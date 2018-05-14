Оспорить блокировку

14.05.18 16:37

© РИА Новости. Валерий Мельников

Interfax-Russia.ru – Telegram обжаловал решение о блокировке в Мосгорсуде. Жалобу на блокировку также готовы рассмотреть в ЕСПЧ, заявляют адвокаты мессенджера.

Юристы Telegram оспорили решение Таганского суда Москвы о блокировке мессенджера на территории России. Как написал в своем телеграм-канале руководитель международной правозащитной группы "Агора" (специалисты которой представляют мессенджер) Павел Чиков, в направленной в Мосгорсуд апелляционной жалобе приводятся доводы о нарушении процессуальных норм.

"Меры, предпринимаемые Роскомнадзором для ограничения доступа к Telegram, привели к тому, что в период с 16 апреля 2018 года по настоящее время операторами связи блокировалось до 20 миллионов IP-адресов, миллионы остаются заблокированными и в настоящее время. (...) Эта массовая блокировка IP-адресов оказала пагубное влияние на широкий круг интернет-сервисов, которые не имеют ничего общего с Telegram", - отметил Чиков.

По его словам, десятки предприятий понесли и продолжают нести убытки, а читатели как минимум шести интернет-изданий, использующие IP-адреса, заблокированные Роскомнадзором, испытывали проблемы с доступом к СМИ.

Также юристы Telegram обжаловали решение Верховного суда России, который в марте отказался удовлетворить иск мессенджера о признании незаконным приказа ФСБ России и предписал предоставить спецслужбам ключи для расшифровки сообщений пользователей.

"В апелляционную коллегию Верховного суда РФ подана жалоба. В ней представители Telegram просят отменить полностью решение ВС РФ от 20 марта", - сообщил агентству "Интерфакс" представитель "Агоры" Дмитрий Колбасин.

По его словам, в апелляционной жалобе представители Telegram просят "признать приказ ФСБ от 19 июля 2016 года недействующим и несоответствующим пяти федеральным законам и уголовно-процессуальному кодексу РФ".

"Адвокаты "Агоры" считают этот приказ ФСБ, во-первых, принятым неуполномоченным органом с превышением полномочий; во-вторых, устанавливающим внесудебный способ получения контроля за перепиской неопределенного круга лиц; в-третьих, содержащий широкие пределы усмотрения для правоприменителя, угрожающие безопасности граждан", - пояснил Колбасин агентству.

Как заявил основатель Telegram Павел Дуров, если бы ФСБ ограничились запросом информации о террористах, а не требовало ключи шифрования всех сообщений, это вписалось бы в рамки Конституции РФ.

"Однако речь идет о передаче универсальных ключей шифрования с целью последующего бесконтрольного доступа к переписке неограниченного круга лиц. A это - прямое нарушение 23-й статьи Конституции о праве каждого на тайну переписки", - прокомментировал подачу заявления Дуров на своей странице в соцсети "Вконтакте".

Дуров также подчеркнул, что продолжит борьбу за Telegram в России.

"История наших предков учит биться до победного конца", - отметил он.

Кроме того, правозащитники обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Так, 9 мая ЕСПЧ зарегистрировал жалобу мессенджера на штраф в 800 тыс. рублей за отказ предоставить ключи шифрования, рассказал Павел Чиков.

По мнению адвокатов, ЕСПЧ также готов рассмотреть жалобу Telegram на блокировку в России.

"Суд был уведомлен о судебном решении, санкционировавшем блокировку Telegram, и предложил подать по этому поводу полную жалобу на отдельном формуляре", - написал в своем Telegram-канале Чиков.

По его словам, это говорит о том, что "ЕСПЧ в принципе готов это дело рассматривать. Ведь именно на стадии регистрации сейчас отклоняется большая часть жалоб в Страсбург".

Между тем, как уточнили в Минкомсвязи РФ, работа по блокировке Telegram в России продолжается. По словам и.о. главы ведомства Николая Никифорова, принимаются все необходимые действия, предусмотренные решением суда.

При этом, по его мнению, компании, пострадавшие от блокировки мессенджера, имеют право требовать компенсации ущерба через суд. "Если IP-адреса были заблокированы неправомерно, и вот сейчас разблокированы по каким-то причинам, то для добросовестных операторов интернет-сервисов - это основание направить соответствующие запросы или уточнения, либо, если они считают, что им был нанесён ущерб, в том числе в судебном порядке требовать компенсации данного ущерба", - сказал Никифоров журналистам.

Он отметил, что "надо разобраться, почему такие группы адресов были заблокированы".

"И есть ли от этого какой-то ущерб, нанесенный тем или иным ресурсам", - добавил Никифоров.

И.о. главы министерства также сообщил о том, что в Роскомнадзор поступило около 46 тысяч жалоб на неправомерную блокировку интернет-ресурсов. В Роскомнадзоре, в свою очередь, рассказали о 400 пострадавших ресурсов.

В ведомстве уточнили, что на "горячую линию" поступило только 1,3 тысяч обращений, в которых указаны конкретные интернет-ресурсы или IP-адреса. "Проверки показали, что нештатная работа 400 ресурсов, указанных в этих 1,3 тысяч обращениях, была тем или иным образом связана с мерами, предпринимаемыми Роскомнадзором и операторами связи для выполнения решения суда по Telegram", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе также добавили, что вместе с Региональным общественным центром интернет-технологий (РОЦИТ) проводится работа с пострадавшими компаниями.

Тем временем в минувшую субботу Москве на проспекте Сахарова прошел второй согласованный властями митинг "За свободный Интернет". Организаторами выступили ПАРНАС, "Гражданская инициатива", "Яблоко", Пиратская партия России, "5 декабря", "Демвыбор", а также движение "Открытая Россия".

По данным организаторов, целью мероприятия было "привлечь внимание общественности к ограничениям доступа к интернет-ресурсам и интернет-инструментам, к уголовным делам за "лайки и репосты", к действиям Роскомнадзора, ограничивающим конституционные права граждан, призвать к отставке Александра Жарова (глава Роскомнадзора - ИФ), к освобождению политзаключенных, репрессированных по интернет-делам".

В полиции оценили число собравшихся в одну тысячу человек, организаторы назвали цифру в 2,5 – 3 тысячи человек. Эта акция, оказалась менее массовой, чем прошедшая 30 апреля. Однако в этот раз не обошлось без задержаний. Так, по словам координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова, сотрудники правоохранительных органов задержали около 25-30 человек. Он отметил, что претензии полиции состоят в том, что активисты произносили политические лозунги, которые не соответствуют тематике митинга.

Позднее полицейские отпустили задержанных, составив на них протоколы об административных правонарушениях.

"11 задержанных были доставлены в ОВД Мещанский, ещё 14 человек - в ОВД Басманный. На них составлены протоколы по 20.2 (КоАП РФ, "Нарушение правил проведения массовых мероприятий"). При этом в полиции утверждают, что их задержали по просьбе организаторов, хотя они покинули мероприятие сами и ни у кого к ним претензий не было", - сообщил "Интерфаксу" Алексей Пряничников, член федерального совета движения "Открытая Россия", которое выступало соорганизатором мероприятия. Всех задержанных позднее ждет суд.

Обозреватель Ксения Новикова

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