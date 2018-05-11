Объединенные туризмом

11.05.18 13:29

© РИА Новости. Игорь Руссак

Interfax-Russia.ru – Озеро Байкал, Телецкое озеро и гора Белуха на Алтае могут стать частью нового туристического маршрута "Золотое кольцо Сибири".

О проекте "Золотое кольцо Сибири" впервые заговорили летом 2017 года. Авторы инициативы - Томское отделение Русского географического общества (РГО) - предложили объединить самые интересные места макрорегиона в одноименный туристический маршрут. Властям задумка показалась достаточно интересной, проект получил поддержку полномочного представителя президента РФ в СФО Сергея Меняйло.

"Задача туристического маршрута - познакомить туристов, в том числе и иностранных, со всеми 12-тью регионами Сибирского федерального округа (СФО)", - сообщила журналистам член комиссии РГО по развитию туризма, исполнительный директор томского отделения РГО Юлия Калюжная.

По ее словам, окончательно сформировать туристический маршрут планируется к 2019 году. Известно, что частью "Золотого кольца Сибири" могут стать озеро Байкал в Иркутской области, кемеровский музей-заповедник "Томская писаница", заповедник "Столбы" в Красноярске, а также некоторые популярные у туристов места на Алтае.

"Власти региона предложили включить в межрегиональный маршрут "Золотое кольцо Сибири" Чуйский тракт, Чулышманскую долину, Телецкое озеро, горы Белуха и Актру. На сегодняшний день эти места являются центрами притяжения туристов в республике", - сообщили в пресс-службе правительства Республики Алтай.

Отмечается, что каждую достопримечательность оценят с точки зрения транспортной логистики и социальной ориентированности. Тем же принципом, кстати, при составлении своей части маршрута руководствовались и власти Омской области, включив в проект уже "опробованные" направления.

"Мы предлагаем нанести на карту такого сибирского путешествия Омск, который преобразился к своему 300-летию, музей-заповедник "Старина Сибирская" в поселке Большеречье с единственным в мире сельским зоопарком, возрожденный Ачаирский монастырь, на территории которого в 1930-е годы находилась колония ГУЛАГа, и, разумеется, знаменитые "Пять озер", вода которых, согласно легендам, исцеляет от всех болезней. А поскольку проект открыт, со временем мы будем дополнять его другими достопримечательностями", - рассказала "Российской газете" заместитель министра культуры Омской области Анна Статва.

К слову, Омск также вошел в "Императорский маршрут", объединяющий регионы, связанные с историей царской семьи. Маршрут откроют в июле 2018 года - к столетию гибели Николая II и его семьи.

"В целом же, наша задача - объединить регионы, сильные с точки зрения туризма, с регионами с менее уникальными достопримечательностями, поэтому наряду с основным будет составлен дополнительный список мест, которые пока не так популярны, но могут попасть в маршрут при определенных условиях", - пояснила Юлия Калюжная.

Кроме того, разработчикам маршрута нужно решить вопрос с финансированием проекта. Речь идет как о федеральных средствах, так и частных инвестициях.

"В качестве примера можно взять озеро Карачи (Новосибирская область), где инвестор восстановил существовавший в советское время курорт, который в настоящее время получил международный статус. Важно привлечь (к финансированию - ИФ) и федеральный центр, так как турбизнес может увеличить турпоток, а что-то построить - нет", - отметил председатель правления Новосибирской ассоциации туристских организаций Дмитрий Микитченко.

Также по его словам, необходимо хорошо проработать логистику "Золотого кольца Сибири".

"Главное - чтобы у маршрута были организатор, потребитель и бизнес. Нам не важно, из какого города он будет стартовать. Главное, чтобы эта программа была интересна и для иностранцев", - подчеркнул Дмитрий Микитченко.

Он добавил, что также, возможно, есть смысл разработать два варианта маршрута - для российских туристов и иностранных.

В целом, как планируют разработчики, длительность туров будет составлять от 5 до 12 дней. В стоимость путевок будет входить проезд, проживание в выбранных гостиницах, сопровождение гидов, а также входные билеты в некоторые учреждения.

Между тем, похожий туристический маршрут - "Золотое кольцо Боспорского царства" - совместно с РГО сейчас также разрабатывают власти Крыма, Краснодарского края и Ростовской области. По данным Ростуризма, туристов, отправившихся в такое путешествие, ждет круиз на лайнере "Князь Владимир", а также автобусные экскурсии по самым интересным местам этих регионов. Запустить новый маршрут планируется уже в начале летнего курортного сезона.

"Античная история Краснодарского края привлекательна для туристов, желающих не просто отдохнуть на пляже и пройти комплекс процедур в санатории, но и узнать что-то новое о прошлом южных территорий, проникнуться духом древней цивилизации. Античное наследие России является также культурным мостом между нашей страной и современной Грецией. Кроме того, важную роль в развитии межрегиональных маршрутов играет сотрудничество Крыма и курортов Краснодарского края, в рамках которого туристам будут предложены разнообразные экскурсионные маршруты, в том числе и морские прогулки", - отметил руководитель Ростуризма Олег Сафонов.

Также, по его словам, яркой составляющей этого межрегионального проекта станет эногастрономический маршрут "Винные дороги Боспорского царства", который объединит места, связанные с историей виноделия Юга России, начиная с античных времен. Его презентация пройдет в рамках туристического фестиваля "Античное наследие России" с 1 по 12 июня.

Напомним, что в марте этого года министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края и туристические ведомства регионов полуострова Крым заключили ряд стратегических соглашений по реализации совместных программ развития Черноморского кластера и продвижения санаторно-курортного и туристского потенциала обеих территорий. Вместе с тем, чиновники не оставили в стороне и вопросы развития местной инфраструктуры, а также утилизации отходов.

"С запуском Крымского моста количество туристов кратно возрастет, и мы должны быть готовы к тому, что это создаст определенные трудности, связанные с жизнедеятельностью, в том числе – утилизацией отходов. Нам вместе надо продумать вопросы создания мусороперерабатывающих заводов. Мы – два экологически чистых региона, которые должны сбалансировать приоритеты и решить, где разместить эти объекты – на территории края или Крыма", - сказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Он также отметил, что курорт для отдыхающих должен начинаться с самых границ Кубани и Крыма, поэтому необходимо выстроить удобную логистику и современный, качественный придорожный сервис.

Обозреватель Наталья Пономарева

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