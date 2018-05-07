Претендент на пост

07.05.18 17:45

© РИА Новости. Алексей Дружинин

Interfax-Russia.ru – Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра РФ. Однако не все фракции готовы ее поддержать.

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Дмитрия Медведева для получения согласия на назначение его главой правительства.

"В соответствии с пунктом "а" статьи 83 и статьей 111 Конституции Российской Федерации президент внес кандидатуру Дмитрия Медведева для получения согласия Государственной Думы на назначение его председателем правительства Российской Федерации", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Ожидается, что вопрос об утверждении Дмитрия Медведева главой кабинета министров Госдума рассмотрит на внеочередном заседании 8 мая.

Этому будут предшествовать консультации кандидата в премьеры со всеми думскими фракциями.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин после официального внесения в Госдуму кандидатуры Дмитрия Медведева провел консультации с лидерами всех четырех парламентских фракций.

"Встреча состоялась с руководителями политических фракций Госдумы, обсуждалась процедура дачи согласия Госдумой на утверждение Дмитрия Медведева премьер-министром", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе нижней палаты парламента.

В Госдуме ожидают президента РФ Владимира Путина на заседании при рассмотрении кандидатуры Дмитрия Медведева на пост председателя правительства, сообщил "Интерфаксу" Вячеслав Володин.

На пленарном заседании Госдумы голосование по вопросу о даче согласия президенту РФ на утверждение председателем правительства Дмитрия Медведева пройдет в открытом режиме, сообщил "Интерфаксу" источник в нижней палате парламента.

"Решение об открытом голосовании было принято сегодня на встрече председателя Госдумы Вячеслава Володина с руководителями всех четырех парламентских фракций", - сказал "Интерфаксу" собеседник агентства.

Он напомнил, что согласно регламенту есть возможность проводить как открытое, так и закрытое голосование по этому кадровому вопросу.

"Таким образом, форма принятия решения уже определена", - добавил он.

Фракция "Единая Россия" намеревается встретиться в Госдуме с кандидатом на пост главы правительства РФ Дмитрием Медведевым, сообщил первый замглавы фракции Андрей Исаев.

"У нас есть к нему вопросы, мы хотим высказать пожелания по работе нового состава правительства и официально примем решение фракции на этом собрании", - сказал Андрей Исаев журналистам.

Он отметил, что во фракции "эта кандидатура хорошо известна, это председатель нашей партии".

"С правительством Дмитрия Анатольевича наша партия всегда плотно сотрудничала, у нас есть много форматов такого сотрудничества, это в том числе его личное участие в заседаниях фракции регулярное, это и сложившаяся практика участия наших представителей в работе правительственной комиссии по законодательству", - рассказал он и добавил, что у фракции хорошо выстроен диалог с Дмитрием Медведевым.

Между тем, во фракции "Справедливая Россия" в Госдуме критически относятся к кандидатуре Дмитрия Медведева на пост премьер-министра страны, сообщил первый заместитель руководителя фракции Михаил Емельянов.

"Во фракции очень сильно критическое отношение к той политике, которую проводил кабинет Медведева в предыдущий свой срок. Мы еще не обсуждали (позицию фракции по кандидатуре Дмитрий Медведева на новый премьерский срок - ИФ). Решения фракции еще нет, но критические настроения можно почувствовать", - сказал он "Интерфаксу".

При этом парламентарий отметил, что окончательное решение о голосовании по кандидатуре Дмитрия Медведева будет принимать общее собрание фракции.

Он также добавил, что вопрос об участии эсеров в формировании нового состава кабинета министров не обсуждался.

Ранее руководитель фракции Сергей Миронов сообщил, что эсеры пока не определилась, поддержат ли кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра страны.

Фракция КПРФ в Госдуме не станет поддерживать кандидатуру Дмитрия Медведева на пост главы правительства РФ, заявил первый замглавы фракции Николай Коломейцев.

"Фракция КПРФ не будет поддерживать кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра", - сказал он "Интерфаксу".

В свою очередь, Вячеслав Володин считает, что предложение президентом Путиным кандидатуры Дмитрия Медведева предопределяет отношение к кандидату на пост премьер-министра.

Кроме того, по его словам, успешное преодоление экономического кризиса прошлых лет также указывает на профессионализм и эффективность Дмитрия Медведева.

"Мы исходим из того - и этот вопрос мы обсуждали со многими депутатами, - что правительство во главе с Дмитрием Анатольевичем Медведевым, работая в предыдущий период, справилось с вызовами, с кризисом в экономике. И это говорит о профессионализме председателя правительства, это говорит о его эффективности, это будет, безусловно, учитываться при принятии решения о даче согласия", - сказал Вячеслав Володин.

Между тем, политолог Глеб Павловский считает, что предложенная президентом РФ Владимиром Путиным кандидатура Дмитрия Медведева на пост премьер-министра означает сохранение модели исполнительной власти, в рамках которой глава правительства является технической инстанцией, строго выполняющей все поручения, но не способен предложить свою стратегию действий.

"Выдвижение президентом кандидатуры Медведева означает не удовлетворенность его работой, а консервацию модели исполнительной власти. Данная кандидатура означает определенную стагнацию, и не потому, что Медведев выступает за стагнацию. Дело в том, что Дмитрий Анатольевич не олицетворяет какой-либо курс, тем более политический, который был обещан в инаугурационной речи Путина", - заявил он "Интерфаксу".

По оценке политолога, сам факт выдвижения кандидатуры Дмитрия Медведева означает заинтересованность в том, чтобы премьер-министр выступал в качестве исполнителя, пусть и высокопоставленного. А сохранение за Дмитрием Медведевым премьерского поста фактически означает и сохранение модели зависимых отношений между президентом и главой правительства.

С другой стороны, "техническое премьерство" Дмитрия Медведева в нынешних условиях будет способствовать бесконфликтному режиму функционирования исполнительной власти, полагает Глеб Павловский.

"Если новое правительство загрузить стратегическими задачами, о которых говорит Путин, то, полагаю, кабинет министров не только "не потянет", но будет создавать конфликт", - сказал политолог.

Некоторые эксперты связывают предложение кандидатуры Медведева на пост премьера с непопулярными реформами, которые предстоит воплотить в жизнь новому Кабмину.

"Медведеву, по всей видимости, придется пойти на непопулярные меры в социальной сфере. Возможно, речь пойдет о повышении пенсионного возраста и налогообложения. В результате может получиться так, что от стимулирования экономического роста кто-то может выиграть, а кто-то проиграть. В этом плане ситуация существенно отличается от "нулевых" годов, когда в выигрыше, в той или иной мере, были все", - сказал "Интерфаксу" ведущий эксперт фонда "Центр политических технологий" Алексей Макаркин.

По его мнению, следует ожидать назначения "неполитических" министров, которые, вместе с тем, будут энергично инициировать перемены, последствия которых могут не всем понравиться.

Формирование нового состава правительства будет, скорее всего, происходить практически одновременно с возможными изменениями в других властных структурах, а также в госкорпорациях, считает генеральный директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.

"Предложенная кандидатура Медведева является ожидаемым сценарием. Но самое интересное в другом. Теперь надо дождаться фамилий. Полагаю, интересен именно этот большой пасьянс, связанный с новой структурой правительства, с возможными изменениями в администрации президента, в руководстве государственных корпораций и губернаторском корпусе", - заявил он "Интерфаксу".

Обозреватель Александра Лоскутова

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