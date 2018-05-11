Туризм и немного политики

11.05.18 16:29

© РИА Новости. Максим Блинов

Interfax-Russia.ru – Ульяновские власти рассчитывают, что российско-китайский турпроект "Красный маршрут" привлечет в РФ туристов из Китая.

Проект "Красный маршрут" создали для популяризации крупнейшего в мире музейного собрания, посвященного личности и деятельности В.И.Ульянова-Ленина. Это культурно-познавательный восьмидневный гранд-тур по маршруту Москва – Ульяновск - Казань - Санкт-Петербург. Программа разработана таким образом, чтобы охватить максимальное число объектов культурного наследия в четырех городах.

Проект реализуется при поддержке Федерального агентства по туризму России и национального управления туризма КНР. В Ульяновске турпрограмма включает экскурсии в дом-музей Ленина, музей-усадьбу городского быта и гимназию, которую окончил будущий революционер. Во время гранд-тура туристы из Китая смогут узнать, что такое СССР, и увидеть, что из себя представляет современная Россия, познакомиться с личностью и деятельностью Ленина и повязать красный галстук в Торжественном зале Ленинского мемориала в Ульяновске.

Идея создания проекта возникла на фоне развития "красного" туризма в Китае. В КНР исторические революционные места превращают в центры "красного туризма" с целью воспитания патриотизма, укрепления национального единения и содействия экономическому развитию старых революционных районов. Постепенно "красные" туры стали одним из главных направлений внутреннего туризма Китая - объекты "красного туризма" набирают более 700 млн посещений в год.

Для развития туризма в Китае и популяризации въездного туризма в Россию было принято решение расширить границы и маршруты "красного" туризма, предложив отдыхающим познакомится с началом "красной" истории на родине Ленина. С таким предложением во время посещения Ульяновска в ноябре 2013 года - года китайского туризма в России – выступил руководитель государственного управления по туризму КНР Шао Цивэй.

В рамках визита китайской делегации был презентован проект "Музей СССР". Кроме того, представители КНР тогда же посетили музейные комплексы Ульяновска, которые могли бы войти в программу "Красного маршрута".

В январе 2014 года был подписан протокол о сотрудничестве между одной из крупнейших туристических компаний в Китае и региональным туристическим агентством. Было решено, что китайские партнеры будут координировать тур на участке "Санкт-Петербург – Москва", а Ульяновская область станет организатором части маршрута "Ульяновск – Казань".

На протяжении 2013-2014 годов проект "Красный маршрут" был презентован на туристской выставке "Интурмаркет-2013", международной туристской выставке Beijing International Tourism Expo 2014 в Пекине, а так же на первом "Российско-китайском ЭКСПО" в Харбине - на международной туристической выставке CITM – 2014.

Проект "Красный маршрут" также вошел в перечень приоритетных мероприятий гуманитарной сферы в рамках совместной рабочей группы по сотрудничеству в экономической и гуманитарной областях регионов Приволжского федерального округа РФ и Верхнего, Среднего течения реки Янцзы КНР.

В сентябре 2014 года Ульяновск посетила вице-премьер Госсовета КНР Лю Яньдун, которая побывала на презентации проекта "Красный маршрут" в Ленинском мемориале и участвовала в церемонии символического "открытия" проекта на карте России и Китая.

"Красный маршрут" будет ключевой составляющей нашего дальнейшего взаимодействия. Важно, что при поддержке руководства области здесь реализуются такие проекты, в рамках которых история Советского Союза, развитие СССР и России в целом остаются в памяти людей. Мы очень ценим такой подход к истории", - отметила Лю Яньдун.

В октябре 2014 года в Москве в посольстве КНР в России состоялась презентация инвестиционного потенциала Ульяновской области, одним из главных мероприятий которой стало представление проекта "Красный маршрут".

В том же году ульяновский проект взял главную награду в номинации "Лучшая идея туристического маршрута".

Первые туристы посетили Ульяновск в рамках "Красного маршрута" летом 2015 года и в этом же году Ульяновская область стала координатором федерального проекта. Несмотря на то, что все регионы проекта представили свои части проекта, именно презентация Ульяновской области оказалась наиболее представительной.

Как отметил заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Сергей Корнеев, ежегодный прирост туристического потока на "красных" маршрутах в мире составляет 16%. Из 100 млн туристов, выезжающих за пределы КНР, 3 млн человек посещают Россию. С открытием "Красного маршрута" представители Китая заявили о готовности увеличить поток туристов в Россию до 5 млн человек. Для этого китайские туроператоры и Ульяновский областной ресурсный центр развития туризма договорились о совместном продвижении "Красного маршрута".

В 2016 году, помимо традиционного "Красного маршрута", Ульяновск представил новые направления под этим брендом. В частности представителям КНР предложили опробовать "Красный круиз", разработанный совместно с туристической компанией "Спутник-Гермес" и встроенный в традиционную программу "Красного маршрута". Он представляет собой речной тур с посещением трех городов, расположенных на Волге: Самары, Ульяновска, Казани.

Этот проект презентовали на международной туристической выставке "Интурмаркет", а также на российско-китайском туристическом форуме в Пекине. Речной тур, апробированный туристами из КНР, заработал в 2017 году.

"Красный маршрут" за время своего существования успел зарекомендовать себя как один из наиболее перспективных проектов в сфере туристического сотрудничества между Россией и КНР. Ежегодно в рамках проекта туристский поток из КНР увеличивается на 20-30%.

По словам губернатора Ульяновской области Сергея Морозова, в связи с активной стратегией продвижения маршрута в 2018 году регион ожидает увеличение потока туристов из Китая в 2-3 раза.

По мнению экспертов, Ульяновск является столицей и родиной зарождения "красной" тематики. Как отметил генеральный директор ООО "Рус-Интер" Владимир Симонянц, регион обладает огромным туристическим потенциалом и возможностями как для туристов на внутреннем рынке, так и в виде новой дестинации для иностранных граждан, посещение которой можно совместить с помещением Москвы, Санкт-Петербурга и Казани.

Между туристической ассоциацией "Мир без границ" и несколькими организациями туриндустрии Ульяновской области подписан меморандум о создании комфортной среды для китайских туристов - в том числе, реализации программы China Friendly на предприятиях региона.

Между туристической ассоциацией и региональным агентством по туризму также достигнута договоренность о налаживании еженедельного приема организованных тургрупп из Китая. Ожидается, что открытие международных авиаперевозок в Ульяновске в ближайшее время позволит связать город с провинциями КНР.

Как отметила заместитель руководителя Национального туристического офиса Китая Хуань Яньянь, в последние несколько лет между Китаем и Ульяновской областью установились тесные взаимоотношения.

"Две великие реки стали символом сотрудничества между нашими народами. Взаимодействие распространилось на самые различные отрасли: и туризм, и промышленное производство, научно-техническую сферу, образование, культуру", – сказала она.

Обозреватель Анастасия Николаева

Присоединяйтесь к Interfax-Russia в "Twitter‘е", "Вконтакте" и на "Facebook