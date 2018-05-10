Под прицелом конфликта

10.05.18 13:31

© РИА Новости. Алексей Владыкин

Interfax-Russia.ru - Студент новосибирского колледжа ранил однокурсника из ружья и покончил с собой. Возбуждено уголовное дело.

Трагедия произошла 10 мая в Барабинском филиале Новосибирского колледжа транспортных технологий им. Н.А. Лунина (Новосибирская область). В этот день один из студентов учебного заведения пришел на занятия с ружьем, ранил сокурсника, после чего покончил с собой. Еще двое учащихся, испугавшись расправы, выпрыгнули из окна.

"Помимо самого "стрелка" в результате инцидента пострадали три человека. У одного студента огнестрельное ранение, еще двое госпитализированы с переломами", - сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь" представитель Минздрава региона.

По его словам, медики уже прооперировали раненого студента.

"Ему проведена операция, он переведен в отделение реанимации. По нашим данным, его состояние стабильное", - рассказал представитель министерства.

По его словам, двое других пострадавших пока также остаются в больнице.

Как в свою очередь сообщили в пресс-службе администрации региона, на место ЧП уже вылетели глава Новосибирской области Андрей Травников и замминистра образования региона Андрей Головнин. Вместе с ними в Барабинский район отправились члены комиссии по делам несовершеннолетних, которые также займутся расследованием трагедии.

Тем временем Следственный комитет РФ уже возбудил по факту произошедшего уголовное дело по ч. 3 ст.30 и п."е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом).

"10 мая в утреннее время 17-летний студент пришел на занятия, в коридоре колледжа он собрал принесенное с собой гладкоствольное ружье, зашел в учебный класс и выстрелил в сокурсника, после чего покончил с собой. Сокурсник был ранен в руку. Сейчас он находится в больнице под наблюдением врачей. По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз - медицинская, медико-криминалистическая, баллистическая и другие", - сообщили в СКР.

Расследование ЧП находится на контроле главы СКР Александра Бастрыкина.

Вместе с тем, свое расследование по факту трагедии уже начала прокуратура.

"Барабинской межрайонной прокуратурой в настоящее время проводится проверка соблюдения законодательства об образовании и антитеррористической защищенности образовательного учреждения, по результатам которой будет дана оценка законности действий должностных лиц", - говорится в сообщении ведомства.

По предварительным данным прокуратуры, инцидент произошел из-за личной неприязни. Молодой человек был ранен в плечо. Еще двое учащихся выпрыгнули из окна второго этажа. В результате один из них получил перелом голеностопных суставов обеих нижних конечностей, другой - перелом стопы.

В самом колледже от комментариев пока отказались, сославшись на то, что всех сотрудников, уполномоченных общаться с прессой, сейчас допрашивают следователи. Как сообщила Interfax-Russia.ru представитель учебного заведения, колледж находится под охраной ЧОП. В день трагедии на первом этаже здания дежурил охранник. Однако, по данным некоторых СМИ, в момент ЧП охранника на посту не было.

Отметим, что похожий инцидент также произошел в начале этого года в Бурятии. Тогда ученик школы N5, расположенной в микрорайоне "Сосновый бор" в городе Улан-Удэ, вооружившись ножом и топором, ворвался в учебное заведение и напал на ребят из 7-ого класса, а также на учительницу русского языка и литературы, которая в тот момент вела у детей занятие. После этого парень поджег помещение при помощи бутылки с воспламеняющейся жидкостью и попытался покончить с собой. Пожар вскоре потушили, а школьника задержали и доставили в больницу.

В результате инцидента пострадало семь человек: сам нападавший, а также пять учеников седьмого класса (всем по 13 лет) и их 44-летняя учительница. Все они были госпитализированы с сочетанными и резаными травмами, двое - в тяжелом состоянии. Помощь психологов понадобилась 17 пострадавшим и свидетелям произошедшего.

По факту происшествия СК России возбудил уголовные дела по ст. 30 и ст. 105 УК РФ, (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних), а также ст.293 (халатность) УК РФ.

Помимо этого, в январе вооруженные нападения на школы произошли в Перми и Челябинской области. В первом случае двое подростков нанесли ученикам и учительнице множественные ножевые ранения, после чего попытались покончить с собой. Тогда в результате инцидента в общей сложности пострадало 15 человек (в основном дети в возрасте 10-12 лет), из них 12 были госпитализированы.

Нападавшим предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Подросткам грозит до 7 лет лишения свободы.

Второе ЧП произошло 17 января в школе поселка Смольное Сосновского района Челябинской области. Во время перемены один из девятиклассников ударил ножом своего сверстника. Пострадавший был доставлен в больницу с непроникающим ранением, подозреваемый - задержан. По факту произошедшего СУ СКР по региону возбудило уголовное дело по п. "а","в" ч.2 ст.115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

После этого, 18 января, старшеклассник одной из московских гимназий попытался пронести в школу 6 перочинных ножей, охотничий патрон, сумочку с металлическими шариками, флакон с бензином, набор отверток, веревку, куски проволоки и два коробка спичек. Все эти предметы у парня обнаружил охранник учебного заведения во время досмотра ручным металлодетектором. Зачем подростку понадобился весь этот набор, не известно.

В апреле 17-летний подросток напал с ножом на учителя и двух одноклассниц во время урока информатики в школе N1 в Стерлитамаке (Башкирия), после чего поджог класс и попытался покончить с собой. В школе сработала пожарная сигнализация, и одна из учениц, испугавшись, выпрыгнула со второго этажа. Пожар быстро потушили. Всех пострадавших госпитализировали. По факту произошедшего СК РФ возбудил уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ст.105 УК РФ (покушение на убийство) и ст.293 УК РФ (халатность). Как установили следователи, школа охранялась ЧОП.

"Школа была оборудована кнопкой тревожной сигнализации и охраняется ЧОП. По первичной оценке специалистов лицензионно - разрешительной работы управления Росгвардии, сотрудники ЧОП действовали оперативно и сигнал "Тревога" был подан своевременно", - отметили в пресс-службе Росгвардии (http://www.rosgvard.ru).

Обозреватель Наталья Пономарева

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