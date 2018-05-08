Развиваться по указу

08.05.18 13:14

© РИА Новости. Александр Астафьев

Interfax-Russia.ru – Президент РФ подписал новый "майский указ" о развитии страны до 2024 года. В приоритетах доступность жилья и медицины, ликвидация свалок, развитие науки и пр.

Президент Владимир Путин подписал указ "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". В нем перечисляются национальные цели, достижение которых правительство должно обеспечить до 2024 года для "осуществления прорывного научно-технологического и социально-экономического развития Российской Федерации, увеличения численности населения страны, повышения уровня жизни граждан, создания комфортных условий для их проживания, а также условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека".

Также президент поручил правительству РФ утвердить до 1 октября основные направления деятельности правительства и прогноз социально-экономического развития РФ на период до 2024 года.

Согласно указу, при разработке документов нужно предусмотреть "механизмы и ресурсное обеспечение достижения национальных целей", которые прописаны в указе.

Ранее, после своего избрания на пост президента в 2012 году, Владимир Путин изложил основные цели развития страны в так называемых "майских указах". Среди прочего в них была указана необходимость повысить темпы экономического роста страны, повысить позиции страны в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса, повысить реальные размеры зарплат граждан, увеличить продолжительность жизни россиян и производство отечественных лекарственных препаратов из перечня жизненно важных лекарственных средств, снизить стоимость жилья для населения.

Кроме того, в этих документах ставились задачи по обеспечению 100% доступности дошкольного образования, вхождения не менее пяти российских университетов в первую сотню ведущих мировых вузов и увеличения затрат на научные исследования, оснащение военных современными видами вооружения.

Также, в перечне поручалось принять меры по вхождению РФ в число пяти крупнейших экономик мира, обеспечению темпов экономического роста выше мировых, улучшению жилищных условий для 5 млн семей ежегодно, созданию механизмов поиска и поддержки талантов.

На встрече президента с членами правительства в 2018 году Владимир Путин заявил, что реализация "майских указов" дала ощутимые результаты, хотя достичь удалось не всех показателей.

"Ключевые направления работы правительства были связаны с реализацией "майских указов" 2012 года. Да, здесь были сложности, проблемы, не всех показателей удалось достичь с точностью до запятой. Так всегда бывает, когда берешься за масштабный, долгосрочный проект. При этом ситуация постоянно менялась, появлялись новые, часто очень объективные факторы. Но повторю, ощутимые результаты, динамика, изменения есть. Стратегический вектор развития задан правильно", - подчеркнул он.

Новая стратегия развития, принятая после нынешней инаугурации, включает в себя 12 национальных проектов: демография, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, безопасные и качественные автомобильные дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, культура, малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, международная кооперация и экспорт. И 9 национальных целей развития (их уже озвучивали в ходе послания Федеральному Собранию): обеспечение устойчивого естественного роста численности населения РФ, повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году - до 80 лет), обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, а также роста уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции, снижение в два раза уровня бедности в РФ, улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно, ускорение технологического развития РФ, увеличение количества организаций, осуществляющих технологические инновации, до 50% от их общего числа, обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере, вхождение РФ в число пяти крупнейших экономик мира, обеспечение темпов экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности, в том числе инфляции на уровне, не превышающем 4%.

Новым указом предусматривается, что к 2024 году российские семьи со средним достатком должны быть обеспечены доступным жильем, а ставка по ипотеке должна быть менее 8%. В числе указанных целевых показателей - "увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн квадратных метров в год".

Также должно быть обеспечено устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда. Кроме того, правительство должно к 2024 году ликвидировать все несанкционированные свалки в городах, выявленные на 1 января 2018 года.

Также кабинет министров должен решить к 2024 году несколько задач в сфере экологии: сформировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами, включая ликвидацию свалок и рекультивацию территорий, на которых они размещены; создать условия для вторичной переработки всех запрещенных к сохранению отходов производства и потребления.

Наряду с этим в указе намечено кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, в том числе уменьшение не менее чем на 20% совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в наиболее загрязненных городах.

Правительству поручено к 2024 году добиться увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни. Чиновники должны обеспечить увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет, увеличить суммарный коэффициент рождаемости до 1,7. Кроме того, доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, должна достичь 55%.

Согласно документу, правительство также должно создать условия для занятий физической культурой и спортом для всех групп населения и сформировать систему мотивации граждан к здоровому образу жизни. Кроме того, должна быть разработана программа системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения.

Правительству поручено заниматься внедрением механизма финансовой поддержки семей при рождении детей и создать условия для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей. К 2021 году все дети в возрасте до трех лет должны иметь доступ к получению дошкольного образования.

Путин также поручил к 2024 году обеспечить России место в пятерке стран-лидеров в области научных исследований и разработок. Кроме того, правительство должно сделать привлекательной работу в России для российских и зарубежных ведущих ученых и молодых перспективных исследователей.

Среди поручений также числится перевод госорганов и органов местного самоуправления к 2024 году на преимущественное отечественное программное обеспечение.

Экспорт сельхозпродукции и продовольствия в 2024 году должен достичь $45 млрд – такая задача также поставлена перед правительством в "майском указе" президента.

Новому кабмину также придется разработать план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры с учетом развития распределенной генерации.

Вместе с тем, президент обязал правительство при формировании проектов федерального бюджета ежегодно предусматривать в приоритетном порядке ассигнования на реализацию национальных проектов. А допдоходы федерального бюджета, образующиеся в ходе его исполнения должны быть направлены на реализацию нацпроектов.

Ленобласть уже отреагировала на новый указ президента. Ее губернатор Александр Дрозденко отметил, что поручения президента - это уже не программа "скорой помощи", а полноценный комплексный план развития, ориентированный на потребности жителей страны.

"Указ охватывает потребности человека от базовых - рождаемость, продолжительность жизни, здравоохранение, экология - до потребностей в самореализации: культура, наука, предпринимательство и добровольчество", - приводятся в сообщении пресс-службы правительства Ленобласти слова главы региона.

Он подчеркнул, что в области понимают важность, ответственность и своевременность поставленных задач, призванных вывести страну на качественно новый этап развития.

"Наиболее напряженная работа предстоит с такими глубинными базовыми показателями как рождаемость и продолжительность жизни. Изменение тенденций в демографии за счет естественных показателей будет лучшим подтверждением того, регион становится областью успешных людей", - сказал Александр Дрозденко.

Кроме того, он отметил, что область готова представить свои предложения новому составу правительства. Также часть поставленных президентом задач власти Ленобласти начнут решать в рамках заявленной административной реформы.

Обозреватель Александра Лоскутова

Присоединяйтесь к Interfax-Russia в "Twitter‘е", "Вконтакте" и на "Facebook