интерфакса" во властных структурах, вскоре после инаугурации президента глав Якутии и Алтайского края Егора Борисова и Александра Карлина могут отправить в отставку.

"Ситуация в Якутии и Алтайском крае плохо контролируется главами этих субъектов, поэтому нельзя исключать, что они уйдут в отставку после инаугурации президента", - сказал собеседник агентства.

По срокам отставок окончательной ясности пока нет.

"На Единый день голосования в этом году приходятся выборы в 21 субъекте, в том числе в таких крупных как Москва и Московская область и таких сложных как Кузбасс", - напомнил источник.

В этой связи он не исключил, что главы Якутии и Алтайского края лишатся своих должностей в июне с тем, чтобы выборы в этих регионах прошли уже в 2019 году.

При этом источник подчеркнул, что окончательное решение о судьбе главы вышеуказанных регионов будет принимать президент. А сами отставки в губернаторском корпусе будут носить точечный характер.

Обозреватель Александра Лоскутова

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