Процент фальсификата

14.05.18 15:37

© РИА Новости. Сергей Пятаков

Interfax-Russia.ru – Объем фальсификата в молочной продукции РФ составил 8%. Роспотребнадзор проверил 250 отечественных брендов и выяснил, что наименее "чистой" продукцией является творог.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека провела лабораторные исследования пищевой молочной продукции в аккредитованных лабораториях.

"Фальсификация немолочными жирами выявлена в восьми пробах молока из 90 отобранных, в шести пробах творога из 73 отобранных, то есть не превышает 8%. Таким образом, информация о массовой фальсификации молочной продукции растительными жирами не подтверждается", - говорится в сообщении ведомства.

Эксперты изучили творог 9%, питьевое молоко 3,2% и сливочное масло 72,5% жирности.

"В исследовании приняли участие около 250 федеральных и региональных брендов. Результаты исследований молочной продукции показали, что подавляющее большинство проб молока и сливочного масла соответствуют всем обязательным требованиям (72 пробы молока из 90 отобранных, 53 сливочного масла из 82 отобранных)", - уточнило ведомство.

По данным Роспотребнадзора, важной составляющей исследования стала проверка молочных продуктов на наличие антибиотиков: превышение количества антибактериальных веществ было обнаружено в пяти пробах молока, девяти творога и двух сливочного масла.

"Содержание токсичных элементов: свинца, кадмия, ртути, мышьяка, железа и меди (в масле сливочном), пестицидов, микотоксинов и меламина ни в одном образце не превысило нормируемых техническими регламентами значений. Также не выявлено ни одного образца с превышением нормативных значений радиологических показателей: цезия-137 и стронция-90", - сообщил Роспотребнадзор.

В целом товары с нарушениями разного уровня серьезности занимают 25,59% рынка сливочного масла (в натуральном выражении), 20,54% рынка пастеризованного молока, 34,7% рынка творога.

"Наименее благополучной категорией стал творог: здесь соответствующими всем требованиям являются лишь 28 торговых марок из 73", - сообщается в пресс-релизе.

Фальсификация продукции немолочными жирами выявлена в 8 брендах молока, 6 - творога и 10 - сливочного масла.

По итогам испытаний превышение микробиологических показателей (в том числе дрожжи, плесень, общая бактериальная обсемененность, кишечная палочка) было обнаружено в 5 из 90 торговых марок молока, 22 из 73 брендов творога и в 8 из 82 - сливочного масла.

"Подобные результаты могли явиться следствием как низкого качества исходного сырья, так и нарушения санитарного состояния производства или несоблюдения условий хранения продукции на любом из этапов товаропроводящей цепи, и являются существенной отраслевой проблемой", - говорится в сообщении.

Молочная продукция была также исследована на наличие антибиотиков и сухого молока. Превышение количества антибактериальных веществ над разрешенным уровнем было обнаружено в 5 брендах молока, 9 - творога и 2 - сливочного масла. Сухое молоко содержалось в 25 брендах пастеризованного молока из 90.

Впервые исследования каждой отобранной торговой марки проводились одновременно лабораториями Россельхознадзора и Роспотребнадзора. Предполагается, что по итогам проверки надзорные органы подготовят план действий по повышению качества молочной продукции.

В свою очередь исполнительный директор Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Артем Белов называл примерно такой же процент фальсификата на отечественном рынке молочной продукции.

"Последнее время много кривотолков вокруг фальсификации молочной продукции. 7% - это реальная доля фальсифицированной продукции на молочном рынке, то есть доля продукции, в которой молочные жиры неправомерно заменены растительными жирами", - заявил он.

По его словам, эта цифра отчасти подтверждается и "полевыми исследованиями", которые проводят как государственные органы, так и коммерческие организации".

"Даже 7% - это достаточно много, конечно (для борьбы с фальсификатом - ИФ) надо принимать серьезные меры", - сказал он.

Как считает Артем Белов, проблему для отечественного рынка создает и реэкспорт белков жировых концентратов (так называемые сыроподобные продукты) с Украины через Белоруссию.

"Эта продукция поступает на полку в виде сыров и серьезно портит ценовую конъюнктуру, значительно снижает доходность добросовестных производителей, негативно влияет на рынок, вводит потребителей в заблуждение", - заявил он.

