Ставки сделаны

07.05.18 12:51

© РИА Новости. Вадим Жернов

Interfax-Russia.ru – Полиция задержала организаторов сети подпольных казино в Хабаровске. Возбуждено уголовное дело.

Полиция задержала организаторов сети закрытых игорных клубов в Хабаровске.

"Сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали 10 подозреваемых в незаконной организации и проведении азартных игр. В ходе обысков по месту жительства фигурантов и в помещениях игорных клубов изъято более 450 единиц специализированного игорного оборудования, сотовые телефоны, компьютерная техника, печати, кредитные карты различных финансовых учреждений и более 11,6 млн рублей", - сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, такие игровые клубы работали в шести районах Хабаровска. Игроков в эти заведения, как уточнила представитель МДВ, принимали исключительно "по рекомендации".

"В каждом из них имелся свой пост охраны, на котором клиентов проверяли с помощью спецоборудования, велось постоянное видеонаблюдение. Кроме того, осуществлявшие функции службы безопасности соучастники незаконного бизнеса, некоторое время не допускали потенциальных игроков в игорные заведения, проверяя их рекомендации, место работы и круг общения", - рассказала Волк.

Она также добавила, что на основании собранных материалов следственный отдел Хабаровска СК России уже возбудил в отношении организаторов нелегальных казино уголовное дело по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр). Пять его фигурантов находятся под домашним арестом, еще пять – под подпиской о невыезде.

Впрочем, проблема подпольных казино не понаслышке знакома и другим регионам России. Так, в начале года полицейские ликвидировали сеть нелегальных игровых клубов в Абакане (Республика Хакасия). По данным регионального управления МВД, подпольные казино работали на улицах Тараса Шевченко, Гагарина, Торговой, Ленина, Складской и Ленинского Комсомола. Во время обысков было изъято 73 игровых автомата, 29 мониторов, 17 системных блоков, 10 компьютеров и 107 тыс. рублей, а в отношении организаторов бизнеса возбуждены уголовные дела.

"Следствие возбудило уголовные дела по п. "а" ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенные группой лиц по предварительному сговору) в отношении шести женщин. Возраст подозреваемых от 24 до 35 лет, они являются уроженками Черногорска, Минусинска и Абакана, с одной из женщин взята подписка о невыезде", - уточнили в пресс-службе республиканского следственного управления СКР.

В феврале сеть подпольных казино ликвидировали в Чебоксарах (Чувашия).

"Злоумышленники устраивали азартные игры в законспирированных подпольных игровых салонах в четырех точках города с мая 2017 по февраль 2018 года. При этом в клубы можно было попасть ограниченному кругу игроков, которым необходимо было совершить предварительный звонок на специальный номер телефона", - сообщили в пресс-службе республиканского Следственного управления СКР.

По подсчетам правоохранителей, незаконный доход участников составил не менее 6,5 млн рублей.

"В результате первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Чувашии по материалам Управления ФСБ России по региону были возбуждены уголовные дела в отношении четверых жителей Чебоксар: 45-летней женщины, ее 48-летнего супруга, а также еще двоих мужчин в возрасте 47-ми и 22-х лет. Все они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п. "а, б" ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой и сопряженные с извлечением дохода в крупном размере)", - сообщили в региональном управлении СКР.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе ведомства, трое фигурантов уголовного дела находятся под домашним арестом, еще с одного соучастника преступления взято обязательство о явке. Всего по уголовному делу было проведено уже более десяти обысков, изъято более 50 игровых автоматов и один покерный стол.

Вместе с тем, в апреле за организацию подпольного казино были также осуждены бывшие крупье в Нижнем Новгороде.

"По данным следствия, с июня 2015 года по июнь 2016 года злоумышленники регулярно проводили азартные игры в подвале дома по улице Ильинская. В игровом клубе работало семеро мужчин и четыре женщины, все они ранее имели опыт в проведении азартных игр в качестве крупье. Вход в игорное заведение был законспирирован, двери клуба при необходимости блокировались. Преступники также арендовали квартиру на первом этаже дома, где они сделали пролом в стене для скрытого проникновения из одного помещения в другое", - рассказали в пресс-службе регионального управления СКР.

В итоге учредители подпольного казино были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенное организованной группой). Пятерым из них суд назначил от 2 до 3,5 лет колонии общего режима, остальным - от года лишения свободы условно.

"В частности, приговором суда Евгению Ветчинникову (организатор казино – ИФ) назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы, Гужавину (его помощнику) – 2 года 2 месяца, еще троим подсудимым – по 2 года лишения свободы, всем - с отбыванием в колонии общего режима. Остальным участникам преступной группы назначено наказание от 1 года 8 месяцев до 2 лет лишения свободы условно. Приговор в законную силу не вступил", - сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

Кроме того, сеть подпольных казино "накрыли" в Новосибирске. За организацию нелегальных игровых залов перед судом предстанут 44 человека.

"Обвинения предъявлены по п."а" ч.3 ст.171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенных организованной преступной группой). По версии следствия, организаторы преступного бизнеса с августа 2015 года по июль 2016 года руководили деятельностью четырех игорных заведений в Ленинском, Октябрьском и Железнодорожном районах Новосибирска. В каждом игровом клубе работали администраторы, которые руководили заведениями и их сотрудниками, вели учет доходов и расходов. Один из обвиняемых отвечал за установку и настройку игрового оборудования, обеспечение его работы и работы системы видеонаблюдения", - уточнили в региональной прокуратуре.

Деятельность всех четырех игорных заведений курировали двое так называемых старших администраторов, которые осуществляли общее руководство, давали указания о закрытии клубов в случае проведения проверок сотрудниками полиции. Остальные же участники преступной группы занимались непосредственно проведением азартных игр: встречали и провожали посетителей, принимали ставки, устанавливали на выбранном игроками оборудовании эквивалентные суммы игровых баллов, а также выдавали выигрыши. Все заведения были оборудованы системами видеонаблюдения, которые позволяли организаторам контролировать работу клубов в онлайн-режиме с помощью мобильных телефонов.

"Для конспирации в игровых залах располагались муляжи системных блоков, а настоящие компьютеры, к которым подключались мониторы, а также серверы с игровыми программами были спрятаны", - отмечается в сообщении.

Обозреватель Наталья Пономарева

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