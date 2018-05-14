Aurus vs Cadillac

14.05.18 14:39

© РИА Новости. Алексей Филиппов

Interfax-Russia.ru – СМИ сравнили лимузины российского и американского президентов. Новый российский автомобиль обошел американского "старичка".

Новый лимузин проекта "Кортеж" российского президента впервые был официально представлен широкой публике во время инаугурации Владимир Путина в Кремле 7 мая. Именно на автомобиле Aurus вступающий в должность президента РФ доехал на церемонию из первого корпуса Кремля в Большой Кремлевский дворец. Как сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин остался доволен новым автомобилем и "будет использовать далее именно этот автомобиль при передвижении в кортеже".

"Сегодня начинается новая веха в истории отечественного автомобилестроения. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин приступил к замене старого парка автомобилей на новый, сделанный в России", - отчитались в Минпромторге РФ.

В министерстве напомнили, что проект "Единая модульная платформа" изначально предполагал три основные цели: создание семейства автомобилей, развитие собственных компетенций и максимальную локализацию производства.

В рамках реализации проекта была создана международная кооперация предприятий. Проект позволил консолидировать ресурсы российской автомобильной промышленности и организовать межотраслевое научно-техническое и производственное взаимодействие на инжиниринговой базе Государственного научного центра ФГУП "НАМИ".

Переход на модульные платформы - международный тренд, которому следуют ведущие автоконцерны, отмечают в Минпромторге. Такой подход оправдан как с коммерческой точки зрения, так и с конструкторской. Исходя из этого, был сформирован модельный ряд: седан, лимузин, минивен и внедорожник. Конструкторы учитывали требования потенциальных потребителей автомобилей сегмента люкс, чтобы обеспечить привлекательность и конкурентоспособность в данном рыночном сегменте модификаций машин, предназначенных для свободной продажи.

При создании данной платформы использовали методы цифрового производства. Это облегчит дальнейшее развитие проекта: например, в будущем его могут оборудовать электродвигателем. Пока же все семейство автомобилей – гибридное; мощный двигатель V8 работает в паре с электромотором и высоковольтной батареей.

Представленное семейство автомобилей класса люкс выйдет на открытый рынок под собственным брендом Aurus и будет представлено на Московском международном автомобильном салоне в 2018 году.

Со своей стороны глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что прием заказов на автомобили "Кортеж" начнется с конца августа.

"Мы с конца августа-начала сентября уже будем принимать первые заказы на разные версии автомобилей - седанов и лимузинов. Если бизнес готов заказывать такие автомобили - ограничений в этом смысле нет ", - заявил министр журналистам.

По его словам, это существенно более защищенный автомобиль, чем тот, который использовался ранее.

"Он соответствует всем зарубежным требованиям. Мы проводили испытания и на российских площадках, и на зарубежных", - пояснил Мантуров.

Он отметил, что российские чиновники смогут пересесть на этот автомобиль, когда будет набрана "критическая масса" заказов.

Глава Минпромторга признался, что сильно волновался в момент поездки президента РФ по территории Кремля на новом автомобиле проекта "Кортеж".

"Очень. Не представляете себе, как! Это было понятно мне одному и тем многотысячным коллективам, которые участвовали в программе по разработке этого автомобиля", - сказал Мантуров.

Он также сообщил, что сам собирается приобрести автомобиль проекта "Кортеж" - но в будущем, когда появится модель-внедорожник.

"Я точно приобрету для себя, когда появится внедорожник. А что касается служебного автомобиля, то все зависит от того, чем буду заниматься", - сказал глава Минпромторга.

Мантуров уточнил, что серийные автомобили проекта "Кортеж" будут стоить более 10 млн рублей.

"Больше десяти (миллионов - ИФ) точно", - сказал он, отметив, что автомобили по всем своим параметрам находятся в "самой премиальной категории".

"Но он точно будет дешевле, как минимум, на 20%, чем Rolls-Royce и Bentley. Но будет дороже, чем самый базовый Mercedes S-класса", - отметил министр.

Кстати, на сходство нового лимузина российского президента с британскими люксовыми лимузинами Rolls-Royce Phantom и Rolls-Royce Ghost обратил внимание и американский журналист Том О‘Коннор.

В своей статье в журнале Newsweek он сравнил лимузин российского проекта "Кортеж" с Cadillac президента США Дональда Трампа. В том числе журналист отметил, что новый пуленепробиваемый автомобиль главы российского государства оснащен 6,6-литровым двигателем V12 мощностью 860 л.с. - гораздо более мощным, чем V8 в американском лимузине. При этом О‘Коннор обратил внимание, что российский Aurus на полторы тонны легче, чем автомобиль Трампа, известный как "Зверь".

"Лимузин Путина, несомненно, оснащен массой новейших технологий для связи и защиты", - указывает автор статьи. Вместе с тем, считает он, по своей эффективности эти инструменты вряд ли превосходят более старый, но очень мощный автомобиль, на котором ездит его американский коллега.

О‘Коннор напомнил, что Трамп унаследовал свой фирменный автомобиль от своего предшественника – президента Барака Обамы, который сам получил автомобиль в 2009 году.

Лицензированный лимузин американского президента был построен с нуля General Motors при участии секретной службы. В конструкции бронированного автомобиля – его окна толщиной 12,5 см и двери - 20 см - использовали сталь, алюминий, титан, керамику и стекловолокно на дверных панелях и крыльях. Cadillac президента США защищен от взрыва собственного бензобака благодаря специальной пене, шины автомобиля армированы кевларом, а стальные диски спроектированы таким образом, чтобы на них автомобиль мог передвигаться, если покрышки будут пробиты.

При этом, отмечает Newsweek со ссылкой на FOX News, уже летом этого года на улицах может появиться новая версия лимузина для американского президента, стоимостью $15 млн 800 тыс. (или 975 млн 847 тыс. рублей). Новый Cadillac также создавался при участии секретной службы и, как полагает автор статьи, обладает более современными защитными функциями, чем действующая модель президентского автомобиля.

В своей статье О‘Коннор обращает внимание на то, что между президентом России и президентом США сложились очень "интересные отношения", которые часто противоречат традиционной внешней политике США, но удивляют мир. При этом, по мнению журналиста, Кремль и Белый дом объединяет любовь к лимузинам высокого класса.

Обозреватель Анастасия Николаева

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