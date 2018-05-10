Больше, чем память

10.05.18 15:52

© РИА Новости. Илья Питалев

Interfax-Russia.ru – "Бессмертный полк" собрал в этом году около 10,5 млн человек. Акция прошла за рубежом, почти во всех городах РФ и даже в Антарктиде.

Почти 10,5 млн человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в городах России. Более 1 млн человек вышли на акцию в столице, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД Ирина Волк.

"В рамках акции "Бессмертный полк" по всей России состоялось более 2900 мероприятий. В городе Москве по состоянию на 18:00 более 1 миллиона россиян принимают участие в шествии "Бессмертный полк", - сказала "Интерфаксу" Ирина Волк.

Президент России Владимир Путин в День Победы вновь принял участие в акции "Бессмертный полк" в центре Москвы. Глава государства, держа в руках портрет отца-фронтовика, присоединился к участникам марша памяти, которые по Тверской улице вышли на Красную площадь. Вместе с Владимиром Путиным в шествии приняли участие премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Сербии Александр Вучич, которые весь день вместе с российским президентом присутствовали на торжествах в Москве. Главы Сербии и Израиля также несли в руках фотографии своих родственников-ветеранов. Как и в прошлом году, рядом с президентом РФ в колонне "Бессмертного полка" шел известный российский актер, народный артист СССР Василий Лановой.

В 2018 году акция прошла практически во всех российских городах.

Так, в городе-герое Туле колонна с портретами фронтовиков собрала 150 тыс. человек, в Белгороде – 80 тыс., в Курской области по информации пресс-службы региональной администрации, к акции "Бессмертный полк" присоединилось порядка 108 тыс. человек, из них в Курске - более 52 тыс.

В Ярославской области центральным событием Дня Победы стал полет восстановленного штурмовика Ил-2. В акции "Бессмертный полк", по данным организаторов, приняли участие 20 тыс. человек.

Колонны "Бессмертного полка" в Воронеже прошли от площади Ленина по проспекту Революции до площади Победы. Как сообщили "Интерфаксу" в обладминистрации, в акции приняло участие порядка 50 тыс. человек.

Памятное шествие в Смоленске прошло по главным улицам города в пятый раз. По данным администрации региона, в этом году число участников "Бессмертного полка" превысило 35 тыс. человек.

В Брянске на один день - 9 мая - проспект Ленина переименовали в Брянскую улицу, о которой поется в одной из песен Победы. Соответствующие таблички повешены на домах. Акция "Бессмертный полк" не только в городе, но и в райцентрах региона, ряде городов и сел собрала около 100 тыс. человек.

В пресс-службе администрации Владимира "Интерфаксу" сообщили, что участие в шествии "Бессмертного полка" приняли более 22,5 тыс. человек – это два раза больше, чем в прошлом году.

Памятная акция "Бессмертный полк" собрала в Ставрополе около 60 тыс. человек, в регионе участниками памятного шествия стали 170 тыс. человек, сообщает пресс-служба главы Ставропольского края.

Около 70 тыс. жителей Карачаево-Черкесии стали участниками шествия "Бессмертного полка"

Памятная акция в Твери, по данным МВД, собрала более 33 тыс. человек.

Более 600 тыс. человек прошли в "Бессмертном полку" в Московской области, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В Архангельской области участие в акции приняли более 50 тыс. человек.

В торжественном шествии акции "Бессмертный полк" по Невскому проспекту 9 мая приняли участие свыше 1 млн человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В Ленинградской области в акции "Бессмертный полк" приняли участие более 250 тыс. человек.

Кстати, "Бессмертные" отделы и службы Ленинградского и Волховского фронтов сформированы в Западном военном округе. Военнослужащие Санкт-Петербургского гарнизона и члены их семей в ходе акции "Бессмертный полк", пронесли во время шествия в среду фотографии офицеров и солдат Ленинградского и Волховского фронтов, сообщил штаб Западного военного округа (ЗВО).

Кроме того, в составе марша прошли сформированные подразделения "бессмертных" экипажей подводных лодок, погибших в Балтийском море, и "бессмертной" эскадрильи, где были фотографии летчиков и моряков, погибших в годы Великой Отечественной войны. В том числе - летчика истребителя МиГ-3 старшего лейтенанта Василия Бухтеева, останки которого обнаружили 29 апреля 2018 года поисковики в Санкт-Петербурге, проинформировал штаб ЗВО.

В Новосибирске "Бессмертный полк" собрал почти четверть миллиона жителей, а в Ростовской области – почти 200 тыс. жителей.

Парады, шествия и многотысячные "Бессмертные полки" в День Победы прошли на Урале. В Тюмени портреты близких несли 80 тысяч человек, в Кургане – 12 тысяч, в Ханты-Мансийске – 13 тысяч.

Свыше 35 тысяч человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Якутске, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе МВД России по Якутии.

Празднования Дня Победы в Чукотском автономном округе начался с шествия "Бессмертного полка", сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства округа.

"Портреты родственников, которые участвовали в боях или ковали Победу в тылу, наследники Великой Победы пронесли сегодня практически во всех населенных пунктах Чукотки. В целом, в ряды "Бессмертного полка" встали около 4 тысяч жителей округа", - говорится в сообщении.

"Бессмертный полк" объединил более 35 тыс. приморцев во Владивостоке, более 35 тысяч жителей Камчатки и более 8 тыс. сахалинцев. В Анадыре акция памяти собрала около 800 человек.

Первый в Антарктиде "Бессмертный полк" собрал 45 участников.

"8 мая на станции Новолазаревская впервые в Антарктике прошло шествие "Бессмертного полка", организованное по инициативе сотрудников станции. В акции участвовали все 32 участника зимовочного состава станции, а также 13 полярников с соседней индийской станции Мейтри", - говорится в сообщении пресс-службы научно-исследовательского института Арктики и Антарктики (АА НИИ).

9 мая на всех российских арктических станциях прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, добавляют в ААНИИ.

Уже традиционно "Бессмертный полк" прошагал и в других странах. Например, в марше в Молдавии принял участие президент Игорь Додон. По данным организаторов, в нем участвовало около 100 тыс. человек.

Около 2 тыс. человек собрало шествие "Бессмертного полка" в Сухуми 9 мая – они прошли с портретами своих дедов и прадедов к памятнику защитникам Кавказа на набережной в столице республики.

Несколько сотен человек прошли маршем "Бессмертного полка" в Таллине, сотни людей приняли участие в марше в Баку.

Более 40 тыс. человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в Бишкеке, сообщили "Интерфаксу" в МВД Киргизии. Впервые за пять лет проведения акции шествие возглавил президент Сооронбай Жээнбеков, в колонне также прошли депутаты парламента и городского совета киргизской столицы, среди участников акции с портретами своих родственников - участников Великой Отечественной были бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Темир Сариев.

В Цхинвале в рамках акции "Бессмертный полк" по театральной площади Цхинвала прошагали колонны людей с фотографиями павших героев Великой Отечественной войны, всего 5,5 тысяч фотографий, в их числе и матери югоосетинских ребят, погибших в ходе отражения грузинской агрессии в августе 2008 года.

Марши "Бессмертного полка" прошли в Таджикистане, Болгарии, США, Италии, Корее, Швеции, Бразилии, Аргентине и даже в Кувейте.

Обозреватель Александра Лоскутова

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