Вопрос возраста

11.05.18 15:56

© РИА Новости. Игорь Руссак

Interfax-Russia.ru – Правительство готовит предложение по повышению пенсионного возраста в РФ. Однако большинство граждан считает нынешний пенсионный возраст оптимальным.

Правительство РФ в ближайшее время подготовит и внесет в Госдуму предложения по пенсионному возрасту в стране, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая перед депутатами перед своим назначением на новый срок.

"Правительство свои предложения (о пенсионном возрасте - прим. ИФ) подготовит в самой короткой перспективе и внесет их в Государственную Думу. Я надеюсь, мы их с вами сможем рассмотреть", - сказал Медведев.

По его словам, прежний возраст выхода граждан на пенсию был установлен в 30-х годах прошлого века, когда средняя продолжительность жизни была около 40 лет, но с тех пор жизнь в стране улучшилась.

"У нас изменились и условия, и возможности, и желание людей трудиться, и период активной жизни, поэтому решение принимать необходимо, но конечно, принимать аккуратно, взвешенно. Принимать, исходя из готовности человека продолжить работу, наличия у него сил и здоровья, изменений в корпоративном законодательстве, законодательстве о труде. Все эти факторы необходимо учитывать", - сказал глава правительства.

При этом он отметил, что нельзя разбалансировать существующую пенсионную систему изменениями. Правительство также должно учитывать необходимость регулярной индексации пенсий.

"Система не идеальна, она требует совершенствования. (...) Все эти факторы должны учитываться при принятии решений о пенсионном возрасте", - сказал Медведев.

Это предложение встретило критику со стороны представителей КПРФ и "Справедливой России" в Госдуме. Так, лидер КПРФ Геннадий Зюганов отрицательно высказался относительно предложения о повышении пенсионного возраста в стране.

"Отрицательно отношусь (к этой идее - ИФ), сейчас 45 мужиков из 100 не доживают до пенсионного возраста, а так будет 80 из 100", - сказал Зюганов агентству "Интерфакс".

По его мнению, ситуация, когда человек работает, платит налоги и не доживает до времени, когда может получать заработанную им пенсию, не является нормальной.

"Надо идти по другому пути", - сказал он. Другая проблема в этом вопросе, по словам Зюганова, - отсутствие работы у молодого поколения.

Вопрос о повышении пенсионного возраста в России, который в настоящее время составляет 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, периодически "всплывает" последние три года. Однако власти заверяли, что в правительстве этот вопрос пока не обсуждается. Тем не менее, в конце апреля Дмитрий Медведев в эфире программе "Вести в субботу с Сергеем Брилевым" рассказал, что "обсуждения идут уже не один год, экспертиза уже достаточно серьезная проведена всех этих вопросов".

"Так что мы, в общем, на пороге того, чтобы начать это обсуждать уже на законодательном уровне", - заявил премьер.

В апреле Центр стратегических разработок (ЦСР) экс-министра финансов РФ Алексея Кудрина также представил свою стратегию развития России на 2018-2024 годы, в которой предложил повышать пенсионный возраст постепенно.

При этом в самом документе определены семь главных приоритетов, которые позволят "достичь серьезного повышения качества жизни, обеспеченного ростом обновленной экономики".

"Благодаря более долгой и более здоровой жизни, граждане смогут дольше оставаться активными и востребованными. На протяжении 16 лет пенсионный возраст будет постепенно расти и к 2034 году достигнет 63 лет у женщин и 65 лет у мужчин. Это даст возможность каждому, даже в зрелом возрасте, реализовать себя в профессии и получить более высокий доход в старости. Поработал на 5 лет дольше - получил пенсию на треть выше", - говорится в стратегии, тезисы которой распространил ЦСР.

Согласно документу, средний размер пенсии по старости к 2024 году должен стать в два раза выше прожиточного минимума, а "пенсии вырастут не меньше, чем на треть в реальном выражении".

При этом сам Кудрин в феврале выразил уверенность в том, что повышение пенсионного возраста в России неизбежно.

"Международная организация труда считает, что государство должно обеспечивать минимум 40% (величины пенсии относительно прежнего заработка пенсионера - ИФ), а с учетом добровольных и накопительных программ это должно быть до 70%. Это обеспечивается в разных странах, таких, как Великобритания, Германия, Италия. Значит, мы должны эту программу тоже наметить. Пусть это будет через 10-15-20 лет, но мы должны выйти на эти параметры. В том числе, и повышение пенсионного возраста, без этого не обойтись", - заявил он на финале Всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России".

Кроме того, стратегия предполагает, что уровень бедности в России сравняется с наиболее развитыми странами Европы, а уровень бедности среди семей с детьми сократится вдвое.

В марте Внешэкономбанк (ВЭБ) опубликовал свой прогноз экономического развития России на ближайшие четыре года, базовый вариант которого предполагает начало повышения пенсионного возраста в РФ с 2020 года.

"С 2020 года ожидается старт пенсионной реформы, включающей в себя постепенное (по полгода в год) увеличение пенсионного возраста (для мужчин и женщин - ИФ)", - описывают в ВЭБе заложенные в базовый сценарий ожидаемые реформы.

В то же время в этом прогнозе не уточняется, до какого возраста закладывается повышение пенсионного возраста в России, поскольку этого не требуется для подготовки среднесрочного прогноза.

По мнению российского политолога и экономиста Игоря Юргенса, Медведев неслучайно поднял этот вопрос во время рассмотрения в Госдуме своей кандидатуры на пост премьер-министра. "Вопрос повышения пенсионного возраста - это вопрос сбалансированности бюджета, вопрос наполнения Пенсионного фонда, который связан с вопросом пенсионной реформы, в том числе, с накоплением так называемых "длинных денег". Для укрепления государственной финансовой системы это совершенно необходимо сделать", - сказал Юргенс агентству "Интерфакс".

По его словам, этот вопрос давно назрел, и даже "перезрел".

"У нового правительства будет не так много времени, чтобы провести нужные, но непопулярные реформы. Потом, когда начнется избирательный цикл в Государственную Думу, будет сложнее это делать", - отметил политолог.

Между тем, больше половины граждан РФ считают нынешний пенсионный возраст оптимальным, следует из результатов опроса компании HeadHunter, который публикует газета "Известия". Однако больше 30% респондентов выступили за снижение этой планки, и лишь шесть процентов - поддержали идею о ее повышении во благо экономики России.

"Участники опроса, выступившие за повышение пенсионного возраста, назвали приемлемым выход на пенсию для мужчин в 63 года и в 60 лет для женщин. Те, кто поддержал снижение пенсионного возраста, в среднем указали 54 года для мужчин и 50 лет для женщин", - говорится в публикации издания.

Среди участников, выступивших за снижение пенсионного возраста, в основном молодежь в возрасте от 18 до 25 лет, в возрастной группе старше 45 лет считают оптимальными существующие сроки выхода на пенсию.

Обозреватель Ксения Новикова

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