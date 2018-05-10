Вовлечение и наказание

10.05.18 16:25

© РИА Новости. Евгений Одиноков

Interfax-Russia.ru - Штрафы и аресты для тех, кто вовлекает детей и подростков в несанкционированные митинги, могут ввести в России.

Законопроект о наказании за вовлечение подростков в несанкционированные митинги 10 мая внесли в Госдуму депутаты от фракции "Единая Россия". Авторы законопроекта предлагают дополнить Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) нормой, которая гласит: "вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированных собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях или пикетированиях, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 100 часов, или административный арест на срок до 15 суток; на должностных лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей; на юридических лиц - от 225 тыс. до 500 тыс. рублей".

В пояснительной записке, между тем, отмечается, что повторное совершение такого правонарушения несет повышенную административную ответственность - в соответствии с ч.8 ст.20.2 КоАП. Эта статья предполагает возможность административного ареста до 30 суток и штраф для юридических лиц до 1 млн рублей.

"Рассмотрение дел о проектируемых административных правонарушениях будет отнесено к исключительной компетенции судей. Протоколы о данных административных правонарушениях будут составляться должностными лицами органов внутренних дел (полиции)", - говорится в пояснительных материалах.

Авторы законопроекта считают, что он направлен на предупреждение участия несовершеннолетних в несанкционированных публичных мероприятиях и оберегает их жизнь и здоровье.

Аналогичный законопроект обсуждался и в Совете Федерации - с идей изучить проблему участия несовершеннолетних в акциях протеста год назад обратилась к парламентариям глава верхней палаты Валентина Матвиенко. Такое предложение прозвучало после того, как 26 марта 2017 года во многих городах России прошли протестные акции против коррупции, в том числе не согласованные с властями. В ряде случаев они закончились задержаниями и арестами. В этих акциях участвовали и несовершеннолетние.

"Мною даны поручения комитету по конституционному законодательству, комитету по образованию и науке, комитету по социальной политике начать проработку этого вопроса, посмотреть международный опыт, а, главное, развернуть широкую дискуссию в обществе", - пояснила свое предложение Матвиенко журналистам.

Она подчеркнула, что никто не будет принимать срочных и жестких запретительных или ограничительных мер на эту тему.

"Но то, что нужно продумать степень ответственности родителей, организаторов митингов за жизнь и безопасность детей при организации массовых мероприятий - это, безусловно", - отметила спикер Совфеда.

Она сообщила, что в Совете Федерации планируется провести "круглый стол" и другие общественные дискуссии на этот счет, подготовить предложения и выставить их на обсуждение.

"Никто не собирается в срочном порядке штамповать какие-то законы, срочно их принимать, не в этом смысл. Но мы должны, как общество, понять, готовы мы подвергать жизнь детей риску и опасности либо нет", - полагает Матвиенко.

По ее мнению, запретительные методы и жесткие указания не дадут эффекта.

"А вот меры ответственности взрослых за привлечение несовершеннолетних особенно, подчеркиваю, к несанкционированным митингам - нужно вместе подумать. Давайте вместе посоветуемся, решим, как нужно действовать, нужно ли действовать и в какой форме", - сказала спикер Совета Федерации.

Она пояснила, что ее интерес к этой теме вызван беспокойством за безопасность жизни и здоровья детей, участвующих в подобных акциях. По ее словам, несанкционированные акции трудно прогнозировать, на них "бывают столкновения противоборствующих сторон - вплоть до физических, бывают провокации".

"Это небезопасно. Готовы ли мы подвергать своих детей таким рискам?" - сказала Матвиенко.

Вместе с тем она подчеркнула, что рост политической активности молодежи она только приветствует.

"Безусловно, когда речь идет о нашей молодежи, я всячески поддерживаю, что молодежь должна быть политически активна, она должна быть востребована и должна чувствовать ответственность за развитие страны, ее будущее. В этом смысле надо мотивировать политическую активность нашей молодежи, чтобы они ходили на выборы и понимали, что их голос много значит, интересовались внутренней, международной политикой", - отметила глава верхней палаты российского парламента.

В свою очередь в интервью газете "Известия" она не исключила законодательного запрета на вовлечение детей в несогласованные протестные акции.

