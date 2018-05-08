От концепции – к ЕГЭ

08.05.18 16:39

© РИА Новости. Виталий Аньков

Interfax-Russia.ru – Обязательный экзамен по географии предлагают ввести для выпускников 9-х и 11-х классов.

Необходимость появления еще одного обязательного экзамена в дополнение к уже существующим единым государственным экзаменам (ЕГЭ) в рамках государственной итоговой аттестации (ГИА) для школьников обоснована в проекте концепции развития географического образования.

Как выяснили "Известия", документ подготовила рабочая группа под эгидой Русского географического общества (РГО) и министерства образования и науки. Сейчас проект концепции поступил на утверждение в Минобрнауки.

Согласно проекту концепции развития географического образования, государственная итоговая аттестация (к ней относятся ЕГЭ в 11-м классе и ГИА в 9-м) по географии должна стать обязательной, а в 8-м и 9-м классах школьникам необходимо изучать географию своего региона.

Авторы концепции мотивируют необходимость появления еще одного обязательного экзамена "высокой значимостью предмета, наряду с русским языком, литературой и историей России, для формирования общенациональной идентичности и патриотического воспитания молодежи".

В 2016 году всероссийский географический диктант показал, что россияне не очень хорошо знают этот предмет.

"Мы разными тестами, разными методами проверили уровень географического образование в нашей стране. Географический диктант показал, что географию у нас знают примерно на три с минусом. Но это мы так сами себя утешаем немножко, на самом деле там, конечно, ниже минуса. С двумя или с тремя минусами. Но чтоб уж два не ставить", - отмечал президент Русского географического общества Сергей Шойгу "на круглом столе", посвященном подведению итогов Всероссийского съезда учителей географии.

Он обратил внимание, что такая ситуация сложилась, в том числе, потому, что при довольно активных темпах развития образования менялась и структура преподавания.

Президент РГО привел пример из российской истории, когда в 1930-х был зафиксирован такой же низкий уровень знания географии.

"Правительство обратило на это внимание. И такое редкое явление - глава государства своей рукой правил учебник", - рассказал Шойгу.

Он подчеркнул, что тогда было принято решение и вышло постановление, в соответствии с которым было обращено внимание на географическую науку, появились новые учебники. По словам Шойгу, тогда многие руководители РГО, представители научного сообщества, в том числе академии наук, внесли свой вклад в это большое дело.

При этом президент РГО рассчитывает, что Концепция развития географического образования в России будет внедрена в короткие сроки.

Помимо прочего документ предполагает увеличение количества часов преподавания географии в школе, издание новых учебников.

Сейчас географию для сдачи единого госэкзамена выбирают порядка 20-22 тыс. выпускников в год. Для сравнения, обществознание сдают примерно 400 тыс. выпускников. Вузов, для поступления в которые надо сдавать географию, даже в Москве не больше десятка - в основном, собственно географического профиля. Хотя на данный момент этот предмет не нужно сдавать даже на некоторые географические факультеты педагогических вузов, сообщил "Известиям" первый вице-президент РГО Николай Касимов.

"Наша идентичность определяется несколькими вещами: язык и литература, история и география. Люди должны знать место, где они живут. Надо, чтобы больше выпускников сдавали географию", - считает Касимов.

По его словам, в концепции есть еще один инструмент, который должен повысить популярность экзамена по географии. Речь идет о расширении перечня специальностей, для поступления на которые необходимо сдавать этот предмет. Обязательный вступительный экзамен по нему предлагается ввести для специальностей "Экономика", "Туризм" и "Международные отношения". Сейчас вузы сами решают, какие предметы должны сдавать абитуриенты, и для изменения ситуации нужно принимать дополнительные нормативные акты.

Концепция географического образования запланирована к утверждению на ближайшей коллегии Минобрнауки, которая состоится 22 мая.

Пока для российских школьников обязательны ГИА и ЕГЭ только по русскому языку и математике. С 2022 года этот список пополнится иностранным языком. Соответствующее решение было принято в 2015 году. Тогда же Рособрнадзор создал рабочую группу по введению обязательного ЕГЭ по истории.

В феврале прошлого года за введение обязательного ЕГЭ по истории России высказалась министр образования и науки РФ, ученый-историк Ольга Васильева. Вместе с тем глава Минобрнауки заметила, что немедленных решений по этому вопросу приниматься не будет. Так, она пообещала, что обязательный единый государственный экзамен по истории будет введен в РФ не ранее 2020 года.

"Разговор идет о 2020-2022 годах. Нужно все продумать, взвесить", - заявляла Васильева в интервью телеканалу "Россия 24".

Министр еще раз отметила, что история должна стать обязательным предметом ЕГЭ и такой подход отвечает тенденциям во всем мире, где школьники сдают родной язык, иностранный язык, отечественную историю и математику.

"Не может человек не знать родного языка, родной литературы и родной истории", - подчеркнула Васильева.

Со своей стороны глава Рособрнадзора Сергей Кравцов заявил, что его ведомство готово к введению обязательного ЕГЭ по истории, но подчеркнул, что такое решение пока не принято.

"Давайте мы дождемся решения (Минобрнауки - ИФ); если такое решение будет, мы, конечно, это сделаем, технологически мы готовы", - сказал Кравцов.

Также в числе претендентов на обязательные ЕГЭ, помимо географии, иностранных языков и истории рассматривались физика, химия и литература.

Кстати, физика, в этом году оказалась на втором месте по популярности при выборе ЕГЭ выпускниками. При этом, по прежнему наибольшим "спросом" среди выпускников школ этого года пользуется обществознание – его выбрали для сдачи более 60%.

"Самым популярным предметом по выбору традиционно остается обществознание, так как его результаты требуются для поступления на большое число специальностей социально-гуманитарного и педагогического профилей. В 2018 году этот предмет выбрали более 62% участников ЕГЭ", - рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе Рособрнадзора.

При этом в ведомстве отметили, что на физику записались 29% от общего числа участников ЕГЭ этого года, что на два процентных пункта больше, чем в 2017 году. Биологию выбрали 25%, историю - 24%, химию - почти 17%. Еще 15% выбрали английский язык, 14% информатику, 11% - литературу, 4% - географию, добавили в Рособрнадзоре.

Каждый выпускник может выбрать любое число экзаменов по выбору. В этом году, отмечают в Рособрнадзоре, школьники стали выбирать больше экзаменов для сдачи - если раньше участники записывались на два-четыре, то теперь многие хотят сдавать пять-шесть.

"Они действуют более осмотрительно, оставляя себе больше возможностей для выбора вуза и направления обучения по итогам сдачи ЕГЭ. Это положительная тенденция, так как 11-класники активно занимаются не только по двум-трем предметам, а готовятся и не боятся сдавать большее число экзаменов", - прокомментировал тенденцию руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.

Обозреватель Анастасия Николаева

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