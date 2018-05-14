В зоне затопления

14.05.18 13:11

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

Interfax-Russia.ru – Почти 700 человек эвакуировали с подтопленных территорий Якутии. В ряде районов введен режим ЧС.

Подготовка к прохождению паводка в Якутии начали еще в апреле, но избежать его не удалось. Сейчас наиболее сложная ситуация с паводком складывается в селах Эжанцы, Эльдикан и Кюпцы Усть-Майского района Якутии. Здесь река Алдан подтопила уже 677 дворов, где проживает 1 тыс. 316 человек, в том числе 390 детей.

"Заблаговременно отселено 672 человек, в том числе 193 ребенка, из них в пунктах временного размещения (ПВР) переместилось 26 человек. По родственникам и знакомым разместились 581 человек, в том числе 133 ребенка. В поселок Усть-Мая на воздушном судне Ми-8 перевезено 65 человек, 49 детей, все разместились у родственников", - сообщили в ГУ МЧС по республике.

Спасатели уточнили, что в настоящее время на территории Томпонского и Усть-Майского районов проходит активная фаза ледохода. Его протяженность составляет 476 км. За сутки ледоход продвинулся на 323 км.

Помимо этого, в зону подтопления также попал и Чурапчинский район Якутии. Из-за повышения уровня воды на реке Амга здесь оказались подтоплены 45 дворов, где в общей сложности проживает 109 человек.

"Отселено 26 семей, всего 90 человек. Кроме того, в селе Мырыла на безопасное место отогнано 1 тыс. 182 голов домашних животных, в том числе 558 крупного рогатого скота и 600 лошадей. Организована круглосуточная работа оперативных штабов, проводится постоянный мониторинг гидрометеорологической обстановки на территории муниципального образования с предоставлением информации в единую диспетчерскую службу каждые два часа", - сообщила пресс-служба правительства республики.

По данным регионального управления МЧС, на реке Амга нижняя кромка ледохода наблюдается в районе села Чымнайи Таттинского района, уровень воды в этой точке составляет 1 тыс. 276 см при критическом значении 1 тыс. 323 см (с учетом возвышенной дамбы), ледоход густой. Верхняя кромка ледохода, в свою очередь, находится в районе села Мындагай Чурапчинского района, уровень воды в этом месте составляет 1 тыс. 316 см при критическом значении 1 тыс. 350 см, ледоход редкий.

"В случае ухудшения обстановки в готовности к развертыванию два пункта временного размещения населения, вместимостью 170 человек", - сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Также два пункта временного размещения развернуты и в соседнем Таттинском районе. Сейчас в них находятся 99 человек, в том числе 34 ребенка.

Также из-за наводнения пострадал Амгинский район республики. Здесь подтоплено 300 дворовых территорий, в том числе 196 жилых домов в четырех селах.

"Населению подтопленных территорий оказывается вся необходимая помощь. В Амгинском, Чурапчинском, Хангаласском, Таттинском и Намском районах работают группы федеральных и региональных спасателей (всего 95 человек, используется 10 плавсредств). Группировка МЧС России будет находиться в указанных районах до полной стабилизации гидрологической обстановки", - добавили в МЧС.

Как сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в администрации главы и правительства республики, с 12 мая на время прохождения паводка на территориях Амгинского, Усть-Майского, Чурапчинского районов объявлен режим ЧС.

"В целях обеспечения режима функционирования Якутской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Егор Борисов также постановил ввести режим чрезвычайной ситуации для органов управления и сил Якутской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Руководителем работ по ликвидации ЧС назначен первый зампредседателя правительства республики Алексей Колодезников", - сообщили в пресс-службе правительства республики.

В пресс-службе регионального МЧС также сообщили, что для контроля паводковой ситуации в республику прибыл министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий РФ Владимир Пучков.

"Владимир Пучков проконтролирует противопаводковые работы, оценит ситуацию в подтопленных населенных пунктах, а также проведет совещание, где заслушает доклады о складывающейся обстановке", - сообщил журналистам представитель министерства.

Так, по его словам, министр уже посетил наиболее пострадавшее от паводка село Амга, там он проверил ход аварийно-восстановительных работ и встретился с местными жителями.

"Федеральная группировка МЧС по борьбе с паводком в Якутии будет усилена. Дополнительно будут переброшены в подтопленные населенные пункты пожарные автомобили и мотопомпы для откачки воды. Основная задача в настоящее время - это восстановление дорог и энергетики. Также по поручению президента РФ будут приняты дополнительные решения об оказании помощи пострадавшим", - сказал Пучков.

Между тем, пока одни борются с последствиями паводка, другие подсчитывают ущерб от наводнения. Так, по данным местных властей, в единовременной помощи по утрате имущества только в Амгинском районе сегодня нуждаются 522 человека. По Усть-Майскому району пока цифр нет, но специалисты оправятся туда уже в ближайшее время.

"Никто не должен остаться без помощи", - подчеркнул глава Якутии Егор Борисов.

Также помощь семьям из пострадавших от наводнения районов Якутии окажет и Минтруда республики.

"Подведомственные учреждения готовы принять 43 ребенка в реабилитационные центры для детей-несовершеннолетних. Кроме того, ведомством предложено на базе лагеря "Виктория" организовать летний отдых 600 детей - по 200 человек за сезон. Также на базе техникума-интерната для инвалидов в городе Якутске летний лагерь готов принять 100 детей. Всего за лето мы можем принять до 700 детей", - доложил министр труда и социального развития Якутии Александр Михеев.

Он добавил, что министерство также готово перераспределить квоты для жителей пострадавших районов в Республиканский реабилитационный центр для инвалидов.

"По линии министерства труда оказывается помощь семьям в трудной жизненной ситуации. В бюджете по программе предусмотрено 160 млн рублей, которые распределяются через органы местного самоуправления. На сегодня рассматриваем возможность пересмотреть квоты и распределить по подтопляемым районам», - проинформировал руководитель ведомства", - сообщил министр.

Кроме того, по словам Михеева, министерство будет оказывать пострадавшим единовременную материальную помощь. Так, по его данным, жителям одного только Амгинского района понадобится около 5,5 млн рублей.

"Мы готовы оказать помощь семьям с детьми в пострадавших районах", - сказал министр труда и социального развития Якутии.

Обозреватель Наталья Пономарева

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