"Убеждена, что несовершеннолетние граждане - дети, подростки - не должны участвовать в подобного рода акциях, особенно если они несанкционированные. Семьи, педагоги, родительские комитеты, органы власти должны думать над тем, как этого не допустить", - сказала Матвиенко.

После очередной акции протеста на большое число несовершеннолетних участников митингов обратили внимание и наблюдатели от Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ.

"Огромное количество несовершеннолетних. Это настораживает и пугает, поскольку ими могут манипулировать. Опять подростки, которые реально нарушали порядок, присылают из автозаков сообщения, что они отметились, попали в качестве задержанных ", - заявлял "Интерфаксу" член Совета Кирилл Кабанов.

В частности, только в Санкт-Петербурге в июне прошлого года, по данным уполномоченного по правам ребенка в северной столице Светланы Агапитовой, было задержано 73 несовершеннолетних участников митинга на Марсовом поле.

Как пояснил "Известиям" один из авторов инициативы введения штрафов за вовлечение подростков в несанкционированные митинги - замсекретаря генсовета партии "Единая Россия" Евгений Ревенко, данные МВД наглядно демонстрируют рост числа несовершеннолетних участников несанкционированных митингов. Так, по его словам, если за весь 2017 год было задержано 475 подростков по всей стране, то только на одной акции 5 мая этого года - 223. При этом ведется активная агитационная и пропагандистская работа среди молодежи, особенно в социальных сетях.

"Проблема даже не столько в призывах принять участие в акции, сколько в попытках привить молодежи правовой нигилизм - это самое опасное", - считает депутат. При этом, пояснил он, инициатива касается не молодежи, а тех популистов от политики, которые пытаются манипулировать и использовать детей в своих корыстных целях. По его словам, никто не ставит под сомнение неотъемлемое право гражданина выражать свое мнение, как и право на свободу протеста, но делать это нужно исключительно в рамках правового поля.

В свою очередь другой автор законопроекта - зампредседателя комитета по безопасности Госдумы Анатолий Выборный обратил внимание на то, что участие в несогласованных акциях может обернуться для подростка очень серьезными последствиями, которые отразятся на его дальнейшей жизни.

"Подростками руководит естественное для этого возраста протестное настроение, желание самоутвердиться, стать сопричастным большим событиям из взрослой жизни. Но зачастую они не осознают ни истинных политических мотивов организаторов таких акций, ни возможных последствий для себя", - отметил депутат.

Выборный напомнил, что после задержания несовершеннолетний автоматически попадает в полицейские базы данных, его ставят на специальный учет, что может негативно сказаться на дальнейшей карьере, поскольку факт нарушения общественного порядка вызовет вопросы при приеме на работу как в госструктуры, так и в крупные коммерческие компании.

Кроме того, эмоциональная травма от задержания может негативно повлиять на формирование личности, в дальнейшем вызвать цепную реакцию правонарушений или повлечь более серьезные уголовно-правовые последствия, считает депутат.

Между тем глава комиссии по гражданским свободам Совета по правам человека при президенте РФ Николай Сванидзе раскритиковал внесенный депутатами Госдумы законопроект о штрафах за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные митинги.

"Вопрос в том, насколько это соответствует букве и духу действующей Конституции и законов. Ведь что такое несанкционированные акции? Совет по правам человека давно пытается получить ответ на этот вопрос. Согласно 31 статье Конституции у нас несанкционированных акций нет, все мирные, в рамках закона проходящие акции по определению санкционированы нашей Конституцией", - поделился с "Интерфаксом" своим мнением Сванидзе.

В связи с этим, по словам члена СПЧ, неочевидно, что будет подпадать под вовлечение в несанкционированные акции.

"Если намечена некая акция, и людей несовершеннолетнего возраста приглашают принять в ней участие, и в последний момент выясняется, что время и место не согласовано, то это сразу влечет за собой административную ответственность?" - задался вопросом член СПЧ.

По его мнению, это дело очень тонкое, поэтому "сначала надо крепко подумать о том, за что именно наказывать, и потом наказывать именно за это".

Обозреватель Анастасия Николаева

Присоединяйтесь к Interfax-Russia в "Twitter‘е", "Вконтакте" и на "Facebook