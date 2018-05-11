Битва за палату

11.05.18 15:28

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

Interfax-Russia.ru – Единороссы предложили Кудрину возглавить Счетную палату. Коммунисты против, а эксперты считают, что новый пост для экс-министра финансов – ступенька к более высокой должности.

Дмитрий Медведев, недавно переназначенный премьер-министром РФ, произвел ряд кадровых назначений в российском правительстве.

Так, вице-премьерами стали: Ольга Голодец (культура и спорт), Виталий Мутко (строительство и регполитика), Максим Акимов (транспорт, связь, цифровая экономика), Дмитрий Козак (энергетика), Юрий Борисов (ОПК), Алексей Гордеев (сельское хозяйство), Татьяна Голикова (соцвопросы).

Руководить аппаратом нового правительства станет Константин Чуйченко.

Однако имена министров пока не известны – Дмитрий Медведев пока не огласил президенту свой план по назначению министров в новое правительство.

"Вы знаете конституционные сроки, которые отведены для этого процесса. Сначала, наверное, речь пойдет о структуре будущего кабинета, потом уже последуют какие-то кадровые рекомендации главе государства и опубликование соответствующих указов", - сказал Дмитрий Песков.

В то же время, 11 мая "Ведомости" со ссылкой на источники сообщили, что депутаты "Единой России" предложили Алексею Кудрину возглавить Счетную палату, заняв должность, которая станет вакантной в связи с переходом Татьяны Голиковой в правительство на пост вице-премьера.

Пресс-секретарь экс-министра финансов Павел Кузнецов сообщил "Интерфаксу", что "предложение депутатов стало для Алексея Кудрина полной неожиданностью, но он обещал над ним подумать".

Источник, знакомый с ситуацией, в свою очередь, сообщил "Интерфаксу", что консультации Кудрина с парламентскими фракциями запланированы на следующую неделю.

Это подтвердил первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

"Уже в понедельник, 14 мая, президиум фракции встретиться с Алексеем Кудриным, и если мы придем к консенсусу, будем готовы выдвинуть его кандидатуру", - сказал он.

По словам Андрея Исаева, парламентское большинство видит в Алексее Кудрине "квалифицированного оппонента, выступающего с конструктивных позиций".

Возвращение в исполнительную власть Алексея Кудрина, покинувшего правительство в 2011 году в результате публичного конфликта с Дмитрием Медведевым, обсуждается давно. Перед инаугурацией президента эксперты предполагали, что Кудрину предложат место в администрации президента или должность первого замглавы по экономическим вопросам. Счетная палата не фигурировала в этих слухах и даже в теоретических рассуждениях на тему о будущем экс-министра.

В тоже время, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что никаких решений по кандидатуре экс-министра финансов Алексея Кудрина в качестве главы Счетной палаты РФ Владимиром Путиным пока не принималось.

"Как вы знаете, мы никогда не анонсируем каких-то кадровых решений, не будем делать этого и на этот раз", - сказал Дмитрий Песков журналистам, добавив, что "каких-то решений президентом на этот счет пока не принималось".

"Если и когда они будут приняты, мы сразу о них сообщим", - заключил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что в качестве возможного кандидата на пост главы Счетной палаты рассматривалась кандидатура первого вице-спикера Александра Жукова.

Но из-за желания Жукова остаться работать в Госдуме, искать возможного высококвалифицированного кандидата стали вне фракции и партии.

Однако окончательное решение еще не принято, а в нижней палате уже начались консультации с парламентскими фракциями по кандидатуре на должность главы Счетной палаты. Известно, что парламентская фракция КПРФ собирается предложить на пост главы Счетной палаты кандидатуру депутата Госдумы Юрия Синельщикова.

"Мы будем Юрия Синельщикова выдвигать, это прекрасный, очень грамотный специалист, крупный юрист, опытный человек", - сказал "Интерфаксу" лидер партии Геннадий Зюганов.

В то же время, Зюганов считает Алексея Кудрина самой неподходящей кандидатурой на эту должность. В беседе с "Интерфаксом", лидер КПРФ назвал его назначение "надругательством над здравым смыслом". Он считает, что экономическая программа, предложенная ранее Алексеем Кудриным, "заключается в том, что рабочий останется с жалкой зарплатой, человеку будет увеличен пенсионный возраст, последняя собственность будет распродана, и дальше нам порядок будет диктовать господин доллар".

Он напомнил, что "господин Кудрин был признан американцами лучшим министром финансов". Геннадий Зюганов добавил, что "если бы "Титаник" называли "Кудриным", он, наверное, никогда бы не утонул".

В руководстве же фракции ЛДПР считают Кудрина удачной кандидатурой на пост председателя Счетной палаты и не исключают его поддержки.

"Хорошая кандидатура", - сообщил "Интерфаксу" вице-спикер Госдумы от фракции ЛДПР Игорь Лебедев.

В свою очередь во фракции "Справедливая Россия" считают, что Алексей Кудрин на посту главы Счетной палаты может противодействовать проведению экономической политики, направленной на развитие промышленного производства, однако считают его сильным кандидатом на эту должность.

Первый заместитель руководителя фракции "эсеров" Михаил Емельянов сказал, что у фракции пока нет общей позиции по этой кандидатуре, и ее будут обсуждать.

"За фракцию сейчас сказать не могу. Если говорить о Кудрине, то его взгляды на социально-экономическую политику абсолютно противоположны взглядам "Справедливой России". Поэтому, если речь шла бы о премьерстве или вице-премьерстве, то мы бы его никогда не поддержали", - сказал Михаил Емельянов "Интерфаксу, добавив, что у него лично нет желания поддерживать эту кандидатуру.

Парламентарий отметил, что в правительстве очень активны представители тех сил, которые выступают за "нейтрализацию активной промышленной политики".

"И Кудрин со своей позицией тоже может серьезно мешать проведению активной промышленной политики, а я как раз сторонник проведения активной промышленной политики, поэтому у меня лично желания его поддерживать нет", - подчеркнул Михаил Емельянов.

В свою очередь его коллега по фракции, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков (кандидат "Справедливой России" на должность председателя Счетной палаты) отметил, что нормально относится к Алексею Кудрину в качестве кандидата на должность главы Счетной палаты.

"Он профессиональный человек, знает бюджетный процесс, разбирается в финансах. Конечно, кандидатура сильная, можно сказать - финансовый тяжеловес. С пониманием отношусь к такой кандидатуре", - сказал парламентарий "Интерфаксу".

Отвечая на вопрос, какова будет позиция фракции при голосовании за кандидатуру Кудрина, он отметил, что пока у фракции нет консолидированного решения по этому вопросу, но сам он лично будет предлагать поддержать кандидатуру Алексея Кудрина.

Возможное утверждение Алексея Кудрина главой Счетной палаты РФ означало бы усиление его персональных позиций с довольно скромным уровнем политического влияния, но нельзя исключать новых предложений для него к середине четвертого президентского срока Владимира Путина, считает руководитель фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов.

По мнению политолога, если события будут развиваться именно в данном направлении, то новая сфера деятельности Алексея Кудрина "будет выглядеть, скорее, как некий способ карьерного трудоустройства Кудрина, нежели позиционирование в качестве одного из идеологов четвертого президентского срока Путина".

Как сказал эксперт, прогнозировать дальнейший карьерный путь Алексея Кудрина довольно сложно, но при этом нельзя исключать, что руководство Счетной палаты может стать для него временной позицией, а через три года возможны другие предложения.

Обозреватель Александра Лоскутова

Присоединяйтесь к Interfax-Russia в "Twitter‘е", "Вконтакте" и на "Facebook