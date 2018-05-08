Парад новинок

08.05.18 14:16

© РИА Новости. Евгений Биятов

Interfax-Russia.ru – В этом году в России отметят 73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Жители и гости городов на парадах увидят новинки российской военной техники.

Военные парады мая пройдут в 29 городах России. В них примет участие более 55 тыс. человек, около 1,2 тысяч единиц техники, авиационную часть представят порядка 150 воздушных судов.

По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, в военном параде на Красной площади в Москве будет задействовано более 13 тыс. человек, 159 единиц вооружения и военной техники.

При этом на главном параде страны впервые покажут некоторые новейшие образцы техники, которая в ближайшее время поступит в войска.

"Это - боевая машина поддержки танков (БМПТ), одноместный сверхзвуковой опытный самолет Су-57, боевой многофункциональный робототехнический комплекс "Уран-9", многофункциональный робототехнический комплекс разминирования "Уран-6", беспилотные летательные аппараты малой дальности "Корсар", - сказал Шойгу.

Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков, который 9 мая будет командовать военным парадом, рассказал, что на параде в Москве также будут задействованы автомобили "Тигр", бронетранспортеры "Ракушка", боевые машины пехоты БМП-3, самоходные гаубицы "Мста-С", зенитные ракетные комплексы "Бук-М2", зенитные ракетные комплексы "Панцирь-С1", ракетные комплексы "Искандер-М", комплексы стратегического назначения "Ярс".

"Конечно же, наибольший интерес у зрителей, которые будут наблюдать 9 мая за парадом в Москве, вызовут перспективные образцы новой техники: танки "Армата", БМП "Курганец" и БТР "Бумеранг", самоходные гаубицы "Коалиция-СВ", арктический вариант зенитного ракетного комплекса "Тор-М2ДТ", - сказал Салюков в интервью, опубликованном на сайте газеты Вооруженных сил РФ "Красная звезда".

Он также отметил, что парадный строй авиации в этом году включает 73 летательных аппарата. Так, над главной площадью страны в этом году пролетят стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22М3, самолеты-заправщики Ил-78, истребители Су-30СМ, Су-35С, МиГ-29, фронтовые бомбардировщики Су-24М и Су-34, штурмовики Су-25, вертолеты Ми-8, Ми-26,Ми-24П, Ми-28Н, Ка-52.

"В этом году на Параде Победы мы представим несколько новинок. В первую очередь, это боевые машины поддержки танков "Терминатор", зенитные ракетные комплексы "Тор-М2", защищенные автомобили "Тайфун-К". (...) Что касается воздушной составляющей парада, то здесь внимание советую обратить на новые самолеты Су-57, Су-30СМ и МиГ-29СМТ", - добавил Главком.

По его словам, во главе механизированной колонны пойдет легендарный танк Т-34. В составе же пешего парадного расчета в этом году впервые включены Военная академия войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ имени маршала Советского Союза А.М.Василевского (Смоленск) и филиал Нахимовского военно-морского училища (Севастополь). Войска Росгвардии представят Саратовский военный институт и Московское президентское кадетское училище им. Михаила Александровича Шолохова.

Также по главной площади страны пройдет парадный батальон военнослужащих женского пола (более 400) от Военного университета Минобороны РФ (Москва), Военной академии связи имени Маршала Советского Союза Будённого (Санкт-Петербург), Военной академии материально-технического обеспечения им. Хрулёва (Вольск) и Военно-космической академии им.Можайского (Санкт-Петербург).

Кроме того, над Красной площадью впервые пролетят МиГ-31К, оснащенные гиперзвуковыми ракетными комплексами "Кинжал", о которых рассказывал президент во время своего обращения с Посланием к Федеральному Собранию 1 марта.

Участвующие в Параде в Москве новинки вооружения "обкатали" в Сирии, сообщили в Минобороны РФ.

"В этом году на Параде Победы впервые будут представлены новейшие образцы вооружения: беспилотные летательные аппараты "Корсар" и "Катран", робототехнические комплексы "Уран-6" и "Уран-9", а также машина, обладающая высоким уровнем защищенности, огневой мощи и управляемости - БМПТ "Терминатор". Все представленные комплексы вооружения стоят на вооружении российской армии или находятся в опытной эксплуатации, большинство новинок прошли боевую апробацию в Сирии", - отметили в Минобороны.

В День Победы на трех железнодорожных вокзалах Москвы пройдут живые концерты музыкальных коллективов, которые исполнят песни о Великой Отечественной войне. На Белорусском, Рижском и Казанском вокзалах выступит "Хор Турецкого", группа Soprano и другие, сообщили в мэрии Москвы.

По традиции, вечером жителей и гостей города ждет праздничный салют. По данным столичной мэрии, высотные салюты организуют на 16 площадках, прогремит около 80 тыс. залпов.

В других городах России также представят новейшие образцы вооружений. Так, в Санкт-Петербурге в составе механизированной колонны будет более 90 образцов военной техники. В частности, ракетные комплексы "Искандер-М", зенитные ракетные системы С-400, танки Т-72Б-3. Покажут "Искандеры" также в Чите и Самаре. В самарском параде впервые будут участвовать пикапы УАЗ "Патриот" с крупнокалиберными пулеметами "Корд", а также пять бронеавтомобилей "Тигр-М СпН".

В военных парадах в Крыму задействуют С-400, а всего в торжествах в Севастополе, Керчи и Симферополе примут участие более трех тысяч человек.

"В механизированной части парада будет задействовано около 80 единиц боевой техники, среди которых танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82А и БТР-80, береговой ракетный комплекс "Бастион", мобильные береговые комплексы разведки воздушной и надводной обстановки "Монолит" и "Минерал", пусковые установки комплекса ПВО С-400, зенитно-ракетный комплекс "Панцирь", буксируемые гаубицы "Мста-Б" и "Д-30", боевые машины реактивной системы залпового огня "Град-М", автомобили КАМАЗ-63968 "Тайфун", бронеавтомашины "Рысь" и "Тигр", - рассказали в пресс-службе Черноморского флота.

В Новосибирске покажут мотовездеходы АМ-1, которые применяются в соединениях войск специального назначения.

Торжественные шествия пройдут также в трех городах Камчатки – Петропавловске-Камчатском, Елизово и Вилючинске. На главной площади столицы региона пройдут более 800 военнослужащих. Один из парадных расчетов впервые будет экипирован в костюм "Ратник".

В составе механизированной колонны проследуют новейшие станции спутниковой связи на базе БТР-80, пусковые установки ЗРК С-400 "Триумф", реактивные системы залпового огня "Град" и специальная техника, пусковые установки берегового ракетного комплекса "Бастион", зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" и новые бронетранспортеры БТР-82А, отметили в пресс-службе Тихоокеанского флота.

Во Владивостоке впервые на параде будут представлены зенитно-ракетные комплексы С-400, а также современные бронетранспортеры БТР-82А.

В Казани в параде впервые будет задействована техника военных лет – танки Т-34 и ИС-3, а также легендарная БМ-13 "Катюша". Такая же техника возглавит парад в Ростове-на-Дону.

Обозреватель Ксения Новикова

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