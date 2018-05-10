Санкциям нашли ответ

10.05.18 16:46

© РИА Новости. Владимир Федоренко

Interfax-Russia.ru – Санкции в ответ на вмешательство в выборы РФ готовят в Госдуме. Депутаты, в частности, предлагают расширить на "виновников" действие "закона Димы Яковлева".

Депутаты Госдумы РФ в четверг внесли на рассмотрение законопроект, который предусматривает распространение "закона Димы Яковлева" на тех, кто вмешивается в выборы РФ.

"Сегодня Виктор Пинский вместе с группой коллег, представляющих четыре фракции, внесут поправки в закон 2012 года о применении санкций в отношении тех, кто нарушает права граждан России, "закон Димы Яковлева". Там есть перечень тех, в отношении кого эти санкции могут быть применены. Этот перечень будет дополнен по предложению коллег пунктом о том, что к ним могут быть отнесены те, кто вмешивается выборы в РФ", - сообщил первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев журналистам перед началом заседания.

По его словам, этот законопроект будет касаться именно иностранных лиц, для граждан России, ведущих себя на выборах незаконно, есть отдельное законодательство.

"Вы понимаете, что ситуация такова: когда какая-то непонятная компания, непонятно каким образом то ли связанная с Россией, то ли не связанная (это никто никогда не доказал) якобы вмешивается в выборы в США - против России как государства применяются санкции, а когда есть очевидный факт вмешательства иностранных организаций, людей, даже государственных институтов в выборы в России, то есть натаскивание вполне конкретных кандидатов, оказание информационной помощи и иные более жесткие формы вмешательства, то это как-то должно восприниматься как само собой разумеется? Это неправильно", - сказал Исаев.

Как уточнил первый заместитель руководителя фракции Справедливая Россия" Михаил Емельянов, "закон Димы Яковлева" может быть распространен на Великобританию и другие европейские страны, которые будут вмешиваться в выборы в РФ.

"Это позитивная идея, я выступаю соавтором, потому что мы должны отвечать на те неправомерные действия, которые применяются в отношении нашей страны, причем на Западе визг идет по поводу того, что якобы наши хакеры или кто-то вмешивается (в выборы), но эти страны легально выделяют миллиарды долларов на то, чтобы вмешиваться в нашу политическую жизнь, в наши выборы, и это остается безнаказанным. Естественно, какие-то меры должны применяться, поэтому это предложение (поправки в "закон Димы Яковлева") оправдано", - отметил Емельянов.

В свою очередь депутат-единоросс Виктор Пинский добавил, что, согласно законопроекту, иностранные структуры, вмешивающиеся в выборы, возможно будет отнести к нежелательным.

"Деятельность таких организаций признается нежелательной", - сказал депутат журналистам, отвечая на вопрос, какая ответственность предусмотрена за вмешательство в российские выборы.

Так, согласно тексту законопроекта, нежелательной может быть признана организация, которая способствует либо препятствует "выдвижению кандидатов, списков кандидатов, избранию зарегистрированных кандидатов, выдвижению инициативы проведения референдума и проведению референдума, достижению определенного результата на выборах, референдуме, а также в иных формах".

Исключение делается для "участия в избирательных кампаниях, кампаниях референдума в качестве иностранных (международных) наблюдателей".

Кроме того, проект предусматривает, что банки будут обязаны отказать в проведении операции иностранным неправительственным организациям, признанным нежелательными в России.

В частности, "кредитные организации и некредитные финансовые организации обязаны отказать в проведении операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которой является иностранная или международная неправительственная организация, включенная в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации".

Поправки вносятся в действующий закон от 28 декабря 2012 года N272-ФЗ "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации". Этот закон также получил название "закона Димы Яковлева".

В то же время Госдума в мае продолжит работу над законопроектом о контрсанкциях США. 11 мая этот проект рассмотрит профильный комитет по экономической политике, а первое чтение запланировано на 15 мая. В настоящее время в нижней палате парламента ожидают отзыв правительства на законопроект.

Как сообщил агентству "Интерфакс" глава этого комитета депутат Сергей Жигарев, отзыв правительства на законопроект еще не поступил в Госдуму.

"Отзыв правительства нам ждать необязательно, поскольку он не касается на сегодняшний момент никаких финансовых затрат со стороны бюджета", - сказал глава комитета.

Тем временем комитет Госдумы по международным делам предложил записать в законопроекте о контрсанкциях, что они также могут применяться в отношении государств, которые поддерживают политику США, но формально не присоединились к антироссийским санкциям.

"Указанная (сейчас в законопроекте - ИФ) формулировка, на наш взгляд, должна давать возможность применять предусмотренные законопроектом ответные ограничительные меры в отношении тех иностранных государств, которые хотя и не приняли официальных решений относительно присоединения к действиям Соединенных Штатов Америки или поддержки таких действий, но своими практическими действиями, направленными против российских интересов, осуществили фактическую поддержку таких недружественных действий", - говорится в заключении комитета на проект закона "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств".

В то же время в комитете считают, что запрет ввоза лекарств из США, как предлагается в проекте, требует дополнительного обсуждения. Так, в заключении комитета по международным делам отмечается, что введение такой меры может "негативно сказаться как на наличии необходимых лекарственных препаратов, так и на росте цен на них, что плохо отразится на положении наиболее уязвимых групп населения - инвалидах, пациентах, страдающих тяжелыми хроническими заболеваниями".

В профильном комитете считают важным оценить все социальные, экономические, политические последствия при принятии таких мер. В то же время в заключении подчеркивается, что "концепция проекта федерального закона заслуживает бесспорной поддержки".

Проект закона "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и (или) иных иностранных государств" внес в Госдуму 13 апреля спикер Вячеслав Володин и лидеры всех четырех фракций. Закон позволяет президенту и правительству вводить до 16 различных ответных мер. Устанавливается также возможность запрещать или ограничивать вывоз из России редкоземельных металлов, приостанавливать сотрудничество по атому, авиастроению и ракетным двигателям.

Комитет по собственности Госдумы также предлагает в рамках законопроекта запретить ряду компаний с иностранным капиталом участвовать в государственных торгах по продаже госимущества, в торгах по продаже имущества банкротов, создавать электронные торговые площадки для проведения госзакупок и закупок госкомпаний.

Обозреватель Ксения Новикова

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