Исполнительный директор "Союзмолока" также высказался за усиление ответственности за фальсификат "на полке социальных закупок".

"Нужны более жесткие меры, а не те суммы (штрафов - ИФ), которые есть сейчас", - сказал он, сообщив, что в ряде стран у таких производителей изымают оборудование.

Между тем спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов недавно заявил, что настоящего молока не найти на полках супермаркетов, там продается только молочный напиток.

"У нас в сетевых магазинах молоко не продается в России, давно пора это понять", - сказал Сергей Иванов 26 марта 3018 года на "круглом столе" по вопросу здорового питания в Госдуме. По его словам, в основном, в магазинах продается только "молочный напиток", а настоящее молоко можно приобрести "только в деревне у тех людей, которые еще сохранили коров в личном подсобном хозяйстве".

Одним из признаков настоящего молока "из-под коровы" является отстаивание сливок после надоя, отметил Сергей Иванов.

"Пока оно стоит в трехлитровой банке, на следующий день появляется слой в два пальца толщиной естественного жира. Не трансжира, а естественного", - сказал он. Такое молоко в магазины довезти до потребителей сложно, и сложно продать до того, как оно скиснет, заключил спецпредставитель президента.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщали, что уровень фальсификации продукции на молочном рынке РФ в 2017 году превышал 19%. Тогда, в материалах Роспотребнадзора, оказавшихся в распоряжении "Интерфакса", говорилось о том, что в ведомстве исследовали пробы 12 тыс. 878 партий молока и молочной продукции. Из них 2 тыс. 493 партии (19,4%) не соответствовали заявленному составу. Причем доля фальсификата в продукции российского производства составила 23,1% (2 тыс. 317 партий из 10 тыс. 34), в продукции других стран ЕАЭС - 6,2% (156 партий из 2 тыс. 525), в продукции третьих стран - 5,86% (18 партий из 307). Производителей 12 проверенных партий не удалось идентифицировать.

Больше всего продукции, не соответствующей составу, заявленному производителем, было выявлено на молочном рынке Крыма - 96 из 208 исследованных партий (46,15%). В Ярославской области этот показатель составил 42,1% (102 партии из 242), в Тверской - 40,7% (235 из 577), в Саратовской области и Краснодарском крае - по 31,5% (52 из 165 и 95 из 303 соответственно).

Россельхознадзор также составил "рейтинг" регионов, где производится больше всего фальсификата. Лидером является Московская область – там доля фальсифицированных партий от числа проверенных составила 52,5% (457 партий из 870). В Самарской области этот показатель составил 40,9% (147 из 359), в Брянской - 39,4% (100 из 254), в Москве - 39,3% (107 из 272). В этом же перечне – Кабардино-Балкария, Ставропольский и Алтайский края, Курская, Ивановская и Ульяновская области.

Как уточняли в ведомстве, основными причинами отнесения продукции к фальсификату стало наличие консервантов, не заявленных производителем, или их превышение, несоответствие массовой доли жира, белка, наличие не заявленных растительных компонентов, несоответствие жирно-кислотного состава продукции.

Уже в текущем году министр сельского хозяйства Александр Ткачев на съезде Национального союза производителей молока предложил резко повысить штрафы за нарушение маркировки молока и техрегламентов в этой сфере.

А уже с 16 июля 2018 года в России вступят в силу новые правила маркировки молокосодержащих продуктов. Их производители должны будут указывать информацию о содержании в таких продуктах заменителей молочного жира, изготовленных на основе растительных масел. Это предусмотрено изменениями, внесенными в техрегламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" по предложению Минсельхоза.

Между тем, власти Краснодарского края намерены провести мониторинг молочного сырья, поступающего на перерабатывающие предприятия региона.

"Мы много внимания уделяем борьбе с фальсификатом продукции на полках торговых сетей. Но он туда поступает не от молочных ферм, а от перерабатывающих предприятий. С заводов выходит больше готовой продукции, чем туда поступило сырья. При производстве качественной продукции это невозможно. Поэтому прошу краевой Минсельхоз совместно с контролирующими органами, в том числе Россельхознадзором и Роспотребнадзором, провести мониторинг наших перерабатывающих предприятий", - сказал вице-губернатор региона Андрей Коробка.

Обозреватель Александра Лоскутова

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