Место для проектов

08.05.18 13:37

© РИА Новости. Александр Астафьев

Interfax-Russia.ru - Комитет Госдумы поддержал инициативу по распространению режима Свободного порта на Советско-Гаванский район Хабаровского края.

Комитет Государственной Думы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока России рекомендовал к рассмотрению в первом чтении законопроект о распространении режима Свободного порта Владивосток (СПВ) на территорию Советско-Гаванского района Хабаровского края. Документ был подготовлен Минвостокразвития России во исполнение поручения президента РФ по итогам II Восточного экономического форума (ВЭФ), состоявшегося 2-3 сентября 2016 года

"Мы поддерживаем концепцию рассматриваемого законопроекта. Его положения направлены на реализацию рекомендаций, содержащихся в Постановлении Госдумы по итогам информации министра РФ по развитию Дальнего Востока Александра Сергеевича Галушки. В указанном Постановлении Госдума рекомендовала правительству с учетом анализа эффективности налоговых льгот, установленных для резидентов свободного порта Владивосток, рассмотреть вопрос о возможности расширения перечня территорий, относящихся к Свободному порту Владивосток", - отметил председатель комитета Государственной Думы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.

Как в свою очередь пояснили в Минвостокразвития России, речь идет о проекте федерального закона N409638-7 "О внесении изменений в статью 4 федерального закона "О свободном порте Владивосток" и главе 11 федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ".

"Необходимость вносимых изменений обусловлена тем, что Федеральным законом "О свободном порте Владивосток" предусмотрено иное разграничение полномочий между органами местного самоуправления муниципального района и входящих в его состав городских поселений в области градостроительной деятельности, чем это установлено Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", - уточнили в министерстве.

Изменив данную структуру, как пояснили в Минвостокразвития, власти надеются создать благоприятную среду для привлечения инвестиций в объекты капитального строительства на территории Свободного порта, а также обеспечить их стабильную работу.

"В связи с распространением режима Свободного порта Владивосток на Советско-Гаванский муниципальный район Хабаровского края на его территории планируется реализовать 15 инвестиционных проектов. По предварительной информации общий объем частных инвестиций составит 54,5 млрд рублей. При этом предполагается создание порядка 1 тыс. 815 новых рабочих мест", - добавил Харитонов.

Как сообщалось, правительство РФ одобрило и внесло в Госдуму законопроект о расширении территории Свободного порта Владивосток (СПВ) на Советско-Гаванский муниципальный район Хабаровского края в марте текущего года. Документ представил замминистра РФ по развитию Дальнего Востока Павел Волков.

"Законопроект о расширении действия свободного порта был разработан Минвостокразвития РФ по заявкам инвесторов. Они планируют запустить здесь проекты по строительству транспортно-перегрузочных комплексов, терминалов по обработке грузов, причальных сооружений, деревообрабатывающих производств. Среди проектов - предприятие по производству морепродуктов, лососевый рыбоводный завод, комплекс сортировки твердых коммунальных отходов, гидрометаллургический комбинат и другие", - рассказал тогда он.

По его словам, реализация указанных проектов за 8 лет принесет в бюджет РФ (через налоги и сборы) более 4,3 млрд рублей.

"Ранее мы Ванино "накрыли" Свободным портом, а Совгавань нет. Эти районы находятся рядом. Там и земля общая, изначально были заложены общие принципы развития. Именно поэтому должен быть и общий с Ванино Свободный порт", - в свою очередь отметил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

По словам Александра Галушки, Минвостокразвития намерено и дальше развивать механизмы ТОРов и Свободного порта, исходя из потребности инвесторов.

"Если ты хочешь, чтобы к тебе инвестор пришел, чтобы он у тебя работал, нужно понять, что ему нужно. Фактически эта работа должна быть построена так - есть потребитель, а ты производитель. Если ты произведешь то, что удовлетворит нужды инвесторов, они у тебя будут работать, не произведешь - не будут. Инвесторов же заставить невозможно. Только убедить, привлечь", - подчеркнул министр.

Напомним, в настоящее время режим Свободного порта распространяется на 21 муниципальный район Приморского, Камчатского и Хабаровского края, Сахалинской области и Чукотки. За 2017 год у СПВ появилось 483 резидента. При этом объем частных инвестиций в проекты, реализуемые на территории порта, составил 384 млрд рублей.

"Со своей стороны мы создаем для бизнеса максимально благоприятные условия работы с проектами, чтобы новые предприятия открывались на Дальнем Востоке, создавалась в этой части мира новая экономика, появлялись новые рабочие места для людей. Это магистральное направления развития Дальнего Востока", - сказал Александр Галушка.

Так, к примеру, как сообщили в Минвостокразвития, Комитет Государственной Думы по бюджету и налогам на днях одобрил законопроект о совершенствовании порядка исчисления и уплаты страховых взносов резидентами территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток.

"Рассматриваемый законопроект направлен на обеспечение резидентами ТОР и СПВ стабильных условий налогообложения и исчисления страховых взносов", - сказал статс-секретарь - замглавы Минвостокразвития Павел Волков.

Он также отметил, что проект федерального закона был разработан во исполнение поручения президента России и преследует две цели.

"Первая – это обеспечение стабильности налоговых условий осуществления деятельности резидентами ТОР и Свободного порта Владивосток в течение десяти лет с момента получения индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом статуса резидента. Для этого предлагается внести изменения в статью 5 части первой Налогового кодекса РФ", - уточнили в Минвостокразвития.

Вторая цель - совершенствование порядка предоставления пониженных тарифов страховых взносов для резидентов дальневосточных ТОР и СПВ. Для этого планируется изменить статью 427 Налогового кодекса РФ.

Законопроектом предусматривается положение о неприменении к резидентам дальневосточных ТОР и Свободного порта Владивосток нормативных правовых актов, влекущих изменение их положения как налогоплательщиков и плательщиков страховых взносов в течение 10 лет со дня получения ими соответствующего статуса.

"Это так называемая "дедушкина оговорка", под которой понимается неизменность правовых условий в определенный период времени. Этот законопроект поддержан правительством России, внесен в Государственную думу. Сейчас идут обсуждения с парламентским корпусом. В законопроекте заложены изменения в налоговое законодательство, которые дадут гарантии неизменности налоговых норм в отношении резидентов ТОРов и Свободного порта Владивосток в течение 10 лет", - пояснил Волков.

Обозреватель Наталья Пономарева

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